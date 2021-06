Semanario Tribuna 12-06-2021

Por Alejandro Castañeda Zazzali

La de Carina Brito es más que una mera historia de una persona ligada al servicio de salud local que vio su vida fuertemente afectada por el Covid19; es, en sí mismo, una historia de vida, de cambios y, ahora, de desafíos permanentes.

Carina es radióloga, “pero siempre me gustó la enfermería y más en lo que es la atención primaria. Había arrancado medicina en la UBA, pero por cuestiones de dinero y tiempos no pude seguir la carrera y hace más de 10 años me decidí a empezar la licenciatura en enfermería en el Instituto Formación Docente Nº49 y empecé a trabar en los CAPS”, detalla esta vecina oriunda de Lanús que llegó en un primer momento a Gómez hace varios años y después se afincó en su actual casa, en la calle Balcarce y Oss.

“Vinimos huyendo del ritmo de la Ciudad y la verdad que en Gómez estábamos como queríamos; salvo que no teníamos luz eléctrica y que nuestro hijo ya empezaba a necesitar sociabilizar un poco más”, comenta; Carina está casada con Javier, camionero, y su hijo, Federico, tiene 16 años. Además de enfermera y radióloga, actualmente Carina es la referente de la campaña de vacunación en la Ciudad y está a cargo del operativo que ya lleva vacunadas más de 10 mil personas.

“He trabajado en el CAPS de Gómez, de Las Golondrinas, en La Dolly y ahora con el tema del Covid estoy en Los Pinos y en el Hospital solamente vacunado contra esta enfermedad. Al estar trabajando en todo lo que es atención primaria es condición ser vacunadora y por eso es que hice varios cursos que me fueron avalando año tras año; anteriormente trabajé en la secretaría de salud en el área de gestión de programas de salud pero me no era lo que me gustaba y pedí volver a los CAPS”, agregó.

CAMBIOS

En ese sentido, destacó que en su trabajo “el año pasado que empezamos con Fase 1 todo estaba más cerrado y había muy pocas consultas y profesionales pero con el correr del tiempo y las liberaciones que se fueron dando, de a poco la gente se fue acercando más si bien nunca se cerró el CAPS, pese a lo que pensaron varios vecinos.

Ya a partir de octubre empezó a activarse todo de nuevo y hoy ya tenemos médicos todos los días”, acotó. Carina y su marido son esenciales y nunca pararon; “la verdad que lo que me pasó fue que tomé mucha responsabilidad con los cuidados porque además soy docente en la carrera de enfermería y doy clases virtuales desde casa por lo que solamente salía de casa para ir al CAP y volvía; mi hijo fue el que más encerrado estuvo y a él le costó mucho porque no entendía al principio todos los cuidados que teníamos que tener y cuando llegaba me quería abrazar y yo tenía miedo de llevar a casa eso que estaba dando vueltas afuera. Los primeros días me quería dar un beso o un abrazo y no lo dejaba hasta que me bañara, lavara y cambiara la ropa; es más, hasta teníamos un lugar para entrar y para salir de la casa”, detalló.

Si bien algunas cuestiones se relajaron, fruto del mayor conocimiento y el hartazgo, “no ha cambiado mucho hasta hoy nuestra rutina. Todavía no hemos vuelto a tomar mate del mismo mate con mi hijo”, detalló.

VACUNAS



Cuando se empezó a hablar de la llegada de vacunas, para todos fue un alivio; pero para Carina, además, una doble responsabilidad porque se hizo cargo del operativo a nivel local y ahora ocupa todas sus tardes a ese menester, tan esperado y necesario.

“Desde el ministerio nos empezaron a mandar mucha información y me tuve que poner al día en muchas cosas hasta que llegaron en enero. En realidad, la técnica de aplicación es la misma pero en el caso de la Sputnik cambia el manejo porque está congelada a -23 grados y había que aprender el tema de descongelamiento, que fue lo más engorroso de armar porque donde faltaba uno se desarmaba el equipo; el resto se conserva en cualquier heladera”, describió.

Pero si bien la vacuna fue algo que todo el mundo esperaba, las distintas campañas anti vacunas generaron dudas y temores en un sector de la población y Carina, que ya tiene dadas las dos dosis de Sputnik, lo vivió en carne propia; “arranqué vacunando al personal de salud en el hospital y existieron resquemores al principio. La gente estaba muy sensibilizada y al principio no querían la Sputnik, pero ahora todos la prefieren”, manifestó la vecina, que se declara una persona pro vacuna y que justo la semana que pasó le tocó inmunizar a su esposo con la vacuna de Astrazeneca.

VIDA SOCIAL

No hace mucho que viven en nuestra Ciudad, Carina y los suyos, “pero tenía una vida social relativamente activa con mis compañeras; salíamos a comer algo y nos juntábamos en fechas especiales, pero a las que no vi más desde marzo del 2019 fue a mis amigas de Buenos Aires.

Nosotros solíamos ir y quedarnos allá con frecuencia, pero desde que empezó la pandemia no fuimos ni vinieron más; además justo cuando se liberó un poco todo todas se fueron de vacaciones”, dijo, y agregó que hace dos años que no se toma descanso.

Es a raíz de esta intensa actividad, sin descansos, que hace 15 días la hisoparon por primera vez porque sentía un fuerte dolor de cabeza pero finalmente, con el resultado negativo, el diagnóstico fue stress.

Es que todas las mañanas a las 6.45 suena el despertador “y vuelvo a casa pasadas las 7 de la tarde. De todas formas, no salgo de casa todos los días, sino que hago las compras de la semana una vez y nada más; creo que esa costumbre no la vamos a cambiar porque es algo que nos queda cómodo”, contó. Pero pese a la comodidad de algunas rutinas, Carina reconoce que “se extraña lo social.

Con mis compañeras nos juntamos solamente una vez en verano a comer unas pizzas en casa y ya queremos volver a juntarnos aunque no sabemos cuándo”, finalizó diciendo esta simpática y responsable vecina, que en sus hombros tiene ni más ni menos que la salud de toda la comunidad.

Semanario Tribuna 12-06-2021

Comunidad InfoBrandsen

WhatsApp: 2223508499 Unite a nuestro grupo

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen