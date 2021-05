Por Alejandro Castañeda Zazzali – Tribuna 29 de mayo 2021

Del miedo inicial a la resignación actual, pasando por todos los estados de ánimo posibles; con todo eso tiene que lidiar Marianela Carboniari, pediatra, desde que la pandemia cambió drásticamente su vida y la de todos.

Marianela, platense y radicada en nuestra Ciudad hace ya varios años, es madre de dos hijos y tiene como agregado que es esposa del secretario de salud municipal, Pablo Costela, razón por la cual el Covid se metió de lleno en su rutina cotidiana de manera abrupta.

“Este debe haber sido de los peores años de mi vida”, no duda en afirmar Marianela, quien, junto a otras dos médicas y trabajadoras sociales, se encarga de hacer el seguimiento telefónico de los pacientes positivos de Covid-19.

Carbonari se desempeña como directora de Atención Primaria en la Municipalidad; “cuando empezó la pandemia no importaba la especialidad ni nada y había que hacer lo posible para acomodarnos de la mejor manera en el sistema y formar un equipo para dar respuestas, y a mí me tocó de entrada el seguimiento de los positivos”.

Es que, claro, tuvo que lidiar con la angustia y el temor de los primeros positivos “a punto tal que en un principio contamos con la ayuda de psicólogos porque mucho pensaban que se iban a morir por esta enfermedad.

Fueron momentos de mucha contención y de tratar de calmar a los pacientes, que muchas veces sonaban desesperados, y hasta a mí me hacía daño escuchar tanto padecimiento”, advirtió Marianela, que actualmente sigue con ese mismo trabajo, pero ahora desde su casa, “porque la verdad que se nos hacía imposible con los nenes en casa poder tener una rutina más o menos ordenada si estábamos los dos todo el día afuera”.

LA FAMILIA

“Familiera”; así se define Marianela y en eso tal vez se explique mejor el porqué del agotamiento mental que sufre luego de todo este tiempo transcurrido entre el miedo -propio y de los demás-, la incertidumbre y la convicción de no bajar los brazos pese a todo; “este fue el primer fin de semana desde que empezó la pandemia que pude estar en familia y sentarme a ver una serie en Netflix”, afirmó; de todas formas, sabe que se vienen momentos de mucha actividad “porque hace unos días que desde el Hospital Rossi no mandan resultados así que cuando los manden se van a acumular varios seguramente”.

Los primeros tiempos fueron de estricto confinamiento; tanto que estuvo 7 meses sin ver a sus padres “porque, independientemente de que no nos podíamos mover, aún cuando se empezó a flexibilizar, siempre estaba con el temor de poder contagiarlos, que era algo que no iba a poder perdonarme porque los dos son de riesgo. Inclusive, cuando los volví a ver fue por la muerte de un tío y eso me hizo un click en la cabeza, por lo cual empezamos a vernos cada 15 días más o menos pero igual sin demasiadas estridencias”, afirmó la profesional, a quien le dieron solamente una dosis de la vacuna de Astra Zeneca y está a la espera de la segunda.

A la que notó más preocupada fue a su madre, “que cuando se enteró que la cepa de Manaos atacaba más a gente de menor edad, se puso realmente nerviosa y la noté realmente preocupada. Mi papá también, claro, pero es menos demostrativo”, confesó.

“Más allá de que con Pablo tenemos el extra de ser médicos, creo que la vida nos cambió como a todas las personas, por lo menos para todos los que somos ciudadanos responsables; estamos realmente desbordados. Por ejemplo, hace dos años que no tenemos vacaciones y hace poco en un fin de semana largo, decidimos ir a visitar a una prima que vive en Pinamar y estando allá me mandaron resultados todos los días así que desde allá tuve que llamar uno por uno mientras los demás estaban en la playa porque al ser Brandsen un pueblo, cuando llegan resultados preferimos darlos a conocer nosotros y no que se filtre y quedar expuestos”, dijo.

CAMBIOS

“Yo creo que esto nos va a cambiar a todos en nuestra forma de vincularnos. No sé si vamos a volver a la normalidad que todos teníamos antes; hay algunas cuestiones que vinieron para quedarse y en algún aspecto no está tan mal, como compartir el mate, la higiene de las manos, el distanciamiento o abrazar a cualquier desconocido”, vaticinó Marianela.

En ese sentido, la pediatra destaca que “va a depender de la capacidad que tenga cada uno de aprender de estas situaciones límite. Yo siempre fui una persona agradecida y traté de valorar mis afectos, buscar mis momentos para estar con la gente que quiero y decirle que la quiero, pero entiendo que después de eso uno lo hace con más sentimiento y consciencia; por ejemplo, siempre que veo a mis padres lo hago como para que no les quede la duda de cuánto los quiero”.

CHICOS

Conocedora del mundo infantil, por su condición de madre pero también por su especialidad, la pediatría, Marianela manifestó que “mis chicos, que están en su primera infancia, están transitando bien dentro de todo esta nueva realidad. Creo que los que más sufren este confinamiento son los mayores porque no pueden ver a sus nietos y a los adolescentes que son los que necesitan estar más afuera de sus casas. Los chicos en edad escolar, necesitan estar son sus padres mayoritariamente; disfrutan de eso, hasta más que antes porque en algunos casos le prestaron mayor atención que antes si es que tienen la posibilidad de contar con ciertas comodidades en su hogar”.

De fondo, sus dos hijos, ya adaptados a esta rutina de llamados y urgencias a las que se vieron obligados a amoldarse por el trabajo de sus padres, jugaban mientras su mamá, en este caso, atendía una videollamada que nada de urgente tenía; “la verdad es que si bien han habido momentos de cierta tensión y algunas quejas que realmente no daban cuenta del trabajo que venimos haciendo a diario, la gente de Brandsen siempre se ha portado de gran manera con nosotros y nos ha agradecido el servicio que le damos”, afirmó.

Es que “estamos dando la vida por esto y lo hacemos con la plena convicción del lugar que tenemos dentro de la sociedad en este contexto”, finalizó diciendo, siempre con una sonrisa y la mejor predisposición; y las ganas de que todo esto pase lo más pronto posible.

