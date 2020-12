Lena Paredes: “Me enamoré de la acción”

Publicó: Semanario Tribuna [29/12/2020]

Con Lena Paredes, actriz y doble de riesgo ME ENAMORÉ DE LA ACCIÓN

Ella es Lena Paredes y se define como actriz, profesora de teatro y coordinadora de Acciones / Doble de riego (Stunt), “Voy cumpliendo sueños”, expresó para TRIBUNA. Fresca, auténtica, con sus 23 años contagia entusiasmo y adrenalina.“Desde chica quise ser actriz.

Es una pasión, siempre supe que lo mío era estar arriba del escenario o frente a una cámara. Además de eso me encanta hacer deporte; mi papá practicaba taekwondo y lo veía con mi padrino rompiendo tablas o dándole a la bolsa, y eso me gustaba. En realidad, me gustaban las dos cosas porque cuando salía del cine luego de ver una película de acción, quería hacer de todo”.

Lena practicó patín artístico y taekwondo; además de handball, vóley y folclore. Cuando finalizó el secundario, en el Instituto Santa Rita, estudió teatro en la escuela de Teatro de La Plata. Luego comenzaron los castings y las clases: profesora en algunas escuelas del distrito, “si bien disfrutaba, y sigo disfrutando, sentía que me faltaba algo más”, asevera.

La oportunidad se le presentó a través de una amiga, quien le comentó sobre una Escuela de doble de riesgo en La Plata. “A principios de 2019 empecé a cursar y me enamoré. No quería faltar nunca a las clases; iba enferma y viajaba igual. Era lo mío”, confiesa. Sabe que hacer una escena de acción no es fácil y que el apoyo de su familia es fundamental, “papá comparte mis videos que yo subo y mi mamá me pide que por favor me cuide. Ellos me apoyan muchísimo en el tema de la actuación. Sé que es algo complejo. Es un proceso que implica la mente y el cuerpo.





Tenés que tomar un personaje, subirte al escenario y dejar lo personal. Es un mundo que se abre dentro de la actuación y no está muy visto a nivel local siendo que las principales películas son las de acción”, enfatiza.

Dentro de sus performances lo primero fue un show en vivo de acción referido a la serie “Walking Dead XP”, luego llegaron algunos cortometrajes como por ejemplo “Jason y Freddy, el sueño del loco” u “Operación Magallán”. Antes de finalizar el 2019 Lena ya era la asistente de Sebastián Ceratto, director y fundador de “Action Producciones”. Así mismo, comenzó a escribir guiones para obras de acción.

Dentro de las figuras conoció a Hanna Griffin, coordinadora de acción, y Flor Ventura. También realizaron filmaciones con algunos “Youtubers”. Los tiempos de Covid-19 no la detuvieron: “pude empezar a editar efectos especiales y trabajar en redes sociales. Si bien se frenó la parte más cruda por suerte pude desarrollarme en otras áreas”. Hoy de cara al futuro tiene pendiente una película bajo la dirección de José Cicala y la posibilidad de dictar clases en la escuela “Otro mundo” de Cris Morena, un show de MMA y una serie web.

Aquella niña que jugaba a Floricienta en la vereda de la casa de su abuela hoy se plantea objetivos que rozan aquellos días, “me pongo metas sin límites de tiempo. Mi primer sueño fue actuar en Buenos Aires, y lo hice en un teatro under. Mi mamá me acompañó al casting y me tomaba la letra mientras esperábamos. Hacer esto me da mucha felicidad. Sé que me falta crecer, probar y aprender un montón de cosas, por ahora voy rompiendo horizontes y cumpliendo sueños”.

Victoria Moroni

Dos escenas donde la doble de riesgo local muestra todo su potencial, “hacer esto me da mucha felicidad”

