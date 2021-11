La agrupación Valores va encaminada a obtener alguna banca en el Concejo Deliberante, de la misma manera que aseguran las lograran en la Cámara de Diputados con Cynthia Hotton encabezando la lista de candidatos a nivel nacional.

Desde las PASO hasta hoy han venido trabajando intensamente en busca del respaldo de aquellos que han quedado huérfanos de respuestas por parte de los dos frentes que han gobernado los últimos años.

En Brandsen Silvana Langellotti encabeza la lista 27 – Unión Celeste y Blanco. En diálogo con Infobrandsen mostró con absoluta convicción que tienen total conocimiento de los requerimientos que realizan los vecinos.

Silvana Langellotti

Uno de los temas del momento es el estado anímico y las expectativas en la sociedad, “la gente está descreída de la clase política y le cuesta mucho entender cómo es posible que existan tantas promesas de campañas que después quedan sin cumplir”, indicó.

Langellotti remarcó que los reclamos y las necesidades son generalizados en el orden local y nacional, “respecto al descontento hablan mucho. A nivel municipal se quejan del estado de las calles y el vecino dice que cuando llegan las elecciones hacen algún tipo de mejoras, pero después se olvidan. Cuando hablan de los temas nacionales se quejan de la inseguridad y están muy desconformes con el gobierno nacional por soltar delincuentes y esto ocasiona mucha inseguridad”.

Son muchas las aristas por las que deben pasar los candidatos en la cercanía de las elecciones, teniendo en cuenta la diversidad de problemas de la actualidad; por esto también el punto más sensible fue tocado por la candidata local “en lo económico dicen que últimamente no les alcanza, que no quieren un subsidio, quieren su dinero para poder ir al almacén y comprar lo que deseen. No quieren más ni que les den ni que les impongan lo que tienen que comer a través de los alimentos en un bolsón”.

En el campo político Langellotti marcó la importancia de lograr un buen resultado “la idea que tenemos en Brandsen es trasladar los reclamos de la gente, estando en el Concejo Deliberante. También poder gestionar a nivel nacional, provincial y municipal las necesidades que tiene el pueblo. Podremos lograrlo porque sabemos que con “Valores”, Cynthia Hotton va a llegar a ser Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires y eso a su vez nos servirá a nosotros como partido político para poder tener ese vínculo que necesitamos con los diputados a nivel nacional”.

Agregando “el nuestro es un partido vecinal, esta compuesto por vecinos de Brandsen y tener nuestros representantes en el Congreso de la Nación nos facilitará hacer distintos tipos de gestión que necesitamos”.

Lista + Valores

Consultada qué proyectos tendrían para presentar y cuáles necesitarían mayor respaldo manifiesto, “necesitamos urgente la apertura del Foro de Seguridad y la apertura del Foro de Medio ambiente. En medio ambiente están sucediendo cosas como la contaminación en el Samborombón y en seguridad los últimos casos que han ocurrido son lamentables”.

Ampliando su enfoque en el área de medio ambiente y extendiendo el panorama a la utilización de nuestras posibilidades naturales, amplió “necesitamos que de acuerdo con las características geográficas de nuestro distrito nos permitan una reactivación del turismo. Tengo el propósito de presentar un proyecto para un camping municipal y mejorar todo lo que tenga que ver con el rio Samborombón, haciendo un paseo costero para que la gente no tenga que ir a pescar a la rotonda de Los Bosquecitos, que es peligroso para ellos y para todos los que transitamos por la ruta 215”.

Mientras todos los integrantes de la lista 27 Unión Celeste y Blanco sigue recorriendo las calles del distrito Silvana se dirige a quienes tienen la decisión el próximo domingo. “Necesitamos que la gente confíe, somos un partido nuevo, tenemos muchas ganas de hacer cosas por el pueblo y devolverle al pueblo todo lo que nos da”.

Y agregó para finalizar “proyectos hay varios y ganas también, le pedimos a la gente que nos de su voto de confianza”.

