Semanario Tribuna 17-07-2021

Gabriela Rosales ocupará el segundo lugar de la boleta del PJ

Contra todos los pronósticos, esta vez los roles se invirtieron: en el PJ no habrá internas y en Juntos por el Cambio, que parecía tener todo abrochado, habría internas. La política tiene esas ocurrencias y ahora el grupo que venía controlando sin sobresaltos el gobierno y comité, deberá enfrentar a un ex intendente de reconocida trayectoria, como Cacho García. El hombre anda con ganas de volver con todo. Tiene relato propio y un grupo de apoyo.

Carlos Alberto García

Pero -nos dijo- “no estaré en la lista”. Arrancó tarde y dicen que no sueñan con ganar sino con hacerse ver y prepararse para el 2023. De paso, poder tomar revancha de la paliza que le dio Cappelletti en las internas del 2015. Su retorno sin duda colorea una campaña que esta vez tuvo la particularidad de presentar un PJ unido, una meta que se alcanzó no porque los muchachos hayan tomado un curso de paz, sino porque de arriba llegó no una sugerencia sino una orden: se unen, sí o sí.

Por eso depusieron las armas y acordaron una lista unificada que expresa la voluntad de los dos grupos mayoritarios. La novedad de esta semana en el cuartel del PJ es que ya tiene dueña el segundo lugar de la lista: Gabriela Rosales. La otra novedad, es que Natalia Valgolio estaría armando un grupo vecinal. ¿Un amague?

En la UCR no hay nada firme. Anoche, un vocero del sector Cappelletti celebró el haber llegado a un acuerdo con el PRO, la UATRE y la Coalición Cívica. No hay nombres seguros porque creen que lo de Cacho García es un amague que no podrá materializarse. Pero en la trinchera de Cacho están juntando los avales y ya circularon dos nombres: Fela Ferreyra y una mujer joven, hija de un ex dirigente radical, una figura que al parecer fue tentada desde los dos lados. Marcos Erregue sigue allí, entre los más firmes candidatos, pero hay que esperar -dicen- qué pasa con Cacho.

Mientras, el PJ, sin nubarrones a la vista, sólo espera poder incorporar a Lucas Bronicardi, un aspirante que hizo una buena cosecha de votos hace dos años (claro, que con el apoyo de Sandra) y que ahora se está moviendo con ganas para no pasar inadvertido. ¿Presentará lista? ¿Otro que amaga?

