Alberto Noguera, pre candidato a Concejal ocupando el tercer lugar en la lista “Brandsen me encanta” que encabeza Lucas Bronicardi (Frente Grande), dentro del Frente de Todos, dio a Infobrandsen sus puntos de vista respecto a las necesidades de nuestra ciudad y también mostró su fuerte oposición a tener que concurrir a las internas con lista corta por decisión de la Junta Partidaria

Noguera manifestó que están trabajando mucho y visitando a los vecinos casa por casa en los distintos barrios, agregando “tenemos una muy buena recepción, porque no lo hacemos solamente previo a las elecciones. Lucas Bronicardi nuestro primer candidato trabaja mucho, siempre”.

Con relación a la interna señaló que “con la otra lista que competimos no tenemos ningún inconveniente, esto es algo muy positivo para la campaña y esta bueno que sea así”

Distinto es el pensamiento que tiene sobre la realidad que los muestra teniendo que competir internamente con la lista corta, lo que siempre es perjudicial porque están separados de los referentes provinciales y nacionales. Es una clara desventaja.

Al respecto manifestó “me parece que es una actitud totalmente antidemocrática. No hay igualdad y no hay derecho sobre eso. En el año 83 cuando se recuperó la Democracia se suponía que estas cosas no podían pasar. Sobre todo, para que nuestra generación pudiera vivir en Democracia tuvo que sufrir mucha gente y perder vidas de muchos amigos y compañeros. No está bueno que esto suceda. No hay igualdad en la competencia y es antidemocrático. No estoy de acuerdo para nada, es muy malo lo que hicieron y lo voy a criticar toda la vida”.

Consultado si esta actitud podría entorpecer las relaciones con los integrantes de la otra boleta y evitar el acompañamiento posterior en caso de perder en las internas expreso “que nos hayan dado una boleta corta no va a marcar un distanciamiento con ellos. Pero sí amerita una charla pos Paso, porque no está bueno. Ya lo hemos pasado en las elecciones anteriores, como le sucedió a Federico Branz en el 2017, como le volvió a pasar en el 2019, que junto con Marcelo Zarlenga no pudieron participar y tampoco pudo competir ese año Sandra Gallardo. No, no está bueno”

Reiterando la pregunta si está asegurado el apoyo de la lista perdedora para la elección general, indicó, “sí, de todos modos, si perdemos por supuesto que vamos a apoyar rotundamente, es lo que corresponde. Es un compromiso que asumimos quienes participamos en las Paso. Pero hay desigualdad y eso deja algunos enojos. Unos lo pueden llegar a entender y otros no. De todos modos, como estamos convencidos que vamos a ganar, los vamos a ir a buscar para que nos acompañen”.

Noguera indicó que las perspectivas para el 12 de septiembre son muy buenas y lo notan por como son recibidos cuando visitan a los vecinos en sus casas. “En estas elecciones vamos a tener una sorpresa más de uno y estoy seguro que en octubre vamos a estar compitiendo porque vamos a ganar las Paso”.

Respecto a las necesidades de Brandsen se mostró preocupado por el crecimiento de nuestra ciudad y hacia donde debiera crecer. Dijo que con una mano en el corazón le gustaría que creciera hacia Ranchos pero que por ahora es imposible. Ya se tiene que ir pensando de que manera crecerá Brandsen hacia donde lo está haciendo ahora, agregando “debemos tener muy en cuenta que estamos muy próximos a juntarnos con el conurbano de La Plata y a mí me gustaría que sigamos siendo una ciudad-campo como somos ahora. Sabemos que todo va cambiando, pero hay que analizar muy bien cómo podemos diagramar el crecimiento. En este tema tendríamos que ponernos de acuerdo todos los partidos políticos de Brandsen y ver cómo podemos lograr un crecimiento casi perfecto”.

Finalizó pidiéndole a la gente que acompañe a Lucas Bronicardi, manifestando “Lucas es una persona de bien que viene trabajando para Brandsen desde hace mucho tiempo y no ahora por las elecciones. Desde hace cuatro años viene trabajando para ir mejorando por lo menos lo que está a su alcance. Hemos visto los espacios que ha recuperado como calles, plazas y también la realización de parquización en el rio Samborombon, que mucha gente puede disfrutar. Por eso le pido a la gente que le posibilite a Lucas, como a los que integramos la lista, poder llegar al Concejo, en el caso de Lucas porque realmente es un buen gestor y se merece tener la posibilidad de demostrarlo”.

Alberto Noguera del Partido Igualar que conduce Carmela Moreau

