La lista 2 del Frente de Todos logró la unidad de varios referentes que en ocasiones anteriores recorrieron distintos caminos. Por tal motivo podemos ver a Fernando Raitelli, quien encabeza la lista, acompañado por Gabriela Rosales en el segundo lugar, pero también a Federico Branz y Sandra Gallardo.

Infobrandsen dialogó con Raitelli sobre puntos fundamentales que hacen a la elección del domingo. Si bien solo se dirime quienes serán los representantes de cada partido en las elecciones de noviembre, está claro que a la próxima cita electoral no se llega salteando ésta. Y en ahora no solamente se compite con el adversario partidario, sino que se deja plantada la posición y los objetivos para dentro de dos meses.

Por ese motivo Raitelli explicó la importancia de ganar las elecciones para poder ser mayoría en el Concejo Deliberante y las falencias que tiene en Brandsen la gestión de Juntos por el Cambio.

Jugando a los dos frentes Raitelli manifestó “para nosotros el adversario es Cambiemos, nosotros pretendemos ganarle a Cambiemos. Es necesario para poder lograr mayoría en el Concejo Deliberante y eso nos permitirá impulsar proyectos que siendo opositor no se pueden desarrollar”

Sobre el manejo municipal dijo “notamos que en Brandsen hay falta de gestión. No se han desarrollado planes de vivienda, hemos quedado afuera del programa Procrear, más que importante para que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener acceso a su vivienda y esto fue por falta de gestión. También vemos que existe un mal manejo en materia de salud. No hay descentralización, tenemos CAPS que están lindos y agradecemos que la Provincia haya puesto esas obras en Brandsen, pero no hay capital humano, ni promociones de la salud. Son muchas las dificultades que vemos, no vemos un Brandsen ordenado en su desarrollo. Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo para saber como queremos que se desarrolle Brandsen, hacia donde y cuales condiciones se tienen que normar”

No solamente esos fueron los puntos deficientes al que les apunta el primer candidato por el Frente de Todos, también se refirió a la planta de tratamientos sólidos urbanos criticando su funcionamiento, “no funciona como debiera, hay un basurero a cielo abierto, no se informa a los vecinos y vecinas qué separar o qué desechos se pueden compostar. Retrocedimos una década en materia ambiental”

Ya de lleno en las elecciones del domingo se refirió al momento actual del Justicialismo “si bien estuvo dividido, se ha conformado una lista representativa donde incluimos a casi todos los sectores del Peronismo, del Frente de Todos de Brandsen, inclusive a organizaciones sociales que están presentes en este proyecto. Obviamente un proyecto nuevo, donde fusionarnos nos llevó un tiempo, pero este gran consenso lo veo como muy positivo”

Raitelli valoró la posibilidad de apoyar una lista a nivel nacional muy representativa en la sociedad, indicando claramente que “hay dos modelos de país”. Y agregó “tuvimos un modelo que garantizó derechos, a través de políticas públicas que garantizaron esos derechos y tuvimos cuatro años de macrismo que nos quitó derechos, que nos dejó con una crisis económica profunda y con una deuda impagable.

Por esto tuvimos que asumir el gobierno en un país deteriorado y en medio de una pandemia que nos trae aparejada la mayor crisis económica en la historia y en el mundo. Imagínense lo que hubiera sido un gobierno de Macri con esta pandemia, cuando ni siquiera había Ministerio de Salud. Es importantísimo representar un proyecto nacional, provincial y local. A nosotros nos enorgullece representar esta lista, con Victoria Tolosa Paz como candidata a Diputada Nacional, Mariano Cascallares como candidato a Diputado en la Provincia de Buenos Aires y en este caso a mi me toca la responsabilidad de ir como primer candidato a Concejal”.

No faltó la opinión sobre las listas locales del Frente y se refirió a la lista corta de Lucas Bronicardi, con la que competirán en las urnas, “son decisiones que toma la Junta Electoral partidaria y no puedo emitir opinión porque no pertenezco a la Junta. El partido Justicialista a nivel local mostró su apoyo a la lista oficial que es la lista 2. El Frente de Todos es un frente amplio que esta conformado por varios partidos, el Justicialismo es uno de ellos y el partido creo que tiene que tomar postura.

Nosotros estamos enfrentando a un partido que está dentro del Frente de Todos pero que no pertenece al partido Justicialista, es el Frente Grande. El Frente de Todos es muy amplio, muy diverso y todos tienen derecho a participar. Festejamos que sea así, pero no tiene que ver con el partido Justicialista. El Frente Grande es otro partido”

Comunidad InfoBrandsen

WhatsApp: 2223508499 Unite a nuestro grupo

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen