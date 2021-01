Por qué tanta gente se pasó a Signal y Telegram, las grandes ganadoras tras el grave error de Whatsapp

Muchos usuarios ya no usan la app de Facebook por los nuevos términos y condiciones. Las razones

Fue una semana catastrófica para Facebook. Luego de actualizar los términos y condiciones de Whatsapp, el servicio de mensajería por chat más usado del mundo en celulares, tuvo que volver sobre sus pasos. Pero esto tuvo fuertes consecuencias: Signal y Telegram registraron un gran incremento en las descargas desde las tiendas de apps de Apple y Google, mientras que Whatsapp experimentó una baja significativa.

Se trata de números que, explicados, dan cuenta de un fenómeno complejo que es la relación entre los usuarios y lo que las aplicaciones “sacan” de ellos: información.

Para poner en contexto, Sensor Tower, una empresa de análisis de aplicaciones para móviles, dijo el miércoles pasado que Signal registró 17.8 millones de descargas en Apple y Google del 5 al 12 de enero. Eso es 61 veces más que las 285.000 descargas que tuvo la semana anterior.

Telegram, una aplicación de mensajería que ya era popular en distintas partes del mundo, tuvo 15.7 millones de descargas en el mismo periodo, lo que representó casi el doble de las 7.6 millones que registró la semana previa.

Incluso Signal bromeó en Twitter mostrando cómo crecieron sus números:

How it started vs how it's going 😅 pic.twitter.com/ERiFpZUz6c