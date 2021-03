Carta de lectora: Usurpación de terreno

Buenas tardes, hoy siento la necesidad de hacer esto público esto que hoy me está pasando, el 7 de agosto del 2019 compre un terreno sobre la ruta 210 altura 61500, del barrio Teniente Origone.

A principio del mes de febrero me encontré que una persona (se reserva el nombre) tomó posesión de mi terreno acusando que compró el terreno hacía una semana, lo cuál le explico con escritura en mano que ese terreno tiene dueño, no obstante el señor ignoro todo lo que dije.

Días más tarde fui al terreno avisada por un vecino que había gente colocando postes, fui y me encontré con este señor colocando postes , llamé al puesto policial haciéndose presente el móvil y dándole las explicaciones de lo acontecido con papeles del terreno en mano, el lunes 8 de febrero hice la denuncia en la comisaría , el martes el este señor seguía con su afán de apoderarse de mi terreno lo cuál volví a llamar a la policía, la oficial le comunicó que sacara los postes y que no podía estar ni hacer más nada allí porque había una denuncia y esta en fiscalía el caso, este buen señor hizo caso omiso y a la actualidad construyó una especie de quincho e hizo la bajada al terreno desde la ruta 210 hasta el terreno, no era que no podía hacer nada?

Ahora me encuentro con que este buen señor no desea salir de mi propiedad, a esta altura todos dicen que ya lo perdí, el hecho es que compramos ese terreno con un proyecto de traer nuestro taller al lugar donde vivimos y por gente inescrupulosa nuestro proyecto se desvanecieron.

Hago público esto que me está pasando para que lo tomen en cuenta otras personas a la hora de comprar o si ya tienen propiedad y se la usurpan no dejen que pongan ni una planta , porque después no la recuperarán más. TOTALMENTE INDIGNADA

Mely

