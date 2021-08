Leandro Melo “Es necesario que haya otra voz en el Concejo Deliberante”.

La lista 112 “Por el progreso social” quedó oficializada y se lanzó a la carrera política. Competirá en las PASO dentro de la Coalición “Vamos con vos” que lidera el ex ministro Florencio Randazzo. En nuestro distrito competirá en la interna con la lista que encabeza Francisco Gramigna.

Leandro Melo quien encabezará esta lista le indicó a Infobrandsen que les llegó la oficialización el pasado domingo.

Consultado sobre las opciones que pueden presentar con su postulación manifestó “creo que es muy necesario que en el Concejo exista otra voz para que no termine siendo una escribanía entre la mayoría y la minoría. Es fundamental que haya otra voz que pueda aportar ideas nuevas y que estén relacionadas con los barrios y los vecinos que no son escuchados. En el orden local nuestra intención es representarlos, sobre todo a los más humildes y a la clase media baja trabajadora, que por lo que sabemos no se siente representada por los integrantes del Concejo de hoy. Esto no es hablar mal de quienes están, pero es lo que hablamos permanentemente con los vecinos”

Respecto al acompañamiento a Randazzo a nivel nacional manifestó que lo hacen desde un principio porque “son lineales” y porque también vienen trabajando con el espacio de Graciela Caamaño desde el 2017, 2019 y ahora nuevamente, “como se suma Randazzo nosotros vamos con esa línea y respetamos las decisiones de la alianza de manera vertical. Tampoco me disgusta Randazzo, sabiendo que cuando fue ministro hizo las cosas adecuadamente, fue un buen ministro. Cumplió con las expectativas en los ministerios que se le dieron. Como lo hizo en su momento Lavagna como economista. Por eso, teniendo la referencia de este actor político, nosotros decidimos participar en este espacio”.

Sabiendo que en el frente Vamos con vos serán dos las listas que participen en Brandsen, interesa conocer el grado de enfrentamiento que existe entre ambas. Las internas dejan secuelas o no, depende de los objetivos que lleven adelante. Pueden ser personales o ideológicos y de ello depende la suerte de los apoyos posteriores en las generales a la lista ganadora.

Al respecto Melo indicó “nosotros somos nobles y de palabra. Todo indica que cuando uno pierde tiene que acompañar y en el caso de perder la interna nosotros vamos a hacer exactamente eso. Y si llegamos a ganar no hemos charlado aún con la otra lista, pero supongo que tendrán la misma caballerosidad de jugar de la misma manera en el caso que pasemos nosotros”.

Desde el oficialismo nacional mucho se habla que la lista de Randazzo nació para quitarle votos al Frente de Todos, sobre esta posibilidad tanto en la nación como en lo local, Melo manifestó, “esta lista apunta más a conseguir los votos de un sector que esta indeciso y que siempre queda como a un costado de las dos grandes fuerzas políticas que siempre están presentes en todos los órdenes, nacional, provincial y local. Nosotros apuntamos a un sector del electorado que por ahí no está conforme ni con uno ni con el otro. Para eso le ofrecemos una opción diferente y que tenga la posibilidad de elegir candidatos distintos, que no estén relacionados ni con el Frente de Todos, ni con Juntos por el Cambio”.

LISTA

CONCEJALES TITULARES

Leandro Melo

Valeria Bellanza

Basilio Torres

Mariel Castañeda

Mauro Zacaría

Yanel Melo

Leandro Montenegro

CONCEJALES SUPLENTES

Lorena Elizalde

Lisandro Zudaire

Agustina Maciel

Domingo Albertano Vaca

CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES

Nadia Carrón

Alberto Galván

Tamara Araujo

CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES

Ignacio Cañas

Jazmín Touzon

Eduardo Merlo

