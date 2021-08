Anoche la lista 3 “Dar el paso” de Juntos presentó su lista de pre candidatos para jugar el próximo mes de septiembre en las PASO defendiendo a la actual gestión de nuestro distrito y de esta manera seguir teniendo la mayoría en el Concejo Deliberante. Antes de enfrentar a la lista del Frente de Todos en noviembre, deberá ganarle en la interna a la otra lista de Juntos que encabeza Soledad Avalos y a la lista del PRO que es encabezada por Jorge Espinosa.

Los dos máximos representantes políticos de Juntos en Brandsen fueron quienes llevaron adelante la presentación de todos los pre candidatos. El presidente del Concejo Deliberante Raúl Paz presentándolos y el Intendente Daniel Cappelletti estando a su lado y cerrando con un breve discurso político.

Comenzó haciendo uso de la palabra Vanina Sosa y le siguieron Sergio Maggi, Mariángeles Portu, Hugo Carricaburu, Florencia Arrechea y Marcos Erregue. Posteriormente se realizó una conferencia de prensa.

En sus declaraciones como el pre candidato en primer lugar a Concejal Marcos Erregue manifestó algunas precisiones sobre la intenciones políticas y de gobierno que pretenden llevar a cabo.

Comenzó refiriéndose al difícil momento que esta viviendo la sociedad por la pandemia e hizo hincapié en que “hay que tener una actitud más humana, creo que de lo que se trata es de humanizar porque si hubo algo que nos pasó en este último tiempo es que nos alejamos (de quienes estuvimos cerca) hasta no hace mucho tiempo y tenemos que reencontrarnos con eso”

Erregue indicó que “estamos trabajando para superar todas las dificultades con lo único que conocemos que es el código, la honestidad y la participación”.

Dijo que quienes integran la lista que encabeza son personas que hace tiempo están en la política y otras que lo están haciendo por primera vez, agregando “pero quiero destacar que todas son personas honestas y probas”.

Expresó que el trabajo que tienen representando a una gestión de gobierno tiene muchos puntos en común, no solo a nivel local sino también en lo que expresan las distintas candidaturas. En ese punto mencionó a Facundo Manes resaltando que “la lista que encabeza está integrada por personas de distintas extracciones políticas y distintas trayectorias. Hay gente del Peronismo, de la Coalición Cívica, del Radicalismo por supuesto y hay gente independiente que no tuvo trayectoria en un partido determinado. La diversidad es un valor” agregó.

Destacó no solo a quienes lo acompañan en la lista, sino también a los Concejales con los que en la actualidad está trabajando, mencionando que el 75 por ciento de los puntos tratados en el Concejo en el último año salieron por unanimidad. También agradeció a Raúl Paz “con quién he discutido y discuto muchísimo y de quién aprendo todos los días desde que estamos en política”

Amplió diciendo “para mí fue fácil ser presidente del bloque oficialista en el Concejo durante estos cuatro años, porque tuve gente de la que aprendí y de la que aprendo, que vuelca su experiencia y sobre todo su honestidad y su compromiso, porque no tienen pelos en la lengua, aunque algunas cuestiones las hablamos puertas adentro, como corresponde, cuando uno forma parte de un equipo. Y para mí también es muy fácil encabezar esta boleta sabiendo que voy a defender una gestión de gobierno que desde hace seis años gobierna con honestidad y además con capacidad, con empuje y con compromiso por Brandsen, no porque sea fácil sino porque hacerlo con honestidad, a veces, es más difícil y sin embargo vale la pena. Me siento orgulloso de encabezar una boleta que va a defender una gestión que tiene como Intendente a Daniel Cappelletti”.

Desde el punto de vista político mencionó “la grieta” al indicar que “la misma comenzó en el 2008 y ahora ha llegado el momento de pensar si entre todos le ponemos una fecha de finalización. Yo estoy convencido que sí, pero oh casualidad, Argentina hace tantos años que no crece como años tiene la grieta, Argentina empezó con la inflación poco tiempo después que empezáramos con este tipo de discusión. Argentina no está avanzando y no avanzó en ningún momento gracias a la grieta, solo tuvimos postergación porque la grieta nos entretiene en un juego perverso de buscar culpables, pero en ningún momento nos da la oportunidad de buscar soluciones”.

Cerró Daniel Cappelletti.

El Intendente Daniel Cappelletti cerró agradeciendo al partido y a la juventud, manifestando que “nuestro adversario es el kirchnerismo, estamos dando el primer paso como dice Manes, que son las PASO y luego de esa circunstancia vamos a estar todos juntos, todos los espacios que pertenecemos a este frente que hemos conformado para trabajar para la elección de noviembre, porque nuestro real adversario lo tenemos ahí.

