LA POLICÍA COMUNAL ALERTA POR ESTAFAS A TRAVÉS DE WHATSAPP E INSTAGRAM

En los últimos meses apareció una nueva estafa en el mundo: el robo de la identidad en WhatsApp e Instagram. Brandsen, por supuesto, no escapó a esta modalidad, que tiene como fin cometer fraudes a través de estas redes sociales.

En las últimas semanas, varios recibieron mensajes en los que ofrecían, de una manera casi desesperada, dólares a la venta a muy buen precio o pedían que le transfirieran dinero debido a un inesperado inconveniente económico. En muchos de los casos, el remitente era un familiar, amigo o alguien reconocido de Brandsen, por lo que muchos no dudaron y aceptaron la propuesta o colaboraron con el solicitante.

Sin embargo, con el paso de las horas se enteraron que habían sido estafados por piratas virtuales que le habían hackeado la cuenta a aquella persona. Los ciberdelincuentes se manejan de esta o una manera similar:* Envían un mensaje a su víctima, donde afirman que la aplicación no está actualizada.

* En el mensaje afirman que es necesario corroborar que todo está en orden para seguir utilizándola. Incluso, el mensaje trae el mismo logo de la red social.* Además, indican que llegará un código de seis dígitos y que deberá compartirlo.* Tal como se dijo, poco después llega un SMS (mensaje de texto) con dicho código para verificar su cuenta.* Una vez compartido el código, los delincuentes acceden a la cuenta de WhatsApp de la víctima en otro dispositivo.* De ese modo, los ciberpiratas ingresarán a la lista de contactos y chats del usuario, además de que tu cuenta se bloqueará y saldrá un mensaje donde la empresa advertirá que tu cuenta ya no está vinculada con el teléfono celular personal.* Para poder volver usarla deberá otra vez descargar la aplicación.

Sin embargo, pedirán colocar el número de celular y código de autenticación, pero como acaba de ser solicitado tardará alrededor de seis horas para que pueda volver a intentarlo.* Con esta maniobra podrán solicitar ayuda en su nombre, ya que familiares o amigos no saben del engaño y depositan en cuentas bancarias que soliciten.

Debido a ello, desde la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Brandsen se ofrecen una serie de consejos para no caer en las redes de los ciberestafadores, tanto para que no les roben la identidad de la cuenta como para no ser víctima del fraude:* Activar la verificación en dos pasos. De esta forma, quienes entren a la cuenta en otro dispositivo, no tendrán acceso a las conversaciones, contactos ni podrán escribir mensajes.

Para aquellos que no lo sepan hacer, solicitar ayuda de algún familiar.* Ignorar los mensajes sospechosos y no hacer click en ningún link que envíen. * Aunque los mensajes vengan de amistades o familiares, prestar atención a las palabras utilizadas (en muchos casos los estafadores son extranjeros y utilizan modismos propios o lenguaje neutro).* Ante la menor sosoecha, lo mejor es llamar por teléfono al solicitante para ver si le robaron la identidad y ponerlo en alerta.* Revisar si el mensaje fue reenviado muchas veces.

* No pasar ningún dato personal ni bancario a través de mensajes.* Recordar que ninguna entidad financiera se comunica con los clientes por correo o por WhatsApp pidiendo claves o datos personales.* Si llega a ser víctima de esta modalidad, realizar la denuncia en la dependencia policial más cercana a su domicilio.

