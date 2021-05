El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha dispuesto para el Distrito de Brandsen lo siguiente:

a). Las actividades comerciales de carácter general no podrán desarrollarse entre las DIECINUEVE (19) horas y las SEIS (6) horas del día siguiente.

b). Las actividades desarrolladas en comercios gastronómicos no podrán desarrollarse entre las DIECINUEVE (19) horas y las SEIS (6) horas del día siguiente, salvo en las modalidades de reparto a domicilio (hasta las 23,00 horas) y para retirar en el establecimiento. Los locales gastronómicos solo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre.

c). Las personas no podrán circular entre las VEINTE (20) horas y las SEIS (6) horas del día siguiente con la salvedad de:

Las personas afectadas a las actividades y servicios esenciales, quienes podrán utilizar a esos fines el servicio público de transporte de pasajeros.

Las personas afectadas a las actividades industriales que se encuentren trabajando en horario nocturno, de conformidad con sus respectivos protocolos de funcionamiento.

Las personas que deban retornar a su domicilio habitual desde su lugar de trabajo o concurrir al mismo.

Todas las personas exceptuadas deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19” que las habilite a tal fin.

Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

Prohibiciones establecidas por la Resolución Provincial:

Todas las personas exceptuadas deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19” que las habilite a tal fin. Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada. Prohibiciones establecidas por la Resolución Provincial: Eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre con concurrencia de más de 10 personas.

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado, juguetes y demás rubros no esenciales con ingreso de clientes.

Práctica recreativa de deportes grupales de contacto al aire libre.

Talleres culturales y Artes escénicas y musicales con y sin asistencia de espectadores.

Jardines Maternales y Centros de Atención de Desarrollo Infantil (CADI).

Clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, salvo educación especial.

Práctica de deportes en espacios cerrados.

Celebración de ritos religiosos en espacios cerrados.

Actividades y reuniones sociales en domicilios particulares excepto para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados.

Gimnasios y Natatorios en espacios cerrados.

Bibliotecas y Museos.

Mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados.

Actividades deportivas colectivas sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia ventilación natural de más de 10 personas.

Discotecas, salones de fiestas y establecimientos afines

Viajes Grupales de Egresados y Egresadas, de Jubilados y Jubiladas, de Estudio, para Competencias deportivas no oficiales; de grupos turísticos y de grupos para la realización de actividades recreativas y sociales.

La presente medida tendrá vigencia a partir de las 00,00 horas del día 31 de Mayo hasta las 24,00 horas del día 4 de Junio de 2021.

Los días 5 y 6 de Junio de 2021 volverán a regir las mismas restricciones que hasta el día de la fecha.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 | prensa@brandsen.gob.ar | Visite área de prensa