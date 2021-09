Comenzó indicando que Cambiemos era quién gobernaba en Brandsen y transitaba su segundo periodo consecutivo.

Fernando Raitelli estuvo presente hace minutos en C5N y ante la inquietud periodística por el trabajo en la zona, el Concejal del Frente de Todos y candidato a renovar su banca en las próximas elecciones, fue contundente cuando cuestionó la falta de gestión del gobierno de Daniel Cappelletti.

“Existe una cooperativa que emplea gente de Brandsen y sabemos que no los fueron a visitar nunca desde el municipio. El empleador nos decía que tienen la capacidad de ofrecer 60 puestos de trabajo a gente de Brandsen y no está sucediendo. No hay políticas que tengan que ver con el empleo en Brandsen, como tampoco tenemos políticas que tengan que ver con los problemas habitacionales”, expresó Raitelli.

Sobre este punto amplió indicando que “en Brandsen tenemos una gran demanda habitacional, es un distrito amplio en territorio, muy poco denso poblacionalmente y por ejemplo quedamos afuera del Procrear. No se realizaron las gestiones correspondientes para que el municipio ponga a disposición tierras para escriturar. Digo esto porque también genera mano de obra. Hasta el 2015 se habían construido en Brandsen 80 casas del Procrear y trabajaban los corralones, trabajaban los arquitectos y los albañiles de la zona. Todo eso no esta sucediendo y se ve reflejado en el índice de desempleo que hay en Brandsen”.

Con relación a las necesidades de la población Raitelli dijo que “notamos que hay muchísimas organizaciones sociales. Nuestro distrito es muy pequeño y no tiene las grandes demandas del conurbano bonaerense, pero notamos que se duplicó la cantidad de planes sociales. Eso significa que hay falta de gestión, hay falta de trabajo, no se acompañó a las Pymes y no se acompañó a los comercios”

Para cerrar indicando “todo esto entre las muchas dificultades que tiene nuestro distrito”.

