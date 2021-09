Lucas Bronicardi quién encabeza la lista “Brandsen me Encanta” con la boleta que lleva el Nº10 del Frente de Todos dio sus impresiones a pocos días de las PASO.

Su opinión en cuanto al ambiente que se nota en Brandsen manifestó “es un clima atípico, venimos golpeados en lo económico en primera medida y después venimos de ser golpeados por el Covid que no solamente nos ha puesto de rodillas en lo económico, sino que también golpeó las mentes de las personas. Pasaron un stress tremendo con la perdida de sus seres queridos. Apareció el miedo y a eso sumale que el termómetro del descreimiento político esta cada día más alto. Pero también veo esperanza en muchos vecinos, en aquellos que hacen una política diferente a lo que se vio a hasta ahora”

Con relación a sus posibilidades se mostró confiado y agregó “venimos trabajando desde hace tiempo para que Brandsen nos vea diferentes porque realmente nos sentimos diferentes. En el 2019 nos animamos a dar el primer paso porque estábamos cansados de todo. Somos una generación joven, no voy a decir nueva, pero si joven y con otra forma de hacer política. Seguimos trabajando en el 2020 y 2021 y recuerdo que con picos de pandemia y con un nivel de contagios tremendos nosotros salimos a asistir a los aislados y a eso agregale todas las obras que hicimos con las jornadas comunitarias. Nuestra perspectiva es ganar porque la gente valora esto, nosotros no salimos cada dos años”

Al referirse a la actual gestión municipal en la actualidad expresó que es “una gestión municipal muy básica”. Dijo que no somos capaces todavía de planificar a nuestro pueblo y definir hacia donde queremos avanzar. Fue más allá al expresar que “Brandsen crece sin ningún tipo de reparo. Se están construyendo barrios enteros en lugares bajos, sin apertura de calles, sin zanjeos correctos, sin cloacas, sin salitas, sin establecimientos de educación y eso representa un gran problema a futuro. Brandsen sigue teniendo una gran deuda habitacional y también laboral. No somos capaces de utilizar la ubicación estratégica que tiene Brandsen para traer fuentes de laburo. Tenemos una deuda ambiental tremenda y un rio que está contaminado. Una planta depuradora que funciona a medias y una planta de reciclado que es un desastre”.

Como puede apreciarse Bronicardi llega a las PASO con una fuerte visión critica de la gestión a la que le adjudica una gran deuda con la sociedad y por otro lado también se expresa sobre la otra lista interna con la que deberá competir.

Manifestó que en este plano con la otra lista del Frente existe una gran diferencia. “Acá se está definiendo qué tipo de Peronismo queremos, si el Peronismo que hasta ahora no fue capaz de darle respuesta a la gente, que no fue capaz de ser gobierno y sostenerse. Un Peronismo que no ha dado buenos resultado y que aparece a la vista de la sociedad un poco manchado. Mientras que nosotros elegimos renovar”.

Para ratificar su postura manifestó que solo falta con mirar la lista, ver que hay mucha gente joven y no los une un cargo. Comparó indicando que “al mirar la otra lista se dan cuenta que a ellos los unió un cargo y a nosotros nos une un objetivo en común, que es transformar la política social de Brandsen. Es una gran diferencia entre una lista y otra”.

Pensando en el día después de las PASO dijo que se viene de un Peronismo que no se caracterizó por acompañar (al ganador). Haciendo hincapié que hablaba por él, agregó que en el 2019 le tocó perder, cumplió con la palabra y acompañó. Y en varias oportunidades puso la lista a favor de la unidad, mientras que ahora observa que hablan de unidad permanentemente, pero actúan como si desconocieran la lista que él encabeza.

Con respecto al respaldo del partido para con todas las listas que se presentan indicó que a nivel provincial no están apoyando a todos por igual “sino no iríamos con boleta corta. No fueron iguales las reglas del juego, no fueron claras. Hay que fijarse que de la otra lista vienen personalidades provinciales todo el tiempo, le dieron lista larga. Las reglas no son equitativas y las PASO que las creó Néstor Kirchner, le están faltando el respeto”.

Culminó diciendo que “nos hicimos eco de lo que nos pedía el vecino Nos decían; no se mezclen, no se amontonen, renueven. Y aquel dirigente que no tiene la capacidad de escuchar al vecino no puede dirigir nada. El vecino nos vio trabajar siempre y eso lo valora. Acá tiene la sociedad un espacio político que quiere transformar la realidad política y social de Brandsen y para eso debemos ganar las elecciones. Por eso les pido a todos el acompañamiento. El vecino con su voto decide, por eso le pido que vote la boleta de Lucas, porque queremos ser Concejales presentes”

