Sacó 130 votos y uno fue en blanco; su rival, Alberto Almandos, finalmente no fue de la elección

Luego de algunas cuestiones de último momento que llevaban a pensar que la asamblea del domingo en la cual se iba a definir el futuro presidente de Las Mandarinas no iba a llevarse a cabo por el aumento de contagios de Covid, finalmente parte del pueblo mandarinero fue a las urnas y consagró a Luján Barragán Osorio como nuevo presidente verdeamarillo.

El acto eleccionario, si bien fue muy publicitado en las semanas anteriores, no pudo llevarse a cabo de la manera planteada inicialmente, debido a que la otra lista en disputa, encabezada por Alberto Almandos, decidió no ser parte del mismo luego de que su pedido de suspensión por la gran cantidad de casos positivos de Covid en nuestro Distrito no fuese oído por la comisión directiva encabezada por Hugo Avalos -ver aparte-.

Así y todo, la asamblea se realizó y se consagró presidente de la institución a Luján Barragán Osorio, quien con 130 votos -uno fue en blanco-, hizo realidad un sueño que se le había escapado de las manos en 2018 y que ahora puede hacer realidad.

En relación a los próximos pasos, se supo que desde la lista del Almandos presentarán una apelación ante personería jurídica para anular estos comicios.

A continuación, las palabras de los dos contendientes:

LUJÁN BARRAGÁN OSORIO

“La alegría es enorme; no puedo expresar todo lo que se me viene a la mente”

Aquel sueño trunco que quedó en el camino pocas semanas antes de llevarse a cabo en 2018 hoy puede de una vez por todas hacerse realidad para Luján Barragán Osorio -foto-, quien se consagró presidente de su querido Las Mandarinas, el domingo luego de sacar 130 votos en la asamblea.

“Se me cruzaron por la cabeza muchas cosas desde cuando era chico y viajábamos en el camión del Topo López a jugar”, comenzó contando Luján a este medio, una vez conocida la victoria; “me volvió a mi mente todo que viví en Club y la verdad que no lo puedo expresar con palabras”.

SORPRESA Y TRISTEZA

Si bien la victoria “para nosotros nunca estuvo en duda, la verdad que quedé absolutamente sorprendido por lo que decidieron de la otra lista. Si bien más de uno me decía que se bajaban, cuando llegó el miércoles hicimos las presentaciones de las listas y las dos fueron oficializadas”, comentó Luján, quien agregó, con una sonrisa, que “ahí ya arranqué ganando porque elegí el número 2 y Cristian Aldirico siempre dice que quiere arrancar ganando donde sea”.

Para Luján, “esto no nos hace bien como institución, y por eso es que me dolió tanto; lo que pudo haber sido una fiesta con un ganador y un perdedor, no fue así y eso da pena porque un poco opaca el trabajo que realizamos durante tanto tiempo”, sostuvo.

“Acá hay un solo responsable y es Alberto Almandos. Yo pude hablar con algunos integrantes de la otra lista y manifestaron que la decisión ya estaba tomada de parte de Alberto y lamentablemente todavía no tuve la oportunidad de hablar con él”, sentenció en ex arquero campeón de 2003.

No obstante, Luján dejó en claro que ya se puso en contacto con distintos integrantes de la lista Unidad Mandarinera “y se pusieron a disposición del club para colaborar con lo que necesitemos; esas son las actitudes que suman y no tengo dudas de que con el correr de las semanas se van a ir sumando más personas”.

ASUNCIÓN

De no mediar inconvenientes, “mi asunción formal es en estos días luego de realizar distintos trámites burocráticos -dijo Luján, el martes-. Hugo Avalos me pasa el mando y ya hemos definido cómo van ser las cosas, la entrega de los distintos compromisos que tiene asumido el club, la entrega de todos los juegos de llaves y seguramente Hugo me va acompañar a que me presente delante de cada delegado de cada una de las disciplinas, a quienes de todas formas ya conozco”.

Emocionado, Luján recordó las palabras que un histórico socio del club, Nolberto Borro, le dijo el domingo mismo; “vos sos el club. Es que es así; yo siento el club como algo personal, propio. De las 319 personas habilitadas para votar, yo tenía tildados 212 votos para nuestra lista y había varios que se habían caído por Covid”.

En este sentido, destacó que “en los últimos 30 días no hice ni una reunión presencial, todo por Zoom o Meet y hasta renegué con alguno porque decidí suspender una sesión de fotos en la cancha; la verdad que el trabajo que hicimos con la gente fue impecable, casa por casa, como se debe hacer en cualquier elección común, llevando folletos y contando nuestra propuesta a los vecinos”.

Para Luján, “algo categórico fue la composición de la lista; nosotros teníamos representantes de 27 familias mandarineras -Albarracín, Formeliano, Borro, etc- y eso fue decisivo”

Por último, ya con lo que será su día a día en la cabeza, Luján dijo que “el último sábado de cada mes queremos ir publicando todas las actividades y movimientos del barrio para que todo el mundo sepa lo que hacemos y de esa manera se sume al club, que tanto necesita de su gente”, concluyó.

ALBERTO ALMANDOS

“Vamos a apelar ante Personería Jurídica”

“Nosotros no nos bajamos nunca; el tema es que le presentamos una nota al presidente del club pidiendo aplazar las elecciones por el DNU que salió desde Nación y nunca tuvimos respuesta”, comenzó diciendo Alberto Almandos.

Para el candidato, “más allá de que diga que se podían reunir hasta 10 personas en lugares cerrados y 20 en abiertos, no podían entrar más de 40 personas en el gimnasio y se terminó con cerca de 70. Nuestro pedido fue por una cuestión sanitaria, porque no queríamos ser cómplices de algo así sabiendo que hay mas de 200 contagiados en el Distrito; por eso es que decidimos cuidar a los socios del club y a la comunidad de Brandsen en general”, agregó.

Según lo que entiende Almandos, “la comisión actual podría haber seguido hasta junio por una resolución que puede seguir por 90 días y la verdad que no había ningún apuro para poner en riesgo a los socios y la sociedad. Pero nunca nos contesto la comisión la solicitud que le mandamos el viernes. Por mi parte, yo fui a la asamblea para que se ponga todo en el acta y poder hacer un reclamo y apelar ante Personería Jurídica”, aseguró.

En ese sentido, Almandos afirmó que van a realizar la apelación correspondiente “esta semana. El planteo es que se incumplió el DNU y la parte sanitaria porque no se puede incumplir y poner en peligro a la sociedad. Y me sorprendió la ignorancia de la comisión que ni se le ocurrió hacer el acto en la cancha, al aire libre”.

Por el lado de la actual comisión, Almandos consideró que “ellos de todos modos tendrían que haber puesto un mínimo de boletas de nuestra lista y no hubo ninguna. Tengo para presentar fotos y filmaciones y con eso me alcanza y me sobra para hacer el reclamo. Además teníamos 7 positivos dentro de la lista aunque esa no fue una excusa. Lo principal fue cuidar la salud de los socios y ciudadanos de Brandsen porque entendíamos que eso era un caldo de cultivo con tanta gente adentro: se podría haber aplazado un poco y no cambiaba nada”, finalizó el candidato.

