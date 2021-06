Semanario Tribuna 19 junio 2021

Raitelli y Arias sellaron un acuerdo y ya se conocen los primeros nombres

Ahora parece que este acuerdo, alguna vez anunciado y alguna vez roto, al fin se concretará: Gastón Arias y Fernando Raitelli –dicen los mensajeros más enterados- ya tienen casi todo acordado. Y nosotros agregamos el “casi” porque en política como en el fútbol, la competencia se termina cuando llega la pitada final. ¿Raitelli en encabezará la lista? ¿Gastón podría dar un paso al costado? El equipo está, falta acomodar algunos jugadores.

La prédica en favor de la unidad partidaria que vinieron haciendo las diferentes figuras del PJ que pasaron por aquí, al final llegó a buen puerto. Los funcionarios y legisladores que visitaron el distrito fueron claros y determinantes: si hay internas, quedan resquemores y al final se pierden las generales. Hay que unirse, sí o sí, por lo menos entre los dirigentes mejor posicionados, cosa de darle poco futuro los que quieren sacar los pies del plato.

Todo empezó a encaminarse cuando se produjo la fusión de los dos bloques y se resolvió que Gastón lo presida, una manera -por lo que se supone- de ir dándole algún sustento a un acuerdo que a partir de allí fue puliendo sus alcances y mejorando un vínculo personal y político que los mostraba claramente enfrentados.

La decisión de unirse -siempre que se logre- es toda una novedad si se tiene en cuenta que al PJ ha tenido que dejar atrás enfrentamientos internos que acabaron menguando sus chances. El nuevo escenario obligará a las otras figuras que se habían lanzado, a tener que reformular campañas y expectativas a la sombra de un proyecto que por supuesto no contará con la adhesión de todo el partido, pero que en los papeles aparece como una oferta claramente mayoritaria, si nos atenemos a los resultados de la última interna .

Es una novedad de indudable impacto dirigida en principio hacia adentro del justicialismo, pero que también podría influir en el resultado de las generales. La noticia adquiere mucho más espesor si -según trascendió- al final Fernando Raitelli termina encabezando la boleta, dejándole que Arias ponga el segundo y tercer lugar de esa lista. ¿Arias aceptará ir en tercer lugar? ¿A cambio de qué? Lo que se sabe es que desde la Provincia se empuja sin duda, como ya lo hemos comentado, la figura Raitelli, entre otras razones porque no ignoran y les duele que Arias haya perdido las dos últimas generales, sobre todo la del 2019, con el macrismo en plena retirada.

Lo que dicen los que están en la mesa chica de las suposiciones, es que para no dejarlo desairado, a Gastón se le daría un paquete compensatorio que lo convencería a dar un paso al costado. La idea -trascendió- sería mantenerse como protagonista en el juego interno y lograr una designación en despachos del gobierno nacional.

Aunque no hay nada oficial, estos son anuncios más que versiones. Figuras de distintas líneas han coincidido por separado en reconocer que el acuerdo es casi un hecho. La noticia proviene de muy buena fuente y fue chequeada y reconocida por más de un dirigente, lo que invita a pensar que este es el camino por el que empezó a transitar el PJ, más allá de eventuales tropezones que pueden llegar a alterar la marcha.

Si el esquema es Raitelli de número uno y Gastón de tres, quedan dos casilleros libres: el segundo y cuarto lugar, que serán ocupados por mujeres. Arias elegiría la candidata de la dos. Y, por lo poco que se sabe, no sería ni Sandra Gallardo ni Gabriela Cienfuegos (¿Mónica Zeballos, sí?), quienes, si este esquema prospera y se impone, dirimirían su pulseada por el cuarto lugar. Aunque, como se trata de figuras con peso y trayectoria, los que las conocen creen que no aceptarán mansamente lo que decidan Raitelli y Arias. Se sabe, además, que siempre aparecen atajos y padrinos o madrinas que puedan estar forzando un nuevo dibujo de la boleta. Otra variante que se ha manejado es que si Gastón decide por fin esta vez dar un paso al costado, el tercer lugar de la boleta podría ser para Federico Branz.

Por supuesto que falta la letra chica del acuerdo y sobre todo poder de alguna manera oficializarlo ante una masa partidaria que, haciendo memoria, teme que este arreglo sufra algún volantazo en el camino. Pero esta vez, -como lo dijimos en una nota anterior- la llegada de caracterizados mensajeros de Provincia y Nación, apuntalando, avalando y reclamando la unidad, obligó a que los recelosos de aquí hicieran a un lado sus resquemores y se mostraran juntos en el Concejo y en el armado de la nómina.

No fue una recomendación, fue sin duda una exigencia a favor de la unidad la que los ha terminado obligando a unos y otros a reconciliarse y cambiar figuritas y planes para que la fusión deje pocos enojados en el camino. Gastón ya tiene la presidencia del bloque y muchos creen que también será el próximo presidente del PJ local; además -dicen- tendría asegurado un lugarcito en el gobierno nacional o provincial, a cambio de dejar el camino libre para que Raitelli se proyecte y trate de lograr, en los comicios del 2023, lo que Arias no ha podido concretar en sus dos últimos intentos.

Pero bueno, en política no se puede mirar muy lejos porque los hechos van modificando constantemente el panorama y sus protagonistas. ¿El alejamiento de Gastón -de concretarse- sería para esta elección y también para el 2023? Hacer proyecciones es arriesgado. Arias sin duda ha revalidado en cada interna su liderazgo en el justicialismo local. Y los que lo conocen creen que no será fácil lograr que archive las ganas de volver a pelear por el gobierno municipal, aunque los dos cachetazos electorales que le propinó Cappelletti de alguna manera convencieron a muchos justicialistas a buscar una nueva figura para disputar esa competencia. Pero esa fecha está tan lejana, que cualquier análisis resulta vago y prematuro. Por ahora, este escenario que acabamos de presentar es lo que surge con mayor nitidez y lo que en principio le ofrece al PJ la chance de poder llegar a las generales de noviembre con menos desgaste, aunque nadie ignora que no todos estarán de acuerdo con este alienación y que siempre quedará lugar para los que no quieren someterse a lo que dicten las lapiceras de Arias y Raitelli.

