El miércoles, Federico Ochova cerró su forrajería poco después de las 7 de la tarde y se dispuso a hacer su rutina diaria; ir a buscar a su mujer, Brenda y luego, con sus dos hijas de 5 años y 5 meses, ir a su casa para descansar después de otra jornada laboral.

Pero, lo que era un escenario conocido, cambió abruptamente cuando, al momento en que estaba por prender el fuego del hogar, escuchó el grito de su mujer; “dejé la camioneta en la galería y cuando iba a darle de comer a los caballos escuché un ruido, pero no le di mayor importancia.

Federico Ochova

Entro a la parrilla me pongo a prender el fuego y en ese momento pega un grito, me di vuelta y estaban los tipos apuntándole con un revólver en la cabeza”, comienza el relato Federico, en el escritorio de su local de ruta 210.

Todo era temor y desesperación en la finca ubicada en el kilómetro 64.500 de la ruta 210; y desconcierto. Tanto que la única que reaccionó fue la hija mayor, que le pegó a uno de los delincuentes al grito de “déjalo a mi Fede”.

MANIATADO



A Federico le precintaron las manos y lo tiraron al piso; “en ese momento empezaron a revolver toda la casa buscando dinero. En todo momento le decía a mi señora que mirara para abajo y ni los mirara”, agregó el vecino, que estima que los ladrones, que eran 4 según cree, sabían quién era.

“Me pedían la recaudación del negocio, pero no tenía más que el dinero que estaba en la camioneta; le verdad que estaba con mucha angustia pero intentaba mostrarme tranquilo”, agregó el comerciante, que estuvo apuntado en todo momento por uno de los delincuentes con una Itaca.

Fueron por todo; pidieron plata, revolvieron toda la casa, y se llevaron todo cuanto pudieron. “Rompieron el aire acondicionado pero no se lo llevaron; lo que sí se llevaron fue el televisor, ropa mía tradicionalista, un juego de cabezada completa de caballo, el equipo de música, ropa, elementos de trabajo, ropa para desfilar, zapatillas frazadas, carteras, y a medida que pasan las horas voy encontrando que faltan más cosas”, detalló Federico, a quien también le llevaron la camioneta, una Renault Oroch negra patente AD261CH.

Lo único que atinó a pedirles Federico fue que le dejaran el celular “porque tenía recuerdos de mis hijas y, si bien se llevaron el equipo, me dejaron el chipe y la memoria”, aclaró.



“ME LLEVO A LA NENA”



Pero lo que buscaban era, fundamentalmente, dinero; “en un momento dan vuelta un cuadro pensando que atrás había una caja fuerte pero como no encontraron nada, me terminaron robando el cuadro”, cuenta, con resignación, De los cuatro ladrones que vio y que estuvieron cerca de 45 minutos en su casa, al menos 3 estaban armados; dos con pistolas 9 mm y uno con la Itaca.

“Cuando se fueron, cerca de las 9 de la noche, me pude comunicar con mi mamá que estaba en Brandsen, con un teléfono viejo de mi hija, para decirle lo que había pasado y que hiciera la denuncia”, acotó. Es que, como dice con cierta ironía, “le agradezco a Dios que no nos hicieron nada. En un momento cuando estaban pidiendo dinero y veían que no tenía para darles, amenazaron con llevarse a la nena; mi señora lloraba y yo trataba de mostrarle que estaba entero para no atemorizar a ella pero la angustia es enorme porque uno no sabe si ese momento es último de tu vida”, confesó.

POCAS GANAS



“La verdad que volver a la normalidad es complicado y quedan pocas ganas de seguir trabajando. Todo lo que tengo lo logré con mucho esfuerzo y eso todo el mundo lo sabe. Por eso estoy tan agradecido de la gente de Brandsen que desde el primer momento se comunicó conmigo de manera solidaria”, dijo el comerciante.

Federico y su familia viven ahí desde 2018 “y nunca nos pasó nada. Pero yo me pienso quedar porque soy como el león que cuida a sus cachorros; yo a mi casa no la voy a abandonar y no voy a dejar que el miedo me gane”, dijo y se animó a hacer un pedido. “Estamos viviendo acá hace 3 años, con un grupo de cerca de 20 vecinos de la zona ya hemos hecho varios pedidos a empresa porque no tenemos internet y no podemos poner alarmas ni teléfono y estamos a la deriva.

No pedimos que nos regalen nada; estamos dispuestos a pagar hasta al último centavo, pero no queremos seguir tan aislados”, finalizó.

