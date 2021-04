Años de trabajo en la política y siempre cerca de distintos candidatos. El sábado a través del semanario Tribuna dio a conocer su intención de participar en las próximas elecciones, pero esta vez como protagonista de una línea interna y quizá enfrentando a varios de los que en otro momento acompañó.

Infobrandsen te comenta los motivos y el pensamiento sobre ésta decisión.

¿Por qué te lanzas en éste momento? Te cansaste de apoyar, te relegaron muchas veces o por qué crees que fue una etapa superada y hay que empezar otra?

“Porque hace muchos años que vengo trabajando en política y creo que tengo una trayectoria hecha. Apoyar fue un momento, correspondía y ya está. Ahora es el momento de encabezar un espacio político y por supuesto encabezar una lista”

¿Es el momento que el Peronismo tiene que empezar a cambiar caras?

“Yo no soy quién para decir quién puede estar y quien no, quien debe cambiar la cara y quién no. La verdad no tengo derecho a decirlo”.

¿Sos de los que piensa que las caras no las cambia el tiempo sino el voto popular?

“Soy de los que piensa que tienen que estar todos. Y creo que sí, hay etapas que cada uno cumple en un lugar, pero estar deben estar todos. Nada tiene el derecho a decir quienes deben estar o no estar”.

Si el peronismo va a las elecciones con los candidatos que existen hoy o va con gente renovada, ¿es lo mismo?

“Con gente renovada se oxigena un partido. Porque la gente que vota y decide, a veces se cansa. No significa que las personas sean malas, sino que son etapas que se van cumpliendo y la misma gente se cansa de los mismos actores. Yo no creo en la política nueva o la política vieja, pero los actores se van desgastando y si creo que es buena la oxigenación”

Siempre se dice que las candidaturas se dirimen democráticamente en las internas. ¿Cuándo se presenta un candidato como vos, los que ya están te aceptan?

“Hay de todo, están los que se enojan, los que dudan y los que te abren las puertas para poder participar. El partido Justicialista es tan pluralista que hay de todo.

Noguera, que ni bien culminaron las elecciones pasadas comunicó por lo bajo a muchos de sus allegados cuales eran a partir de ese momento sus aspiraciones políticas, indicó “yo pertenecí durante mucho tiempo a un espacio político conducido por un amigo y quizá por pasar mucho tiempo mi presencia se desgastó. Al haber estado en distintos lugares, se comienzan a producir algunos cuestionamientos que tienen que ver con las internas de cada espacio. Por lo tanto, salvando la distancia con quién conducía, por su capacidad, su intelecto y su trayectoria, creí que estaba al nivel de poder competir. En ese momento me di cuenta que dentro de ese espacio no iba a tener posibilidades por razones obvias y di un paso al costado. No enojado sino para poder construir algo nuevo”.

Siempre hiciste público que ese amigo que mencionas es Gustavo Ríos. No mezclo los temas pero hoy por hoy él trabaja con vos en la Cooperativa de Jeppener. ¿Cómo es la relación?

“La relación es excelente, es excelente porque él es un amigo, es mi hermano, es un tipo de confianza en lo personal. Yo no personalizo los temas. Y él lo mismo porque es una persona madura, inteligente y por supuesto compartimos ese pensamiento. Él tiene su espacio y lo conduce y bueno…, creo que llegó el momento de comenzar a manejar mi espacio. Pero hay que tener presente que en lo personal es mi hermano, es mi amigo del alma”.

Noguera manifestó que no tuvo oportunidad de conversar sobre su decisión con el Presidente del partido José González. Y agregó que “lo respeto mucho como Presidente del partido donde fue elegido democráticamente y seguramente en poco tiempo la charla se tiene que dar. Tengo la obligación yo de hablar con él porque lo respeto como conductor. En cualquier momento charlare tomando un café o en forma privada. Tengo yo la obligación de llamarlo”.

¿Después que se hizo público tu lanzamiento a través de Tribuna, recibiste el llamado de algún dirigente para saludarte o para que revieras la decisión? Seguramente a alguno le debe haber hecho cosquilla.

“No, hasta el momento no ha llamado nadie y no creo que a nadie le pueda haber molestado porque que mejor que algún compañero tenga ganas de participar. Si alguno le hizo cosquillas no lo sé”

¿Harías la unidad con alguna línea interna y en todo caso sería manteniendo tu liderazgo?

“Yo soy una persona de diálogo y eso se puede llegar a dar. Siempre estoy dispuesto a dialogar y no soy soberbio”.

Te doy tres nombres, Arias, Gallardo y Raitelli, ¿te podrías acercar y participar yendo detrás de ellos?

“Hoy hice mi lanzamiento para participar de las internas y hoy no puedo dar una respuesta de esas características. Pero siempre estoy dispuesto a mantener una charla abierta con ellos o con otros”

¿Qué hace falta para ganarle a Juntos por el Cambio en Brandsen?

“Que haya unas PASO democráticas, que puedan participar todos los actores que tengan la posibilidad de hacerlo y que después de las PASO acompañen al ganador”.

En el Peronismo siempre dicen lo mismo y sucede poco, ¿vos lo harías?

“Si, ni lo dudes. Es más, me pego al lado y sería la sombra. Tenemos la obligación, dirigimos un espacio político y sería lo más lógico si realmente queremos tener dentro de dos años la posibilidad de gobernar las arcas municipales”

¿Y si ganaras vos, crees que los demás harían lo mismo? ¿Sos de los que van a buscar o esperas que vengan los demás?

“Si hay algo que tengo es confianza y buena onda con todos. Yo mismo me ocuparía si llegara a ganar las PASO. En menos de 30 minutos llamo personalmente uno por uno, para reunirnos al otro día y mirar adelante”

Comunidad InfoBrandsen

WhatsApp: 2223508499 Unite a nuestro grupo

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen