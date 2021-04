Semanario Tribuna 17-04-2021

El sábado en La Higueras



A Agustín Lema le sacaron las ganas de todo; en la mañana del sábado, el joven que tiene un terreno en el barrio Las Higueras, denunció que un delincuente ingresó a robar a su propiedad, y al perseguirlo, este sacó un arma y lo amenazó.

Del hecho, el vecino de 27 años, domiciliado en Las Mandarinas, se enteró gracias al aviso de un vecino que logró ver lo sucedido; “me llama un vecino para decirme que había gente en mi terreno. Entonces agarro el auto y voy para allá, y cuando estoy llegando veo que el delincuente ya se estaba yendo y empecé a perseguirlo”, comenzó contando la víctima en diálogo con este Medio.

“Mi vecino me dijo que tenía una campera roja y andaba en bici así que empecé a seguirlo en el auto y cuando estaba cerca, llegó a su casa, atrás de la Escuela Técnica, tiró la bici, la bombita que me había robado y me encaró con un arma, por lo que puse primera y me fui enseguida”, detalló Agustín.

MEDIO MILLON

Agustín ni bien tomó conocimiento del hecho, persiguió al ladrón automáticamente y no llegó a ver qué le había robado; “hasta ese momento no tenía certeza sobre lo que había hecho en mi terreno. Apenas vi que tenía una bombita de agua que era mía. Pero cuando volví al terreno vi que me había llevado de todo, por lo que pienso que habrá estado ‘trabajando’ toda la noche o toda la mañana llevado las cosas a su casa haciendo varios viajes”, agregó.

En el lote, de 10 x 20, Agustín tiene hecho un quincho, una pileta “y estaba por empezar a hacer habitaciones porque mi intención era mudarme definitivamente ahí. Ahora la verdad que con esto me partieron al medio y me sacaron las ganas de todo; ni siquiera volví al terreno después del robo”, dijo, con indignación.

En concreto, “me robo una bomba grande de pileta, una caja de herramientas completa, todas herramientas para hacer la instalación de agua, caños alargues, uno de 50 y otro de 100 mts., toda la instalación de luz, focos, reflectores, y tres días antes me habían arrancado todos los cables de las luces”, detalló Agustín, quien estima las pérdidas en cerca de 500 mil pesos.

DENUNCIA



Agustín sabía que algo raro estaba pasando en su terreno; por eso, cuando su vecino lo llamó días anteriores “fui a ver, cerré la casa, me quedé un rato y luego me fui.

En esa oportunidad no noté nada extraño; se ve que estaba observando el lugar para luego ingresar y llevarme todo” concluyó. “Cuando fui a hacer la denuncia y les indiqué la casa, se fueron. Por eso dejé a mi hermano como campana por si lo veía salir con algunas de las cosas que me había robado.

Después a la noche fueron los de científica y se encajaron dos veces y terminé cerca de las 10 de la noche sacando la segunda camioneta con mi auto”, finalizó, incrédulo, y dijo que “todos saben quién fue; estuvo preso 5 años y salió el libertad en diciembre pasado”.

