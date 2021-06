Leila Vicente grabó su versión de “Con la miel en los labios” en el estudio Unplugged Records de Brandsen

La joven cantante publicó con gran felicidad el estreno de su videoclip de la canción de Aitana.

Leila Vicente, una de las voces más jóvenes de la escena local, pasó por el estudio de grabación para dejar registro de su versión de “Con la miel en los labios”, una canción de Aitana.

Para conocer detalles acerca de esta nueva experiencia, LA MAÑANA dialogó con Leila Vicente, quien gentilmente contó cómo fue pasar nuevamente por el estudio, con apenas 17 años.

En diálogo con Diario La Mañana, Leila contó que la canción fue grabada en Coronel Brandsen, junto a su productor Joel Benítez, en el estudio Unplugged Records.

La canción elegida para pasar por allí fue “Con la miel en los labios”, y al respecto, Leila destacó: “Más allá de que me gusten los acústicos, elegí esta canción por la letra, lo relacioné con algo que me pasó y la letra me llegó muchísimo, entonces por eso la elegí para cantar”.

Vale destacar que no es su primera experiencia en un estudio profesional de grabación, ya que lo había hecho ya en el año 2019. De hecho, a pesar de su corta edad, con apenas 17 años, ha tenido la experiencia de tener una banda y de compartir la música con otros, ya que desde pequeña se sumó a la banda musical que tenía el DIAT, y allí fue que comenzó a dar sus primeros pasos en la música.

Acerca de cómo fue para ella pasar por el estudio de grabación, destacó: “La experiencia de grabar fue espectacular. Con mi productor tengo muy buen trato y es muy buena onda y súper profesional. El trabajo que hace es maravilloso. Allá por el 2019, la primera vez que entré al estudio me sentía muy nerviosa, pero después de una charla con él pude sentirme más segura; él me da esa confianza para que me sienta segura cuando estoy grabando y la verdad que fue una experiencia muy buena, que obviamente me encantaría que se vuelva a repetir”.

Si bien Leila tiene apenas 17 años, tiene bien en claro que lo que más ama hacer en el mundo es cantar, y no se correrá de ese lugar. “Para mí grabar en un estudio profesional, de esta manera, es un paso muy importante. A mí me encanta y voy a seguir haciéndolo, porque me explotó la cabeza. Nunca había visto mi futuro así; siempre quise hacer esto, dedicarme a la música y ser alguien con la música”, enfatizó.

También, manifestó sus sensaciones acerca de lo que espera que la gente reciba a partir de su música: “Más allá que a veces la gente dice que los artistas lo hacen por la plata, quiero que el día de mañana cuando escriba mis propias canciones, que la gente diga qué siente, y que se sientan identificados con lo que yo escribí; me encantaría que me digan que se les erizó la piel, y que sienten la canción como si fuese propia de ellos”, destacó.

Con apenas 17 años está segura de que la experiencia de pisar un estudio es inolvidable y la atesorará por siempre en lo más grato de sus momentos favoritos, y seguirá buscando más momentos como ese, porque sabe que la música es lo que la hace más feliz.

“Para la gente que no se anima a hacer lo que le gusta, les quiero decir que no dejen atrás sus sueños. Yo también creí que no iba a poder volver a cantar después de la muerte de mi abuelo y de la de mi mejor amigo; cada vez que intentaba cantar no me salía la voz, hasta que un día me levanté y me dije que así no puedo seguir porque si esto es lo que me gusta le tengo que poner ganas y pilas, tengo que hacer lo imposible”, dijo Leila.

Al finalizar el contacto con este medio comentó: Todas las mañanas me repito lo mismo, para poder seguir, y es no dejar atrás los sueños, nunca, de lo que sea; músico, actor, escritor, nunca hay que dejar los sueños atrás porque con el tiempo te arrepentís”.

Quienes quieran escuchar la versión de Leila de “Con la miel en los labios” pueden hacerlo a través de su canal de YouTube, al cual Leila invita a suscribirse.

Fuente: Diario La Mañana – LM

