Semanario Tribuna 10 de abril 2021

Reclamo de los intendentes opositores para participar de los operativos de vacunación

Intendentes de Juntos por el Cambio, entre ellos Daniel Cappelletti, reclamaron que la Provincia permita participar a los municipios en los operativos de vacunación que se realizan en las localidades. Los jefes comunales subrayaron la necesidad de intensificar la aplicación de las dosis, descentralizando el procedimiento, debido a las complicaciones que la metodología implementada por Salud Provincia provoca en la práctica.

La insistencia se dio justo cuando, en medio de la escalada de casos, se cancelaran los turnos para la aplicación de la vacuna en el Estadio Único de La Plata, debido a que estaba pautado allí el desarrollo de un partido de fútbol entre River y Atlético Tucumán.

Hay que recordar que el Ejecutivo bonaerense coordina el operativo de vacunación sin la participación de los municipios donde se desarrolla. “Es así, al menos entre los distritos que son de la oposición”, remarcó el intendente de La Plata, Julio Garro, como sucede también en Brandsen. Y agregó Garro: “Tenemos 46 centros de atención primaria de la salud (los antiguamente llamados salas sanitarias) y están ociosas, mientras la Provincia usa la Telefónica de Abasto, una cancha de fútbol y la sede central del IOMA y hace que los abuelos se tengan que tomar colectivos para ir a vacunarse a lugares lejos de sus domicilios”.

En línea con este reclamo, intendentes de Juntos por el Cambio nucleados en el llamado “Grupo Dorrego” pidieron esta semana a la Provincia poder participar del sistema de vacunación para acelerar el proceso. El grupo, de más de nueve intendentes del PRO, afirma tener a disposición “más de 320 vacunatorios” y ofrecen capacidad para vacunar “al 75 por ciento de sus poblaciones”.

¿Y EN BRANDSEN?

Cappelletti dijo que la oferta sanitaria de Brandsen está en condiciones de responder perfectamente a las exigencias de esta campaña de vacunación. “Lo hicimos y la venimos haciendo, sin dificultad, como se demostró en el ultimo operativo contra el sarampión.

Pero ahora la Provincia parece haber preferido marginar a los comunas opositoras y gastarse, como sucede aquí, casi tres millones de pesos mensuales contratando 70 becarios, todo para poder hacer campaña política”.

Agregó que “Brandsen aplicó 5.800 primeras dosis sobre un total de 8.800 vecinos en riesgo que esperan recibirlas”. Y añadió: “Es una campaña armada con becarios.

Si se pueden vacunar 400 personas por día, bastaban 21 días para vacunar a todos ellos, comenzando el 1 de febrero. Pero claro, no sólo que no mandaron las vacunas en esa fecha, sino que las enviaron primero a distritos que no tienen servicios de terapia intensiva, siendo que en el último Consejo Regional de secretarios se decidió priorizar el personal de ese servicio”. Y dio cifras: “40 mil pesos por beca y hay 70. El operativo para marginar a los municipios opositores, cuesta 2,8 millones de pesos mensuales. No es justo ni razonable”.

