Carta de lector: entraron a robar en mi casa y se llevaron varias pertenencias

El día jueves entraron a robar en la casa que estoy edificando en Origone sobre ruta 210 , violentando una ventana. Todos sabemos el sacrificio que hay que hacer hoy en día para tener algo, por eso me siento tan triste.

Apelo a la ayuda de uds vecinos para que si alguien vio a alguna persona vendiendo una hidrolavadora grande Black Deker que le falta una rueda que dejaron olvidada, un motor sin uso color verde de 3/4 para el trompito, una bomba de agua eléctrica antigua (es un motor grande), un anafe eléctrico de dos hornallas cromado que aun estoy pagando, 4 palas anchas y de punta una con mango de hierro verde, masas, cucharas de albañil, varias herramientas, una barreta antigua y hasta la pileta redonda de lona de 4 metros y 1.10 de alto a la cual le sacaron el agua y la llevaron igual, en la que solo me metí una vez y tiene un mes y la voy a tener que ir pagando mientras la disfruta otro.

Una impotencia sin limites, además se llevaron alargues de cable negro de muchos metros , un megáfono, un parlante etc etc. me llevaron todo, ya no dan ganas de volver a empezar, una ventana con brazo de empuje de aluminio blanco de 0.40×0.80. muchas gracias.

Patricia

Información enviada y compartida a la Comunidad InfoBrandsen

