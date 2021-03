El Intendente Daniel Cappelletti hizo declaraciones al medio Platense InfoCielo y habló sobre el orden local y sobre el futuro del partido Radical. A continuación reproducimos la nota.

Progresista, austero y enemigo de la corrupción, Daniel Cappelletti gobierna Brandsen desde 2015. Conocelo en este mano a mano con INFOCIELO.

Daniel Cappelletti, de 58 años, dos hijos, esposa y tres nietos, gobierna Brandsen desde 2015, cuando ganó su primera elección con Cambiemos. En el segundo año de su segundo mandato levanta la bandera del “progresismo”, reivindica su austeridad y su lucha sin cuartel contra la corrupción, que casi le cuesta la relación con su mejor amigo de toda la vida.

Brandsen queda 40 kilómetros al sudoeste de La Plata, por la Ruta Provincial 215. Tiene algo más de 31 mil habitantes. En localidades tan pequeñas, los vecinos se cruzan al intendente en todas partes: en la cola del super, en el cajero, en la farmacia.

Yo no uso chofer, no uso guardaespaldas, camino y hago los mandados como cualquier hombre de familia. Los vecinos me encuentran en todos lados”, le dice a INFOCIELO, y agrega, casi como una declaración de principios: “El día que perdamos contacto con el vecino la política deja de tener sentido”.

La lucha contra la corrupción es un desvelo de este intendente, radical de pura cepa. “La corrupción no existe en mi gestión; es cero”, se enorgullece. Ese principio, mantenido a rajatabla, tiene un costo, a veces personal. En el caso de Cappelletti, casi le cuesta una amistad de toda la vida.

“El día que asumí empoderé a mi mejor amigo como Director de Servicios. Pero se mandó una macana y no tuve reparo en bajarlo”, cuenta, con un dejo de tristeza en la mirada.

-¿Qué fue lo que pasó?

-Fue un error personal. Me habían hecho una donación de yogures y bajó dos cajas en el comercio de un familiar. Fue chiquito, pero tiene la misma importancia que las once denuncias penales que le hice al intendente anterior por corrupción.

-¿Siguieron siendo amigos?

-Sigue siendo mi mejor amigo; lo entendió con el tiempo, pero estuvimos mucho tiempo sin hablarnos. Entendió que se había mandado una macana, se dio cuenta del error que había cometido.

Para Cappelletti, el despido de su mejor amigo trazó una línea infranqueable. Lo fueron entendiendo, de a poco, los proveedores del Estado Municipal. “Las empresas que vienen a Brandsen a licitar un obra saben que es el mejor precio y la mejor obra. Muchos lo han entendido y hacen obras desde hace mucho tiempo”.

-¿Le pasó lo contrario, qué vengan a preguntar cómo arreglar?

-Mil veces he sacado corriendo a varios

Antes de ser intendente, Daniel Cappelletti tuvo una parrilla. “El San Martín”, un parador histórico de Brandsen. Las circunstancias que lo llevaron a hacerse cargo de ese negocio son el reflejo de su modo de entender la política y la vida.

Fue en 2011. La UCR dejaba el gobierno municipal y Cappelleti, que había sido candidato a intendente, renunciaba a su puesto como Delegado Municipal de Jeppener. A la par, su esposa terminaba el mandato como Consejera Escolar y toda la familia pasaba a depender de su salario como docente. “La estábamos pasando mal”, recuerda desde el sillón municipal.

¿Qué pasó entonces? “Un amigo de la política, que siempre me sostuvo, me dijo ‘te voy a armar algo para sobrevivir’. Primero pensamos en vender autos, pero un día me ofrecieron ese lugar, la parrilla El San Martín, que era histórica pero estaba muy venida abajo”.

Hubo un flechazo. A las pocas semanas ya se había puesto manos a la obra para la reconstrucción. Inauguró el 1 de julio de 2012 y todavía atiende. Cappelleti se convirtió en un especialista de la parrilla.

-¿Prendía el fuego?

-Yo no asaba, pero sé asar. Vengo de una familia de campo, sé asar lechón, asado, cordero.

-¿Cómo tiene que estar la carne?

-Tiene que estar a punto: ni cocida, ni jugosa

Cappelletti, las críticas a Vidal, a Kicillof y la apuesta por Facundo Manes

El intendente de Brandsen, Daniel Cappelletti, postuló a Facundo Manes como candidato en las elecciones legislativas de este año y para la gobernación en 2023.

La victoria de Maximiliano Abad en las elecciones internas de la UCR empieza a ordenar el panorama hacia adentro de Juntos por el Cambio. En ese marco, el intendente de Brandsen, Daniel Cappelletti, postuló a Facundo Manes como el candidato a encabezar la lista de diputados nacionales, con la idea de proyectarlo hacia la gobernación en 2023.

“Creemos firmemente que a este colectivo de Cambiemos lo tiene que conducir un radical como candidato a gobernador para 2023. Pero primero tenemos que pasar 2021 y creo que Facundo Manes puede ser nuestro candidato”, le dijo a INFOCIELO el intendente de Brandsen.

Manes, señaló, “es un instrumento necesario en la pospandemia” que va a requerir de “hombres y mujeres preparados”.

Esa idea del radicalismo empalma con lo que propone un grupo de intendentes del PRO, encabezado por Jorge Macri, Julio Garro y Néstor Grindetti, para que “el próximo gobernador sea de la provincia de Buenos Aires”, en contraste con lo que ocurrió con María Eugenia Vidal y Axel Kicillof.

Cappelleti se permitió algunas críticas hacia la exgobernadora, más allá de su condición de porteña. Sostuvo, por ejemplo, que fue “uno de sus errores” el haber “estado mucho tiempo sin ministro de Producción”.

También señaló que Vidal y su equipo perdieron un año completo conociendo la Provincia. “Yo me peleé públicamente el primer año de gestión de María Eugenia Vidal porque los funcionarios no conocían ni entendían la provincia”, narró.

La respuesta de la gobernadora, según el Jefe Comunal, fue contundente: “en un año tengo el mejor equipo de Gobierno”. “Después es cierto que tuvo un buen equipo, pero para cuando conocieron la provincia nos perdimos un año, que es como perder una vida”, reflexionó.

La misma situación consideró respecto de la administración de Axel Kicillof: “hoy le pasa lo mismo al gobernador: no logra entender la lógica de la provincia y comprenderla”.

Por último, respecto de su propio futuro político, Cappelletti no descartó competir por un nuevo mandato, si es que la ley que impide las reelecciones se cae y si es que el partido se lo pide.

“Soy de los que creen que con dos mandatos está bien, la renovación es necesaria. Pero si la ley se cae, estamos habilitados y el partido cree que tengo que seguir, más allá de mis aspiraciones, voy a hacer lo que el partido crea que tengo que hacer”, adelantó.

FUENTE: INFOCIELO

