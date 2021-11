Cambia el clásico logo de WhatsApp: cómo se ve ahora y por qué.

La aplicación de mensajería WhatsApp cambia su logo, luego del cambio de nombre de Facebook a Meta. Qué pasa ahora con la plataforma.

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció la semana pasada el cambio de nombre de su empresa, que desde ahora se denominará Meta. En este contexto, la aplicación de mensajería WhatsApp dio a conocer pequeñas alteraciones en el diseño y su logo en la plataforma, en línea con el aviso del magnate.



De ahora en más, en la parte inferior de la pantalla de WhatsApp aparecerá el nuevo logo de la empresa seguido de la palabra «Meta» y desaparecerá para siempre la palabra «Facebook».





Así lo adelantó WaBetaInfo, el portal de noticias especializado en WhatsApp

WhatsApp cambia su logo luego de que Facebook anunciara que su nuevo nombre es «Meta».

En la actualización de WhatsApp Beta para Android número 2.19.331, los usuarios ya pueden ver la aplicación con el logo cambiado en el pie de la página.



» WhatsApp está aplicando los mismos cambios en la actualización beta más reciente de Android hoy, cambiando el nombre de ‘Facebook’ a ‘Meta’ en la pantalla de presentación», explica WaBetaInfo en su sitio oficial.

Este cambio fue confirmado por Will Cathcart, el jefe de WhatsApp a través de su cuenta oficial de Twitter y, además, adelantó que no solo se alterará el logo en la aplicación móvil sino que también el sitio web y en la plataforma para computadoras.

«En las próximas semanas, nos verán hacer actualizaciones para reflejar el nuevo nombre dentro de WhatsApp y en nuestro sitio web. Y nuestro equipo trabajará para explicar a nuestros más de dos mil millones de usuarios que nuestra convicción de su privacidad y seguridad permanece sin cambios» , tuiteó.

👋 @Meta! I think this new name for Facebook (the company) is an important step that helps people understand the social experiences we’re building for the future. It will also help us communicate more clearly about our services. pic.twitter.com/EljvweV2c6