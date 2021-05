Por Victoria Moroni

La Organización de las Naciones Unidas declaró el 5 de mayo como Día Internacional de la Partera. Si bien en nuestro país también se celebra cada 31 de agosto, San Ramón Nonato, ambas fechas cumplen el objetivo de concientizar y destacar la importante función que las matronas desempeñan en la salud de las madres, los niños y sus familias.

Melina Terrens

En nuestro medio sobran ejemplos, una de ellas lleva el nombre de una calle, Magdalena de Fait y otra es la recordada Monserrat Fonollosa. Sin dudas una tarea tan antigua como el hombre, un servicio humano y natural. ¿Cómo es ayudar a traer niños al mundo? ¿Qué se siente ante esa vida que apenas de asoma? Por eso, estuvimos junto a una de las parteras más queridas en la actualidad, Melina Terrens, que, acostumbrada a responder a los tiempos llegó puntual y llenó de emociones la redacción de TRIBUNA.

“Siempre me gustó la medicina y quería formar una familia. Fue Natalia Rosselli quien, en una charla de orientación vocacional, me abrió la posibilidad a estudiar la carrera de Obstetricia que se dicta en la Facultad de Medicina en la UNLP”, comienza relatando Melina. Corría el 2001 cuando se recibió en tiempo y forma, un año antes ya estaba en el Hospital de alta complejidad de Guernica haciendo las prácticas, “aprendí muchísimo de aquellas parteras” y recuerda, además, que ante las situaciones más difíciles fueron esas mismas mujeres quienes la alentaron a aceptar los hechos y seguir adelante. Estuvo seis años en ese hospital, ad honorem, donde comenzó su gran formación, “hacía muchas guardias y atendíamos diez partos por guardia. Vi de todo”, asevera.

Por ese entonces su intención era entrar a trabajar en el Hospital local, en simultáneo inició en la casa familiar, los cursos de pre parto, “Después me llamaron de IPENSA, y ya hace 17 años que trabajo allí junto a los doctores Ariel Giglioni y Diego Gorza. Luego me llamaron del Hospital municipal y también trabajé en la clínica de Monte Grande junto a Natalia Roselli, con partos desde Brandsen. “Soy re prolija, tengo los partos anotados en una agenda desde que ingresé a Ipensa”; comenta que la dinámica del trabajo se establece con un grupo de médicos que atienden acá y hacen el contacto con ella, “hacemos charlas y todo el seguimiento. Las mamás me llaman cuando están en trabajo de parto, voy a sus casas o vamos al hospital; las acompaño y las contengo. Cuando vuelven seguimos con el acompañamiento, la teta y todo lo demás”, comenta entusiasmada.

¿Cómo es traer niños al mundo?

“Es un milagro, estas ahí, ellas sienten tu apoyo, te dan tanta confianza. Con solo verte se tranquilizan; también me pasa en el hospital, en las guardias con chicas que no conozco, pero así mismo se forma un vínculo y ellas quieren que me quede cerquita. Tengo vivencias increíbles, por ejemplo, los cinco hijos de mi hermano Marcos nacieron conmigo. Hay familias donde todos los nacimientos los tuvieron conmigo. Nunca apago el teléfono, tanto para mis embarazadas como para otras. A veces pienso que ya estoy grande y que no puedo salir a las 4 de la mañana hasta La Plata, pero me llaman y voy, es más fuerte, tengo que estar, es mi vocación”, afirma emocionada y enfatiza el rol de su compañero Diego -papá de su dos hijos, Joaquín y Justina- “me re banca, me conoció siendo partera y nos fuimos amoldando. He dejado fiestas, cumpleaños, Semana Santa, Navidades, Año Nuevo. Una vez me vine desde Miramar para asistir un parto, nació Anita y me volví a la costa. Si bien hay colegas que terminan la guardia y apagan el teléfono, yo no puedo. Y eso no está mal ni bien, son maneras de trabajar. El obstetra no tiene horarios ni días fijos de trabajo”.

Dentro de sus experiencias recuerda cuando la eligieron madrina, “me emocionó muchísimo. Habíamos pasado por una historia triste, el primero había fallecido en la panza, yo la acompañé mucho. Al haber sido madre tenés otro registro, es un antes y un después en la carrera. Yo perdí un embarazo y eso también me dio referencia de todo lo que significa, tanto física como emocionalmente ese duelo”.

Tiempos modernos

“El rol de la partera es acompañar, contener, es estar”, explica Melina, “hace años las matronas eran mujeres que acompañaban los partos. Cuando me inicié en la profesión y hacía las prácticas, los partos eran bastante despersonalizados y no me gustó mucho. Por suerte los tiempos han cambiado. El “mami o gorda” son expresiones que en lo posible hay que tratar de no usarlas, siempre hay que llamar por el nombre. Además, ya no se enseña tanto a respirar o pujar, solos algunos tips, en esos momentos que salga lo que salga, no hay que reprimir nada. Hay que estar en el sillón de parto, ese grito tiene que estar en la sala, no tiene nada de histérico”.

Otros de los cambios que refiere Melina es que la mujer busca la posición para parir, “tampoco se enfoca con la luz, hay menos gente en la sala, música suave y nada que apunte cuando sale el bebé, “que enseguida lo ponemos con la mamá. También es importante el acompañamiento del padre. Me encanta ver las reacciones de los maridos”, puntualiza.

Con respecto al Covid 19, comenta que la pregunta más frecuente de las parturientas es si pueden estar acompañadas. “Le decimos que sí, que es su derecho estarlo, por lo menos con un acompañante. Las visitas no se permiten, pero es positivo porque es el momento íntimo de la familia”.

Para finalizar, enfatiza, que hay que tener en cuenta que cada parto es particular, “si es el primero es por la falta de experiencia y en los demás se asoma el miedo de dejar a los otros hijos solos. Siempre hay que contener. Es muchísima la expectativa que genera la llegada de un bebé”, finaliza Melina. Su dulzura no impide sentir su firmeza. Tiene la mirada clara y la sonrisa se adivina detrás del barbijo.

Sabe lo que quiere y ama su profesión. Por suerte, hay una generación de madres y de niños, que cuentan con las manos y sobre todo el corazón de este ser; la bella partera que supo escuchar y seguir el llamado de su vocación.

