24.674 empadronados y 75 mesas distribuidas en la Ciudad,

Jeppener, Gómez, Altamirano, Oliden y la Posada

Semanario Tribuna 10-09-2021

El domingo, en medio de un escenario electoral absolutamente atípico, el pueblo votará Los primeros resultados seguramente se empezarán conocer bien tarde, por las restricciones del protocolo preventivo y por la gran cantidad de listas que compiten La incertidumbre no es tanto por saber quiénes ganarán, sino también cómo será el reparto dentro de una misma fuerza ¿Habrá tanto ausentismo como auguran los encuestadores?

Los resultados globales permitirán conocer qué fuerza aparece mejor posicionada de cara a las generales El padrón registra 24.674 vecinos en condiciones de votar, incluidos los 831 extranjeros Habrá 75 mesas, tres más que en los comicios del 2019, distribuidas de la siguiente manera: 61 en la Ciudad, siete en Jeppener, tres en Gómez, y una mesa en cada una de estas localidades: Altamirano, Oliden, El Chajá y La Posada Se ventilarán los espacios durante 15 minutos, cada dos horas, y se realizará la limpieza y desinfección de superficies, pisos y baños asiduamente

Se votará entre las 8 y las 18 La autoridad de mesa no dará el sobre en mano, sino que le indicará al votante que agarre uno de la mesa Y no se los pasarán a los fiscales: si uno de ellos desea firmarlo, debe hacerlo acercándose al sobre y evitando tocarlo con los dedos Para firmar, se deberá hacerlo con su propia birome; si no, deberán darle una desinfectada previamente por la autoridad de mesa Los electores deberán cerrarlos sin usar la lengua No se debe tocar la urna ni dar la mano Entre las 10.30 y las 12.30 tendrán prioridad

los votantes de grupos de riesgo Antes de entrar al cuarto oscuro, a cada votante le colocarán en ambas manos una solución sanitizante, y el cuarto oscuro será también sanitizado Se recomienda entrar al centro de votación sin acompañantes, “salvo en casos de fuerza mayor” Por supuesto, se debe concurrir con tapaboca Cada escuela tendrá un aforo: es decir, un máximo de personas que pueden estar adentro al mismo tiempo.

Si se alcanza ese número, los que lleguen, deberán hacer cola afuera Si a las 18, la hora del cierre de los comicios, aún quedara gente haciendo fila frente al colegio, el delegado judicial saldrá a repartir números para que quienes llegaron antes de las 18 puedan luego entrar a votar Tras emitir su voto, el ciudadano podrá recuperar su DNI, el cual tampoco le será dado en mano.

Lo tomará del mismo lugar en el que lo había apoyado, junto con la constancia de emisión del sufragio Para evitar que la gente se cruce, habrá recorridos demarcados con un único sentido de avance Si el lugar lo permite, la entrada y la salida se harán por puertas diferentes.

Al hacer la fila para entrar a la escuela y luego en la mesa de votación, siempre habrá que pararse a dos metros de quien está adelante Nada de contacto físico El DNI se deberá apoyar en un lugar especialmente demarcado, en donde quedará a la vista de los integrantes de la mesa

En cada escuela habrá un “facilitador sanitario” dedicado a hacer cumplir las nuevas reglas Las autoridades de mesa podrán pedirle al votante que se saque el barbijo por un instante para corroborar su identidad Habrá desinfección previa y antes de entrar al cuarto oscuro, a cada votante le echarán en ambas manos una solución sanitizante.

