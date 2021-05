Michelle, la novia de Tehuel, el chico trans desaparecido desde el 11 de marzo, reclamó una investigación más intensa

“Si no encuentran nada ahí, tienen que buscar otros lugares. Si ya hicieron allanamientos en ese barrio y no encontraron nada es porque no está ahí. La investigación tiene que ser más intensa, más brusca: que se muevan un poco más”, reclamó Michelle Leyes, la compañera de Tehuel, a la página web de cooperativa de trabajo lavaca después del allanamiento sin éxito realizado ayer en Alejandro Korn en búsqueda del chico trans que está desaparecido desde el 11 de marzo, tras salir a una entrevista laboral.

“Yo siento que lo buscan así nomás”, aseguró Michelle, compañera de Tehuel desde que se conocieron hace ya hace dos años, a través de Facebook. Luego de tres meses de chatear, se encontraron en una placita en San Vicente y no se separaron más.

“Estoy muy mal. Jamás pensé que le iba a pasar esto a mi pareja. Es horrible no despertar más con esa persona con la que me despertaba desde hace dos años. Es un dolor inmenso que no se lo deseo a nadie. Mi nene lo quiere como su padre, y todos los días me pregunta ¿y papi?”, contó Michelle a lavaca.

“Vamos a seguir esperando y exigiendo que sigan buscando mejor, porque Tehuel tiene que aparecer en la casa. Tehuel se fue con vida y con vida tiene que volver”, agregó.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que ofrece una recompensa de entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos para quien pueda aportar información sobre qué pasó con Tehuel. Pero los dos detenidos Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Ramos siguen sin declarar y la investigación no tiene indicios concretos.

“A quienes saben algo les pido que por favor hablen, que esto no es una joda. Si están ocultando algo que vieron están siendo cómplices de un delito. Y que piensen también que puede ser alguien de su entorno familiar”, pidió Michelle.

Fuente: InfoNews.com

