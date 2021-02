Semanario Tribuna 27-02-2021

El desesperado pedido de ayuda de una vecina, víctima de violencia de parte de su ex pareja, parece no tener eco entre las autoridades competentes y ella teme por su vida.

El caso es el de Lucrecia Anderson (38), una vecina del bario Infanta Isabel, que se encuentra en una verdadera encrucijada; madre de cuatro hijos con su primera pareja, ahora sufre el hostigamiento y las amenazas de su última relación, “un enfermo que me dice que me va a matar cada vez que puede”, le dijo a TRIBUNA en diálogo telefónico.

Lucrecia denunció en reiteradas ocasiones a su ex pareja por violencia de género y él, pese a tener una perimetral desde noviembre pasado, “la violó reiteradas veces y no le importa nada”, dijo; de hecho, una de las últimas veces ingresó a su casa con un arma de fuego y gatilló varias veces.

Estuvo apenas 10 meses en pareja con este sujeto, “y ya me venía agrediendo constantemente, no sólo física sino psicológicamente. El estuvo preso 12 años y se ve que no le sirvió para nada; me persigue y no deja de amenazarme”, agregó.

SIN RESPUESTA

Este individuo, vecino de Las Mandarinas, prometió asesinarla varias veces y, pese a las pruebas, y las últimas denuncias, “en la fiscalía no me atendieron las veces que fui”, admitió con dolor y miedo.

Una de las peores situaciones por las que tuvo que pasar Lucrecia fue hace apenas unas pocas semans; “una madrugada, yo estaba con mi nene de 10 años, se metió en mi casa y me agarró del cuello, todo delante de mi hijo, que no tiene por qué ver todo esto. Esto no se termina más, no para. Hace poco días amenazó con matarme; las palabras exactas fueron ‘te voy a volar los sesos’”, declaró Lucrecia, que hace varias semanas que no puede dormir ni vivir una vida relativamente razonable y tiene pruebas de capturas de mensajes de whatsapp que dan cuenta de la verdad de sus dichos; “tengo que estar escondida en mi casa con mis hijos porque él no sólo se mete conmigo sino con mi entorno y sé que anda armado”, aseguró.

“Hoy –por el jueves- es el segundo día consecutivo que vengo a la fiscalía, a pedirle a la Dra. Mariana Albisu que se haga presente, vine a reclamar por mi vida y por la de mis hijos, pero la fiscal es el segundo dia que no viene, el segundo dia que pareciera que no le importa nuestras vidas. Lo único que necesita la policía para actuar es una orden de Albisu para detenerlo, pero no llega”, agregó, en este caso en diálogo con el portal Detrás de la Noticia.

“No hay dudas que él es capaz de matarme; si esto sigue así me van a encontrar en una zanja, necesito ayuda”, concluyó.

