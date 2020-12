En cuatro empresas reconocidas de rubros diferentes, coincidieron que fue un año muy difícil. Cómo lo superaron y que viene a partir de ahora

Cuatro comerciantes y empresarios de nuestra ciudad dieron cuenta de sus tareas durante el preocupante año que termina. Comentaron sobre la situación que vivieron, que tipo de ayuda lograron, los cambios que debieron realizar y cuál es el horizonte que vislumbran.

Supermercado “Los Pinos”

Susana Pérez, propietaria del Supermercado Los Pinos en el barrio Los Tilos, a pocos metros del Hospital nos comentó que se mantuvieron abierto todo el año por ser considerados esencial. Agregó que la gente del barrio iba a comprar lo que necesitaban, pero a la gente que vive más alejado, el hecho de estar cerca del Hospital parecía que esa cercanía “le metía más presión” y no venía como de costumbre. Al principio nadie salía, indicó. El supermercado está pagando el precio de contar con una clientela representada por las personas que realizan trabajos diarios y como quienes los contrataban, para limpieza, pintura, hacer parques y otras tareas, se quedaron con los salarios más bajos, esta gente, que trabajaba por día, se quedó sin trabajo. En el negocio se notó muchísimo.

Susana expresó que el gobierno cubrió muy bien la necesidad de la gente con los bolsos de productos que le dio, pero toda esa gente, que eran nuestros clientes diarios, también los perdimos.

No cree que la Ley de Góndolas le pueda ayudar mucho y agregó que las primeras marcas manejan los precios como quieren y tienen precios muy elevados. En cuanto a la gestión desde el estado indicó, “estamos pidiendo plata para pagar las deudas y seguimos dando planes. Hasta que la Argentina no dé trabajo, ésto no va a funcionar” Expresó que con la necesidad que tiene la población, mucha gente se puso a fabricar comidas y productos dulces para vender por las redes sociales. Por tal motivo tuvieron que cerrar la fabricación de la panadería. El Supermercado vende productos panificados pero son industrializados y no propios. La Carnicería la siguen manteniendo.

Dijo que pidieron el aporte del Estado para pagar la mitad del salario de los empleados y según le dijeron, como ella había facturado un 5 por ciento más que el año anterior, no le correspondía.

Elena Caram

Elena Caram, la casa de venta de ropa femenina con más años en nuestro medio también fue protagonista de un año complicado. Su propietario Francisco Zangara indicó “estamos en un año especial donde nos han pasado cosas imprevistas en cuanto al comportamiento especial y eso llevó a que el consumo y todo lo demás haya cambiado”. Indicó que él conto con la suerte de no adelantarse en las compras para la temporada que entraba y por lo tanto las medidas que se tomaron no lo encontraron con muchas deudas, pero igual la situación se hizo muy difícil.

“Las ventas se pararon y el consumo cambió” y manifestó “al no haber actividad social la gente no necesitó ropa para salir ni tampoco prendas para regalos”.

Amplió el panorama del año diciendo “luego fue cambiando a medida que se iba abriendo, se hicieron ventas online y por teléfono, pero fueron muy pocas”.

Indicó que el Gobierno comenzó pagando los sueldos pero cuando se empezó a tener actividad económica, en ese momento se cortó. Por su parte agregó que el municipio los benefició con la tasa de Seguridad e Higiene en los meses de cuarentena. Esto fue hasta los meses de julio o agosto y cuando comenzamos a tener actividad, por supuesto también lo cortó. “Con eso nos ayudó bastante, a los que se anotaron o se plegaron a ese beneficio también los ayudó”

Zangara manifestó que mantuvo a sus empleadas y agregó que durante diciembre se reactivó un poco con promociones que se hicieron y con las promociones que dieron los bancos a través de las tarjetas de crédito.

Empresa Santa Rita

Leonardo Chabur, responsable de la Empresa de transporte Santa Rita se mostró preocupado por la situación que les tocó vivir durante el 2020 ya que debieron interrumpir desde el mes de marzo los servicios de Combis que prestaban diariamente a la Capital Federal y se volcaron al traslado de personal de empresas, tarea que venían cumpliendo, pero en mucho menor escala.

Indico que “fue un año raro y será un año histórico para mal. Fue un año complejo para todo el mundo. La empresa se tuvo que reinventar en algunos sectores y adaptar todo lo que es la estructura, siempre priorizando preservar a los conductores, que fue nuestra premisa allá por el mes de abril. Nosotros mantuvimos el 100 por ciento del personal”

Por otro lado manifestó que el servicio a Capital se sacó a fines de marzo y no se volvió a implementar. Indicó que como este año no pudieron volver, piensan como readaptarse para funcionar a partir del año que viene. “tenemos que ir aprendiendo y readaptándonos. Es un año raro, no solo en lo económico. No sabemos lo que va a pasar y la incertidumbre que uno tiene hace mal”

La empresa pudo mantener algo de sus ingresos volcando la flota que viajaba a Capital al servicio que mantenían con algunas empresas para el traslado de su personal. “Muchas de ellas debieron incrementar el servicio y en eso ocupamos nuestras unidades, de esa manera mitigamos un poco el efecto. La verdad que por suerte nuestro trabajo con las empresas Tres Arroyos, Ovobrand y Sapucai, nos permitió poder mantener el ritmo de trabajo. Aprovecho para agradecerles el apoyo que nos han dado”, indicó.

Chabur dijo que fue un golpe grande para la empresa, no solo por el servicio a Capital que debió interrumpir, sino también la perdida de potencial en el servicio de micros en el área local.

Con relación a la ayuda recibida dijo que el Estado subsidia lo que es parte del boleto. Como subsidian en relación a los pasajeros que se transportan y el caudal de pasajeros fue menor, el subsidio se fue cayendo. “Si algo tiene este bicho es que es democrático, afectó a todos”

Para culminar manifestó que el mantenimiento de la flota se realizó permanentemente y los coches están en perfectas condiciones como para retomar el servicio a la Capital, que están analizando comience, si todo sale bien, a partir de marzo o abril.

Restaurante “Los amigos”

Una tradición familiar en la atención es la característica, además de la calidad en su cocina, del Restaurante Los Amigos. Hoy Walter Rodríguez está al frente de éste local tradicional de Brandsen que abrió su padre Josico hace más de cinco décadas.

La situación para ellos tampoco escapó a los fuertes embates del virus. Analizando un poco la actividad que desarrollará durante el verano Walter indicó “el verano, para nosotros que trabajamos de día, siempre es muy duro. Hay poco en el salón y sacamos mucha comida para llevar”.

Piensa que este verano va a ser muy difícil porque se dan varios hechos que los perjudican, además del parate económico. Afirma que el hecho de no poder prender los aires acondicionados y no poder poner mesas afuera por estar sobre la ruta, les impedirá trabajar con mucha gente.

Respecto a la situación laboral del personal manifestó que tuvo una renuncia hace unos meses y no lo reemplazó, se manejó con una persona menos. También agregó que recibió el aporte del gobierno y de esa manera la fueron “peleando”, aunque reconoció que en ésta fuimos perdiendo plata todos. En cuanto a los aportes e impuestos, lo único que se nos “perdonó” fue Sadaic y la Tasa de Seguridad e Higiene.

Walter recordó que tuvieron cerrado siete meses. “Al principio lo único que podíamos hacer era llevar los pedidos a los domicilios, después de tres o cuatro meses la gente podía pasar a retirar la comida y ahora estamos abierto con restricciones porque solo podemos disponer del 40 por ciento de las mesas. La gente tiene que llamar porque por protocolo es con turnos y reservas y en ese momento le explicamos que el sistema de “tenedor libre” con el que trabajamos siempre, no está habilitado, ni acá ni en Rodizio”.

Respecto al servicio de Catering, que también prestan, nos confirmó que tienen siete u ocho fiestas pagas y que se podrán concretar cuando estén habilitados para hacerlo. Haciendo uso del humor, que por suerte no pierde, nos dijo “tengo un cumpleaños de 15 que lo podrá festejar cuando cumpla 17”. Nadie de estos casos pidió que les devuelvan la plata.

Comunidad InfoBrandsen

WhatsApp: 2223508499 Unite a nuestro grupo

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen