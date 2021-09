Anoche Soledad Avalos y los demás integrantes de la lista 33R recibieron la peor noticia, no podrán participar. Su lista no figura ni siquiera en la Junta.

Gran preocupación viven en estos momentos los integrantes de la lista de la UCR Evolución Radical Brandsen que tenía asignado el N.º 33R y cuyos candidatos fueron presentados hace pocos días.

De acuerdo con versiones en este momento (10 de la mañana del viernes 3 de septiembre) esta lista está definitivamente fuera de carrera.

Comunicados con fuentes allegadas la noticia la tuvieron anoche por parte de la Junta Electoral.

Ayer la noticia era de preocupación porque nos informaron lo siguiente “estamos esperando, no tenemos una decisión de la Junta Electoral, todavía no han registrado nuestra lista y no tenemos boleta”

Hoy la situación varió y a partir de ahora los minutos y los segundos son fundamentales para moverse, quizá sin ningún éxito.

Infobrandsen pudo saber de una fuente muy allegada que ayer a última hora se comunicó la resolución de la Junta Electoral, donde informa que la Junta partidaria nunca presentó esta lista. De esta manera se supo que la solicitud que se había presentado ha sido denegada.

La misma fuente aseguró que en el corazón de la lista interna del Radicalismo están analizando la presentación de un amparo sin saber como puede llegar a prosperar, pero de acuerdo como se desarrollen los acontecimientos el lunes ofrecerían una conferencia de prensa para dar todos los detalles.

Y aseguraron; “hoy no jugamos, no participamos”. Tampoco creen de acuerdo como salió la resolución de la Junta Electoral que sea un tema de Juntos y están más convencidos a pensar que es el propio partido Radical el que no quiere que se presenten en las Paso.

Fundamental las próximas horas, en este momento están fuera de carrera.

