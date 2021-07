Semanario Tribuna 09 – 07 -2021

CAMBIEMOS empezó a moverse -“¡ya era hora!” dicen los impacientes- la gente de Cambiemos. Van de a poco y por lo que se sabe, aún no se avizoran nombres seguros en el escenario partidario. Lo venimos diciendo y esa situación no cambió. Por supuesto, a medida que pasa el tiempo los interrogantes van en aumento.

Siguen en danza los nombres que ya dimos, Marcos Erregue y Hugo Carricaburu, aunque los encargados del armado continúan buscando alguna figura conocida y con votos, un modelo difícil de encontrar. Lo que se sabe es que Daniel Cappelletti ya ha empezado a moverse y su presencia le puso entusiasmo a una campaña que se demora, aunque tiene a su favor, como ya dijimos, que al no haber internas, se achican los cortocircuitos.

Claro que habrá un tironeo como siempre con la gente del PRO. Y en esa inteligencia, ante la dificultad de poder encontrar gente nueva, se volvió la mirada hacia lo ya conocido. Cappelletti ha dicho -a diferencia de Scaloni- que le gusta confirmar el equipo, pero esta vez no va a ser posible.

Si bien empezó a conversar con Mirta Sargiotti no hay chances de poder convencer a Raúl Paz. Por dos razones: porque la ley de reelecciones limitadas lo impediría y, además, porque el presidente del Concejo considera que aquí ya cumplió su tarea sobradamente y que es hora consolidar una posición bien ganada en el ámbito partidario de la Provincia, donde otra vez fue protagonista, al ser uno de los dos oradores en la reciente Convención de la UCR. Pero dejamos para el final la noticia que generó alguna cosquilla y que quizá abra otra perspectiva en el seno del oficialismo. Esta semana, Cacho García habló con Cappelletti y quedaron en encontrarse en la semana que viene.

Aunque Cacho ha dicho que no es un tema ni urgente ni importante, siempre se sabe que es un político que nunca ha dejado de echarle un vistazo la actualidad, que su opinión cuenta y que sigue siendo una figura de peso que sobresale en un escenario partidario donde no abundan los nombres de dirigentes bien conocidos que acrediten experiencia y conocimiento. Cacho está en su casa, se cuida mucho pero sigue muy de cerca el acontecer del partido. Veremos lo que deja un encuentro que de entrada merece alguna atención. “En política nadie se retira del todo”, ha dicho Pepe Mujica. Lo cierto es que los ex se han puesto muy de moda en el panorama nacional.

¿SANDRA EN EL CUARTO LUGAR?

EL PJ prosigue con sus movimientos pre competitivos. Se acerca la primera de las fechas del calendario electoral y entramos en zona de definición, para seguir usando lenguaje futbolero. El PJ parece haber consolidado una lista de unidad que, si bien no significa que sea la única, al menos aparece claramente como la ganadora ante la eventual presencia de algún otro contrincante. Los nombres de Arias y Raitelli, tal como mostró el escrutinio de las ultimas PASO, si mantienen su caudal, dejarían con pocas chances a otra nómina. Su reagrupamiento se expresa como una línea mayoritaria que dejará en principio poca esperanza a los que se sientan marginados.

Pero en esto nunca se sabe, porque la reciente experiencia de las PASO de hace dos años nos ha enseñado que siempre queda la posibilidad de que se produzca algún portazo fuera de programa y haya que empezar a bordar un nuevo acuerdo. Por lo que ha trascendido -no son datos oficiales, pero sí de buena fuente- la situación ha presentado una novedad. Raitelli es el uno y Branz el 3, hasta ahí, todo igual. Pero el casillero 2 (que lo ocupará una mujer del equipo de Arias) no está definido (¿se desinfló Mónica Zeballos?) y por ahora todo indica que el 4 será para Sandra Gallardo, una noticia que de concretarse, significará que le terminará ganando la pulseada a Gabriela Cienfuegos, una ex concejala que al menos en los papeles aparecía con más vidriera y mayor visibilidad en Provincia. Si bien siempre puede quedar en la letra chica temas menores aún no resueltos, todo parece confirmar que la lista ya está definida y que ahora faltaría designar la número dos de la boleta, aunque -como decimos siempre- en política todo puede ocurrir.

Se escuchó en los pasillos peronistas que en la semana hubo algún encontronazo entre Arias y Cienfuegos. Sería como la remake de una película que se estrenó hace dos años, cuando Arias sobre la hora pateó el tablero y Gabriela sobre la hora se sumó al elenco de Raitelli. Dicen los que saben que Arias hizo memoria y seguramente le pasó alguna factura por aquella deserción. Y ya que estamos con el PJ, hagámonos eco del anuncio formulado por José González, que deja la presidencia del partido tras ocho años de una ordenada gestión y se empieza a preparar para jugar fuerte como candidato bien arriba en las elecciones del 2023. Formular programas a largo plazo, en este país, es más un imposible que una previsión. Pero bueno, dice que trabajará para darle presencia y forma a su idea de conducir una campaña a favor de una línea que promueva el diálogo constructivo por encima de la pura confrontación y las dañinas chicanas. No es tarea fácil. Pero bueno, el hombre se tiene fe. Y tiene tiempo.

