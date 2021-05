Por Joni Gonzalía

El último domingo en la visita de Estudiantes al estadio de Argentinos Juniors pudo darse el lujo de jugar en la élite del fútbol de AFA.

15 años. Una vida. Ese es el tiempo que lleva Jerónimo Pourtau defendiendo los colores de Estudiantes de La Plata. Muchos recuerdan todavía cuando en edad de infantiles hacía goles con su look desfachatado de pelo largo y vincha.

Y luego de un tiempo en el Country Club de City Bell, aún con la melena hasta los hombros, se calzó el buzo de arquero para no sacárselo más. Cambiaron los técnicos y las canchas, se hicieron grandes los arcos y los guantes. Pero lo que no cambió fue el compromiso del ‘Cabeza’ -como le dice su padre Fabián- con el Pincharrata.

Inferiores, Reserva, y hasta Selección Argentina. En todos lados se desempeñó y con creces. Hubo títulos y otros sinsabores, pero Jero siempre estuvo ahí. La prioridad siempre fue Estudiantes y el arco de Primera División, incluso cuando hubo momentos de incertidumbre.

El 9 de mayo de 2021 quedará para siempre en su memoria, también esa semana previa cuando el Ruso Zielinski en la práctica ensayó el posible equipo para enfrentar al Bicho de la Paternal. Luego vino la confirmación y las emociones brotaron a flor de piel, el premio a un sacrificio que contó con el apoyo de una familia y de un pueblo que lo acompañó desde esos primeros pasos.

El compromiso por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol no contó con el marco esperado, es cierto. Faltó el público, la familia y los afectos. Fue lejos de 1 y 57, pero se estrenó en la casa de Diego Armando Maradona, lugar donde el 10 se cansó de desparramar goleros en sus primeros años en la élite. Jero, a pesar del resultado, salió bien parado.

Ahora, más que nunca, Pourtau puede gritar que es de Primera, y va por más…



HASTA LAS LÁGRIMAS

Tras el partido, TRIBUNA dialogó con el arquero del León, quien contó sus sensaciones tras enterarse que iba a tener su estreno en Primera División: “La verdad es que me pasó de todo. Es algo increíble y es un momento que siempre anhelé que llegara. Cuando me dijeron que existía la posibilidad se me pasaron un montón de cosas. Hace 15 años que estoy en el club y es un sueño cumplido para mí”.

-¿Ya se venía charlando o fue una sorpresa?

-En la semana cuando fue la práctica de fútbol se paró un equipo con Marian (Andújar) y después me tocó a mí. Al otro día me lo confirmaron y ya empezamos a preparar el partido.

-¿A quién se lo contaste primero?

-La verdad es que me aguanté un poco. Llegué a casa, los junté a todos y les dije que casi seguro atajaba el domingo; se emocionaron hasta las lágrimas.

-¿La camiseta del debut quedó en casa?

-La primera se queda en casa, la celeste se queda en casa.

“ME QUEDÉ CON LAS GANAS”

Se repasó el trámite del partido, el cual terminó con un 2-0 a favor de Argentinos. El joven vecino de 21 años estuvo correcto en sus intervenciones aunque poco pudo hacer en los goles; el primero llegó tras una pelota parada y el siguiente a causa de un penal que cometió uno de sus compañeros en el borde del área.

-¿En la cancha cómo te sentiste? Se te vio seguro en jugadas comprometidas

-La ansiedad del debut se fue pasando en la cancha, los compañeros me transmitieron tranquilidad y traté de resolver de forma sencilla todo lo que me llegó, aunque no tuve muchos remates para demostrar. Me quedé con las ganas en el penal, mucha bronca (risas). Me jugué al otro palo, a la derecha y me abrió el pie con un tiro fuerte; no tenía nada que hacer.

-¿Qué te dijo Andújar?

-Me transmitió mucha tranquilidad, que esté calmo que era el primero de muchos, pero el debut es inolvidable. Me dio confianza y me dijo que para esto me preparé todo este tiempo.

-¿Cuánto vale este partido para vos?

-Es un montón, por suerte se dio gracias a Dios y tuve la fortuna de entrar como titular y eso tiene un plus, no tuve que entrar de urgencia.

-Se viene Independiente. ¿Era el rival que les quedaba más cómodo?

-No podemos elegir contra quien jugar. Se dio así, hay que preparar el partido y afrontarlo lo mejor posible. Veremos cómo se resuelve este fin de semana, vamos con muchísima fe.

El 1 en acción con la casaca celeste que va para el museo familiar; despejando ante la presión de Javier Cabrera. (Fotos: Prensa Estudiantes de La Plata)

Semanario Tribuna 15-05-2021

Comunidad InfoBrandsen

WhatsApp: 2223508499 Unite a nuestro grupo

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen