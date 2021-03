INFO BRANDSEN PORTAL DE NOTICIAS

Soy una vecina del pueblo de Altamirano, que el día 22/02/21 quedo internada por Covid-19, al realizarme el hisopado con resultado positivo, en el hospital municipal de Brandsen Francisco Caram, al ser un paciente de riesgo por asma me controlan por 4 días, al observar que no tuve complicaciones me envían a terminar el aislamiento a mi casa donde se encontraba mi marido también aislado y con el proceso de la enfermedad.

El día 23/02 chequean a mi marido por los síntomas, mucha fiebre y dolor abdominal, al ver el medico los análisis y placas que le realizaron le informan que podía realizar el aislamiento en la casa y lo envían con la ambulancia a nuestro domicilio siendo que es un paciente operado con triple bypass.

Por mi lado a las 48 hs. de haber salido de la internación comienzo con síntomas de neumonía.(dolor y pinchazos en la espalda, mucha tos, desvanecimientos y continuaba con los dolores corporales) supuse que eran síntomas todavía del Covid, el día 4 de marzo de 2021 me llama la asistente social del hospital para informarme el alta definitiva, me pregunta cómo me encontraba y le comento mi situación todavía delicada, me pide la asistente que corte y que en un ratito me volvía a llamar un médico , al cual le comento mis síntomas , me pide que tenga paciencia que en el transcurso del día me enviaba la ambulancia para que me trasladen nuevamente al hospital , a las 20 hs. me internan y me dicen que tenía una crisis de asma yo insistí que por favor me realicen una placa radiográfica por que no era asma, por suerte me la realizaron junto con análisis de sangre el resultado de la placa evidenciaba neumonía y al otro día me informa que tenía la bacteria inter hospitalaria la cual me causo la neumonía por no haberme cubierto con antibiótico los 4 días que estuve internada esperando el resultado del hisopado ,me dejan internada durante 7 días con tratamiento antibiótico para el caso.

Mi queja puntual es por la mala praxis que arriesgo mi vida, dicho por los mismos doctores del piso por no haber previsto la situación de infección inter hospitalaria ,y observar en mis días de internación la falta de insumos en general que afectan la higiene del lugar .

La suerte de mi marido fue más complicada por esta mala praxis hoy todavía se encuentra en terapia en el hospital privado sudamericano de la plata.

Deseo que a nadie más le suceda esto, que alguien pueda responder y solucionar la desidia por la cual pasa el hospital.

SILVIA INES ESQUIVEL, DNI 17340479 / ROBERTO MIGUEL PALOMINO, DNI17589536

