TRIBUNA dialogó con el flamante entrenador del equipo femenino de Claypole, equipo que milita en la Primera C y se mide con sus pares de primera de igual a igual. “Este presente me pide más”, esbozó.

Hace casi 16 años, Darío Vivier arrancó a dirigir un grupo de chicas cuando el fútbol femenino distaba de la realidad que tiene hoy. Posiblemente en su cabeza y en sus sueños, no imaginaba las posibilidades, los triunfos y el presente que hoy tiene: actualmente es el técnico de Claypole, equipo que transita por la Primera C y que se dio el gusto de golear a Deportivo Español de la Primera División.

En su debut con el buzo del Tambero tenía una parada brava. Visitaba al Gallego, y contra todos los pronosticos, le ganó por un resultado espectacular, 7 a 1. Aunque lo sorprendente vino después: “Gracias a esto me están volviendo loco y me llegaron muchas propuestas. Me ‘explotó’ el teléfono y me felicitaron los dirigentes”, dijo Darío a este Medio, quien les había avisado a sus dirigidas: “Si ustedes me hacen caso, nos vamos a ir ganando al final del primer tiempo”. Y vaya si tenía razón, porque al descanso se fueron 3-0 arriba.

Previo a su llegada, Claypole no había tenido la mejor temporada. Había culminado 14° en un torneo de 16 equipos. Cuando Vivier llegó al club “había muchas caras largas y a medida que fuimos entrenando empecé a ver otra actitud, sonrisas y ganas de trabajar. Entonces sale la propuesta del amistoso y el presidente me llamó para preguntarme si quería jugar con Español. Les dije que las veía bien, con hambre y con ganas de ganar.; noté un cambio”.

Experiencia, tenacidad y dedicación son algunos de los puntales que el técnico aporta en esta nueva vivencia que ya empieza a dar sus frutos en cancha. “No es poco lo que sucedió porque hice un recambio posicional importante. Me dijeron que estaba loco pero yo pedí que creyeran en mí”, reveló Darío con respecto a lo vivido en dos meses de trabajo. De hecho, el fin de semana pasado, jugaron contra Ferro, otro que está en la A y empataron 1 a 1.

ORGULLO Y SU GRAN AMOR

Tras el partido con Español recibió propuestas de Lanús y All Boys para que vaya a dirigir; “uno no toma dimensión de que lo están mirando. Fue un ‘boom’, una locura. Las chicas me dijeron que si me iba, ellas venían con Las Indias”, dice entre risas. “Estoy cómodo, no me voy a ir, ahora se viene la Copa Argentina que es un desafío hermoso”.

El equipo femenino de Claypole cuenta con un plantel de 45 jugadoras, “chicas que tienen trabajo y una familia. Valoro el sacrificio que hacen por ir a entrenar. Me siento orgulloso porque ellas no me conocían a mí y yo tampoco a ellas, fue una de las razones por las cuales desde el club me buscaron”, manifiesta el entrevistado, quien ya dispone de las jugadoras Claudia Sánchez y Milagros Orbistondo, y negocia por el préstamo de Guadalupe Montenegro, hoy en Lanús; todas integrantes de Las Indias de Vivier, “mi gran amor es ese equipo. A esas chicas las adoro y siempre voy a estar para ellas, hace poco jugamos un relámpago, lo ganamos y le dimos la plata a la familia de Anna Simonetti”, confiesa.

UN LARGO CAMINO

Los inicios de Darío Vivier en el fútbol femenino fueron “en los potreros. Me empujó mi mujer, que fue mi gran compañera en todos estos años. Luego tuve la suerte de conocer a Claudio Echayre, quien me abrió las puertas del Club El Indio y así iniciar una carrera muy buena con dos campeonatos y tres subcampeonatos en la Liga Chacomunense”. Tras eso vinieron las experiencias en Ensenada con Cambaceres, el futsal y un equipo municipal. Más tarde vino la posibilidad de estar en dos torneos muy grandes con los equipos que están hoy en AFA, uno realizado en Club Comunicaciones y otro en Florencio Varela. Cada desafío culminó con un título y “a partir de ahí me dije: Algo tengo”.

Para este presente en el Tambero las cosas fueron diferentes. “En esta ocasión fui solo, sin mi mujer, quien es mi puntal, mi mariscal. Al principio dudé, pero me dijo: ‘Esta es tu oportunidad, aprovechala’, y de a poco me fui integrando con el grupo.

SEGUIR CRECIENDO

La exigencia de este desafío lo motivó a Darío a buscar más conocimientos. “Me quiero seguir perfeccionando. Este presente me pide más y por eso hablé con Carlos López para anotarme en la escuela de técnicos; no tengo mucho tiempo pero le dije que me haga un lugarcito. Estamos tratando de organizarnos para poder seguir creciendo”.

Vivier entiende que el fútbol femenino no solo se basa en lo táctico, el juego de rotación y la estrategia, las cosas que le gustan ver en la cancha. Para él también “hay que tener carisma. Me gusta que las futbolistas aprendan de mí y yo de ellas. Trato de enseñarles que son las mejores en su puesto y que no hay nadie como ellas. Trato de llegarles e inflarles el pecho, de enfriarles la mente y calentarles el corazón”.

“Mi objetivo es seguir creciendo, estoy viviendo un momento impresionante y todo lo conseguido anteriormente me llevó a que Claypole me llame; me dieron vestimenta y las mejores posibilidades para que vaya a entrenar. Este presente me lleva a querer seguir por más, el fútbol femenino me da mucha felicidad y vamos aprendiendo juntos”, culminó

“Hay que interiorizarse y potenciar jugadoras”

También se le consultó sobre su visión en el fútbol de la Liga Chascomunense y la necesidad de un surgimiento de equipos infantiles en la Ciudad. Ante esto, respondio: “La liga debería obligar a que cada institución cuente con fútbol femenino. Hay que interiorizarse y potenciar jugadoras para que puedan llegar a otros clubes o conformar la selección. Pueden llegar, ha cambiado el panorama”, expresó el entrenador, quien aseguró: “El fútbol femenino está cambiando, no lo miran de la misma manera. Inversores extranjeros de Bolivia y Nicaragua están mirando acá en Clayplole para potenciar sus torneos y yo les digo a las chicas que tienen que aprovechar esa oportunidad y que sean profesionales”.

Darío en la cancha de Español, donde consiguió una goleada que invita a soñar.

