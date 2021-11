Hechos de inseguridad calificados por el Intendente como “graves a mano armada”. Fuerte cuestionamiento del Intendente Cappelletti al Ministro Berni a través del canal TN. Desafectación de las cúpulas policiales en el día de hoy. El Comisario Aneas que manifiesta no saber los motivos de su desafectación y el Subsecretario de Seguridad Ciudadana que manifiesta que el nombramiento del Jefe de la Policía Comunal lo hacen violando la ley vigente.

Momento de preocupación para los vecinos en plena campaña electoral.

Las nuevas autoridades y la situación en la Comisaria

Las nuevas autoridades a partir de este momento son el Comisario Julio Bernasconi como Jefe Comunal y el Subcomisario Miguel Ángel Endara, Jefe de Estación.

En la mañana de hoy Infobrandsen intentó conversar con el Comisario Luciano Aneas, pero decidió no hacer más declaraciones a la prensa, ya que lo había hecho para el medio Estación Radio y prefirió a partir de ese momento hacer silencio.

Del mencionado reportaje por parte de Nicolas Bresky pudimos saber que el titular de la Comisaria había sido desafectado del cargo e inclusive que luego de una investigación realizada en el día de ayer, el Comité disciplinario solicitó informes a Asuntos Internos y posteriormente se tomó la medida.

Luciano Aneas manifestó “me siento indignado porque no sabía que esto podía pasar”. Agregó que cuando en el mes de julio el Intendente decide que no siga más ocupando el cargo, tomó una licencia de 30 días, pero terminada la misma para el Ministerio yo seguía siendo el titular de la Comisaria porque no habían decidido quién lo iba a reemplazar.

Aneas indicó que “en el día de ayer se hizo presente personal disciplinario del Ministerio de Seguridad y se llevaron a cabo relevamientos de toda la parte administrativa. Por lo que pude saber, porque yo no estaba, se evaluó el mes de agosto, septiembre y octubre que, si bien yo figuraba para el Ministerio como el titular, me encontraba en mi casa porque no estaba en funciones. Anoche me llamó el Comisario Mayor que es el General de zona, para notificarme de mi desafectación y en realidad no se cuales son los motivos. Estoy viajando a La Plata para saber que es lo que se me recrimina para que tomen esa decisión que es terrible”.

Aneas indicó que, si encontraron algo en estos cuatro meses, él no estuvo presente, aunque para el Ministerio seguía figurando como titular de la Comisaría.

Por otro lado, dijo no saber cual fue el motivo por el que en su momento (hace cuatro meses) habían pedido su relevo ya que se fue sin ningún tipo de sumario. Nadie le dijo nada y aseguró haber estado siempre a disposición de la Comisaria donde pasaba la mayor parte de su tiempo. “Se dice que el motivo había sido por un desgaste” Agregó que piensa continuar en la fuerza porque va a demostrar que a partir del 8 de julio no estaba en funciones y no es responsable de las irregularidades que se hayan encontrado.

Las fuertes declaraciones del Intendente a TN.

En la jornada de ayer salió una carta del Intendente Daniel Cappelletti dirigida al Ministro de Seguridad Sergio Berni, reclamando medidas que permitan en Brandsen poder dar respuesta a hechos graves que se vienen produciendo en las últimas horas y que, según las autoridades municipales, mucho se relacionan que el traslado de patrulleros hacia otros destinos y la poca coordinación en conjunto con el ministerio como indica la ley.

Ayer no hubo respuesta por parte del Ministro y por la noche el Intendente Cappelletti expresó su preocupación y criticó duramente al Ministro Sergio Berni a través del noticiero de TN “…contamos con un plan de seguridad desde el 2015 hasta el 2019 sin ningún tipo de inconvenientes. Desde la llegada al ministerio del Ministro Berni empezamos a tener dificultades con patoterismo. Nos quitaron dos patrulleros en la pandemia y no los devolvieron más y esta semana tuvimos la gota que rebasó el vaso y fue la utilización de un patrullero, que tiene una importante función en un puesto de la ruta 210, para afectarlo a trasladar motos secuestradas en distintas circunstancias a la Matanza donde el ministro pensará hacer un acto o algo así. Este patrullero lo pudimos recuperar. Pero en el ínterin esta semana tuvimos dos hechos muy graves de inseguridad a mano armada y eso me hizo estallar en ira. Lo puse en conocimiento al Ministro, con nota también al Jefe de Gabinete y al propio Gobernador de la Provincia y le pido una pronta intervención para poder coordinar con las distintas fuerzas policiales”

Por su parte agregó que “lo que reclama la gente es que nos devuelvan lo que nos quitaron y que en definitiva dejen de ningunearnos y coordine. Esto de patotear a los intendentes, porque no es la primera vez y no es solamente conmigo, sino que con otros intendentes también. Nosotros destinamos mucho dinero, este año están destinados mas de 20 millones de pesos y de Provincia solamente recibiremos 5 millones, para que no nos tengan en cuenta. Somos policía Comunal y de acuerdo con la ley tenemos que articular políticas de seguridad en conjunto. Pareciera que de la Ruta 6 para adelante no pertenecemos a la misma provincia, Necesito que me devuelva los patrulleros y el personal que me sacó y que me genere los puentes necesarios para que pueda coordinar con las distintas fuerzas la seguridad y podamos vivir. Queremos articular políticas que nos mejoren la calidad de vida a todos porque queremos seguir viviendo en un lugar seguro”.

Cambios en la cúpula policial y nada oficial para Marcelo Castillo

En la Mañana de hoy nos comunicamos con el Subsecretario de Seguridad Ciudadana Marcelo Castillo para saber su impresión acerca de los cambios que se produjeron, pero nos aclaró que “no tenemos ninguna información oficial. Las noticias por trascendidos nos hacen saber que Darío Rojas y Luciano Aneas fueron desafectados del servicio y que el Ministerio habría designado un nuevo Jefe Comunal y un Jefe de Estación. En cuanto a la designación del Jefe de Policía Comunal lo hicieron violando la Ley de Policía Comunal. Más no puedo agregar porque las causas de la desafectación del servicio, que es una medida grave, no tenemos ni idea”.

Comunidad InfoBrandsen

WhatsApp: 2223508499 Unite a nuestro grupo

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen