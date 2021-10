Semanario Tribuna 02-10-2021

Lo del sábado había sido un aviso; o intento de robo frustrado por la súbita llegada de su hermano, Bernabé a su casa, a media mañana. En concreto, apenas dos días después, varios sujetos ingresaron a la casa de Benjamín Castro, ubicada sobre la calle 10 y 116 del barrio República, el lunes cerca del mediodía y, en apenas 10 minutos, se llevaron de todo; literal.

Benjamín Castro

Mencionamos el hecho del sábado, porque, tal cual Benjamín contó en diálogo con este Medio, “llegué a casa el sábado cerca de la 1 de la tarde y me fui a hacer un trabajo a Jeppener; en eso, según se ve después en cámaras de seguridad de la zona, una mujer llega caminando y se pone a tocar las puertas de casa. Justo en ese momento llegó de casualidad mi hermano Bernabé y le preguntó qué necesitaba y la mujer le dijo que buscaba una tarotista que en teoría vivía en esa dirección, se fue caminando y se fue en el auto gris que aparece en las cámaras”.

Eso era apenas un indicio de lo que estaba sucediendo pero jamás imaginaron ni Benjamín ni su mujer, Rocío, que cuando el lunes a la mañana dejaron su hogar, no pensaron lo que encontrarían horas más tarde.

EL HECHO

Las cámaras de la zona registraron todo a la perfección; “lo que se ve claramente es que a las 11,45, una mujer, otra distinta a la del sábado, llega a la casa y se pone a tocar la puerta. Espera 3 minutos, toma el teléfono, llama a alguien y se va a la esquina de campana y cuando llega el auto gris, se estaciona frente a casa, baja la mujer del sábado y otra persona más y después baja un tercero. A todo esto, la mujer seguía de campana en la esquina y por las cámaras de otro vecino se ve el otro auto estacionado en la otra esquina”, comenzó contando Benjamín.

El auto, entonces, se puso de culata en la puerta de la casa de la familia Castro Bustamante “y a los 5 minutos se ve cómo salen de casa tres personas que cargan las cosas y salieron muy tranquilamente con total impunidad”, agregó el vecino, de 33 años, que se dio cuenta de todo cuando, cerca de la 1 de la tarde, llegó a su casa del trabjao y vio la puerta destrozada.

Al lado de la casa de Benjamín y Rocío vive la madre de él, Mary, “pero había ido de viaje por el fin de semana y regresó a las pocas horas del robo. Se ve que nos habían hecho inteligencia y eso es lo que te deja una mayor sensación de vulnerabilidad, que es lo peor. Ahora salgo de casa y miro para todos lados”, reconoció.

El BOTIN

Fueron poco menos de 10 minutos, pero suficientes para revolver absolutamente toda la casa; “entraron a mi habitación y me llevaron de todo a mí y a mi mujer. Apenas me dejaron algunos buzos, pero después quedamos con lo puesto; ni remeras, ni zapatillas ni camperas, y lo mismo a Rocío”, describió el vecino.

La casa era un caos; “encontré todo revuelto y nos llevaron casi toda la ropa, me dejaron con lo puesto, dos televisores, el equipo de audio, una heladera frigobar y dinero. En mi opinión, lo primero que buscan es dinero y después van manoteando lo que puedan; se llevaron también perfumes, de todo”, detalló.

SEGURIDAD

“En Brandsen vivimos muy confiados y las cosas ya no son como antes. Yo ahora ya tengo pensado poner alarma, cámaras y una reja para el frente de la casa; es una lástima pero es la realidad que vivimos”, afirma, con resignación, Benjamín, que hace poco sufrió la dolorosísima pérdida de su padre, Guito, y ahora debe levantar cabeza nuevamente.

No hay, al momento, demasiadas puntas para la investigación, salvo las cámaras y el comunicado que sacaron desde la comisaría alertando sobre estos dos vehículos, que habrían participado de un robo similar en Las Mandarias –ver aparte-

“Lo material ya no me interesa y no quiero ni me interesa estar pendiente de si los encuentran o no. Nos queda el triste consuelo de saber que no nos pasó nada. La verdad que siento mucha angustia por todo lo que pasó; no sólo esto sino también lo de mi viejo. En un momento que había pasado lo del robo, necesitaba el abrazo de mi viejo y entonces se me mezcla todo. No tengo bronca, ni sentimiento de venganza; Dios lo ve todo y yo sé que esto me da fuerzas para seguir adelante. Lo que sí me gustaría es que los encuentren para que se lo hagan a otras familias”, reconoció, sabiamente, Benjamín.

Es que, como él se encarga de afirmar, “mi papá siempre decía que las cosas pasan por algo y creo que este es un mazazo que lo que me dice es que no puedo bajar los brazos y que tengo que seguir para adelante, si no la vida nos pasa por encima”, finalizó.

Semanario Tribuna 02-10-2021

