Luego de mucha tensión se pudo superar el conflicto: el Club de Pesca recuperó su sede y el centro religioso ya funciona en otro templo

Pescadores vs. pecadores

Fuente Semanario Tribuna 30-01-2021

Fueron meses de ardua negociación y falta de acuerdo entre las partes. Un contrato con falta de avales de por medio y una semana de acusaciones cruzadas. Así se presentó el problema que tenía como protagonistas al Club de Pesca y La Casa de la Bendición, centro religioso que funcionaba en la sede de calle Ituzaingó.

Según confirmaron los protagonistas a comienzo de semana, la relación entre ambas partes existe desde hace varios años y siempre fue cordial; pero en el último tiempo, desde el Club entendían que el templo religioso no tenía intención de retirarse del lugar y que se estaba apropiando del patrimonio de la institución, además de que se estaban acumulando deudas en los servicios, inclusive, con corte de suministro.

José Arias -tesorero- maninfestó en el programa Una Buena Mañana de Estación Radio: “El problema es que ellos están en este sitio sin tener permiso nuestro. Hace 4 años que estamos en esta situación. No hay contrato de locación que les atribuya estar acá, nosotros siempre hablamos para que se vayan y nos pedían más tiempo”. Arias sostuvo que el acuerdo era para que dos veces a la semana haya reuniones religiosas y “no me consta que haya ningún contrato, sí hubo un acercamiento con condiciones pero nunca hubo rúbrica”.

El mayor revuelo se vivió en horas del pasado sábado por la mañana cuando en declaraciones radiales, Ángel Aguirre, socio fundador del Club de Pesca, declaró que desde La Casa de la Bendición se habían apropiado del mobiliario de la entidad y que utilizaban partes de las instalaciones que no estaban en el acuerdo.

HABLÓ RODRÍGUEZ

El pastor David Rodríguez dio su versión de los hechos ante los testimonios de integrantes del Club de Pesca y se refirió a la situación como “una problematica bastante complicada; fui acusado por varias personas para que deje el lugar. Hicimos un medio contrato que no pudimos concretar por falta de papeles, cuando estaba Fernando Bustamante como presidente”.

Según estimó Rodríguez, se arregló un cánon de alquiler, además de trabajos en el inmueble para poder permanecer en el Club. “De esa manera ellos iban a poder tener mayor actividad y nosotros como ministerio podíamos celebrar las reuniones, cosa que podíamos hacer desde que se hizo el contrato”.

Luego agregó que desde el Club de Pesca le manifestaron que no querían seguir con las obras de construcción pero que a su vez no hubo más charlas con la comisión. “Nos quedamos sin luz y sin agua; yo no me quería atrasar con los costos de alquiler y dejaron de presentarse. Vino la mamá de Fernando diciendo que quería el club porque era la presidenta. Me pareció extraño y fui al municipio. Ahí me entero que había muchas deudas. Ellos siguieron alquilando para fiestas así que plata no faltaba para regularizar los servicios”, narró Rodríguez, quien dijo que habló con el secretario de gobierno, Antonio Marra, para poder hacerse cargo de las deudas y seguir obrando como iglesia en el lugar.

“Hace dos semanas apareció esta nueva comisión organizadora, rompieron la entrada, pusieron cadenas nuevas y no presentaron papeles. Quise explicar cómo estaba todo y nos trataron de usurpadores, que no queríamos entregar el lugar. Pedí de 60 a 90 días para poder acomodarme, gastamos $90.000 sólo en materiales para ponerlo en condiciones, hace poco hicimos la parte eléctrica. Como iglesia se hizo una inversión y es una pena perderlo de la nada”, detalló el pastor.

En las redes sociales circularon versiones de que hubo amenazas a integrantes y a familiares del Club de Pesca; ante esto Rodríguez respondió a Estacion Radio que no era cierto. “Jamás. Ni yo ni nadie de los que estamos. Ellos nos hablaron mal y nos dijeron que nos iban a tirar todo a la calle, tuve que ver un abogado y me recomendó que haga la denuncia. Si fuera una entidad con valores no entrarían sin permiso a tu lugar; ahí tenemos cosas de valor y si no denuncio, no tenemos como defendernos”.

A LA COMISARÍA

Aguirre, en tanto, dijo que en la tarde del martes hubo disturbios. “Se escucharon gritos desde el fondo y patearon las puertas. Vemos a una persona que no conocemos que se sienta en un Renault 11. Llamamos a la comisaría y vino el movil. Al rato apareció el pastor con buenas intenciones pero no se llegó a nada e hicimos la denuncia correspondiente en la comisaría y el oficial nos derivó a la fiscalía donde se ordenó que no se toque nada y quede a cargo de la justicia civil”. Aguirre se mostró dispuesto a que La Casa de la Bendición pueda disponer de sus pertenencias para así poder retirarse; “ellos no tienen acceso. Para nosotros el conflicto está terminado desde el vamos”.

PALABRA DE CASADEI

Quien también dio su opinión al respecto fue el pastor Ricardo Casadei, quien además es el Director de Culto de la Municipalidad. “Desde el Club de Pesca acordaron con el Pastor para que puedan funcionar e hicieron un contrato con una firma de las dos partes; eso no quedó bien ya que la iglesia funcionó todo el tiempo sin la supervisión de la comisión. La cuestión es que esta nueva comisión le está pidiendo que deje el lugar y se formó el conflicto”.

El problema en cuestión se intensificó porque “el Club de Pesca quiere el inmueble inmediatamente y Rodríguez pidió dos meses para buscar otro lugar. Intervenimos con el consejo pastoral porque Rodríguez quiere entregar el lugar de buena manera”, añadió Casadei, quien en la mañana del miércoles manifestó: “Esperemos que todo termine bien”.

Según confirmó uno de los socios a TRIBUNA, esa misma noche La Casa de la Bendición se fue de calle Ituzaingó y ya estaría funcionando en otro lugar, resolviendo así el reclamo que se hacía desde la entidad.

