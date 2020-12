Un año de Kicillof: los intendentes analizan su gestión

Ámbito contactó a 23 jefes comunales de la Provincia para que den su opinión sobre la labor del gobernador en un año marcado por la pandemia.

Este viernes 11 de diciembre se cumple un año de la asunción de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un período que claramente quedó marcado por la llegada de la pandemia y que a la hora de los análisis resulta imposible no utilizar ese disparador como motor en la evaluación. Sin embargo, aquel mediodía de miércoles, el exministro de Economía de la Nación recibió los atributos de la mandataria saliente María Eugenia Vidal sin saber lo que vendría.

Tenía el desafío primario de levantar una Provincia con todo tipo de deudas. Desde lo económico hasta lo social. Y ante los ojos del presidente y la vicepresidenta electos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof pronunció un discurso extenso plagado de medidas para reactivar la industria. Claro, sólo tuvo tres meses en concreto hasta que se registró el primer caso de Covid-19 positivo en la Provincia y las reglas del juego cambiaron.

En ese momento, el gobernador electo apoyó su alocución en la comparativa constante de lo que habían dejado los cuatro años de Vidal en la Provincia. Se trató de un discurso fuerte. Con referencias al pasado y al futuro. Con el concepto de “tierra arrasada” como bandera.

“En esta elección ganó la idea de una provincia que vuelva a ser productiva y no especulativa, que sea solidaria y no egoísta” y “no creo que estén dejando la vara muy alta, sino un desempleo muy alto, una deuda muy alta y las condiciones económicas del país y la provincia muy abajo”, fueron algunas de las frases que dejó en ante una poblada Cámara baja de la Provincia.

Como parte de su disertación, una de las partes más celebradas fue aquella en la que anunció que “no venimos a gobernar desde el centro. Venimos a gobernar con todos los municipios. Venimos a gobernar con todos los intendentes e intendentas”.

A un año de aquel momento, Ámbito convocó a 23 jefes comunales de la Provincia para que den su opinión al respecto de cómo fue el primer año de una gestión signada por la pandemia.

Daniel Cappeletti – Brandsen. Juntos por el Cambio

En primera instancia es importante evaluar la administración de la pandemia por parte del Gobierno provincial, que en muchos aspectos no estuvo a la altura de las circunstancias haciendo agua ante la crisis sanitaria. Existe de hecho un fuerte malestar debido al poco margen de maniobra que tuvimos los intendentes para habilitar actividades sin pasar por la aprobación del Gobierno bonaerense. La pandemia demostró que los intendentes necesitamos mayor autonomía. Resulta fundamental subrayar las diferencias que tenemos con el Ministerio de Seguridad. Nos genera una gran preocupación la problemática de las usurpaciones de terrenos y la falta de planificación al respecto.

En Brandsen contamos con un Plan de Prevención del Delito, con protocolos de seguridad para accionar ante hechos de estas características, y logramos un amplio respaldo de las instituciones a la política instrumentada para evitar que nos suceda lo de Guernica. No podemos dejar pasar por alto la pésima relación con las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad. A nuestro distrito en forma inconsulta y discrecional le quitaron dos patrulleros que fueron destinados a La Matanza y aún esperamos su devolución; y también dieron de baja el sistema de AVL para el seguimiento y control de los móviles. Y un dato, que no es menor, pasa por la quita de apoyo a los CPR en el interior del territorio provincial. Los recursos de la Provincia llegan tarde y son escasos, recibimos $ 379 mil -el último depósito correspondió a agosto-, cuando el gasto mensual, solamente en combustible, supera los $ 817 mil sin contar el resto de las erogaciones. Requerimos respuestas con respecto a cámaras de monitorios, botón antipánico y un presupuesto acorde a tremenda la responsabilidad delegada. Pero también debemos destacar el canal de diálogo que mantenemos abierto con el Ministerio de Gobierno y la Jefatura de Gabinete.

Aguardamos urgentemente definiciones, sobre todo en lo concerniente a programas de reactivación en obras públicas, vivienda y producción. Queremos hacer referencia además a las dos máquinas de Vialidad que fueron retiradas del Parido y cómo se faltó al acuerdo institucional de la reparación de la ruta 54 en el marco del programa lanzado por la administración Vidal y el ministro Sarquís. Todo lo que se critica es con fundamento y datos concretos.

Un aspecto interesante pasa por abordar el debate de una verdadera autonomía municipal; y con respecto a los recursos el perjuicio que generó trabajar con un presupuesto prorrogado tanto en la Provincia como en la Nación. Y decir con claridad que el proyecto de Presupuesto 2021 no responde a las prioridades de nuestro Medio. Esperemos que la Provincia debata con altura sobre la autonomía, porque hoy hay un montón de cuestiones descentralizadas hacia el municipio, en las que no tenemos la capacidad o la potestad de resolverlo. El Gobernador y los diputados oficialistas debería tomar nota del proyecto que impulsamos los intendentes y legisladores de Juntos por el Cambio porque es necesario consensuarlo con todos los sectores políticos. Nosotros tenemos 114 mil hectáreas y cinco delegaciones que podrían ser comunas y manejarse de manera autónoma. A eso apuntamos con un mejoramiento, disminuir la carga impositiva y buscar un mecanismo de coparticipación que creo que debe ir de abajo hacia arriba. Estamos poniendo sobre la mesa las competencias de los intendentes y la independencia a la hora de tomar decisiones, esto aún no lo puso en el centro de la discusión política el Gobernador

Nicolás Mantegazza – San Vicente. Frente de Todos

El primer año de gestión de Axel Kicillof es el comienzo de un ciclo exitoso que pone el foco en las políticas públicas necesarias para consolidar una sociedad más justa. La pandemia, que enfrentamos, constituyó un imprevisto que atraviesa cualquier análisis, pero la decisión provincial de poner a la salud en el centro de la escena constituyó un acierto, ya que pudo atenuar los efectos negativos a nivel sanitario y social.

Destaco la decisión de privilegiar, con los condicionantes de la situación urgente que nos atraviesa, las problemáticas de la gente, y que esto se refleje en la construcción de políticas públicas en los que las prioridades sean la protección y el crecimiento. La base sobre la cual el gobierno asumió estaba caracterizada por 4 años de una gestión nefasta, por lo cual la reconstrucción es necesaria y creo que para esto hace falta el compromiso de los distintos sectores, públicos y privados, para garantizar la base de un acuerdo sobre el cual se pueda poner a la Provincia de pie.

Alberto Descalzo-Ituzaingó. Frente de Todos

Ha sido un año atípico y difícil para todos, pero logramos un trabajo en unidad y en conjunto con el Gobernador, los intendentes y las intendentas. Con un mismo objetivo, que fue y es el cuidado y el bienestar de los y las bonaerenses.

Fue, sin dudas, un período de grandes desafíos. El mayor de estos estuvo ligado al sistema sanitario y creo que gracias al enorme trabajo que hemos realizado de manera articulada se ha conseguido el objetivo principal, que era lograr que el sistema no colapse y que podamos prestar atención médica a todos aquellos vecinos y vecinas que la han necesitado.

En cuanto a la economía, que es otro de los grandes desafíos que asumió el Presidente y el Gobernador, creo que se trató siempre de acompañar a los y las comerciantes locales a través de distintas iniciativas y líneas de crédito otorgadas por el Banco Provincia.

En este sentido, no quiero dejar de destacar, las diversas medidas que se impulsaron desde el Gobierno Nacional para brindar respuestas inmediatas a aquellos sectores más vulnerables ante esta pandemia que vino a dar vuelta el mundo: el ATP, IFE, Precios Máximos, y los distintos subsidios con el objetivo de sostener y fomentar el consumo y acompañamiento en todos los ámbitos.

Creo que este año tan complejo requería unidad y el apoyo de todos y de todas. Considero que Axel ha hecho un gran trabajo en este sentido convocando a reuniones y fomentando el diálogo.

Sin dudas estamos transitando un momento muy difícil e inédito en nuestra historia. Esperamos que la vacuna llegue lo antes posible, y que junto a Nación y Provincia podamos avanzar con otros proyectos para lograr el país que siempre soñamos, un país de desarrollo industrial y de trabajo.

Lucas Ghi-Morón. Frente de Todos

El balance es extremadamente positivo para un año complejo donde tuvimos que reformular la planificación elaborada en diciembre producto de un fenómeno inesperado. El gobernador, con mucha capacidad de liderazgo, reinventó el plan de gestión y puso a la Provincia al servicio de la atención de la emergencia evitando un escenario catastrófico en función de las imágenes que recibíamos de Europa.

Lo que viene es un año de transición. Vacunación mediante tendremos que realizar otro gran esfuerzo y desde allí tratar de ejecutar un plan de gobierno con una hoja de ruta más normal. Con intervenciones que la Provincia necesita, algo que ya sabe el gobernador como ya anticipó poniendo el eje central en la obra pública, la seguridad, la educación y la infraestructura básica.

Alejandro Federico-Suipacha. Juntos por el Cambio

Una evaluación justa en este año distinto es difícil. La pandemia nos complicó. Por supuesto que nadie estaba preparado. Debo decir que desde lo práctico podemos tener diferencias en formas y disposiciones. Los intendentes sabemos lo que se vive en los municipios y en el marco de respetar lo que el gobierno decía nosotros podíamos cumplir de la mejor manera. Se hizo un esfuerzo muy grande para tratar de ser justo y en algunos casos lo logró y en otros no.

En lo económico y en la posibilidad de generar de recursos para los municipios, sabíamos que se contaba, y cuenta, con arcas alicaídas. En ese marco hay buenas y dudosas, sobre todo en los retrasos en las decisiones. Nosotros todavía estamos esperando el Fondo de Infraestructura para generar obras y eso nos complica. Se trata de tareas que, a lo mejor, podrían haber sido encaradas con otra rapidez. Sin embargo, esto no habla de una mala gestión.

Lo que sí cuestionaría es que hubo posiciones de color político a la hora de conducir. La comparación con el Gobierno de la Ciudad no nos conduce a nada. Por eso ahora esperamos un gobierno distinto. Con un presupuesto que espero esté a la altura de las circunstancias.

Javier Olaeta-Arrecifes. Juntos por el Cambio

Evaluar las gestiones durante este año de pandemia es realmente complicado. Apenas asumió Kicillof nos encontramos con un gobernador abierto al diálogo y funcionarios, como el caso del viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, en permanente contacto. A partir de marzo, presidente, gobernador e intendentes dedicamos prácticamente todo nuestro esfuerzo en atender las distintas cuestiones que provocó el COVID-19. Y ello sin dudas postergó la posibilidad de avanzar en el diálogo y en los acuerdos para la gestión municipal. La obra pública, mayores herramientas para la policía, la articulación educativa, nuevos emprendimientos apoyados por la provincia, han quedado pendientes al afrontar la emergencia sanitaria. Solo espero que el año próximo, con la pandemia superada, no sea el proceso electoral el que complique las buenas relaciones que debe mantener todo gobernador con cada intendente, sin perjuicio de los colores políticos de cada uno.

Creo que es un momento propicio para acentuar los canales de diálogo y que todos los municipios de la Provincia se sientan respaldados y acompañados por el gobernador, a partir de la llegada de importantes obras de infraestructura. Como se sabe, los recursos municipales siempre son acotados para las grandes inversiones, y por ello es imprescindible el apoyo económico de la provincia para desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos

Osvaldo Cáffaro-Zárate. Frente de Todos

Realmente tuvo el peor de los panoramas y en un contexto muy difícil pudo sobrellevarlo con una presencia muy activa de la Provincia en programas de apoyo a la gente y a los municipios.

Destaco su posicionamiento político ante la forma de resolver los problemas. Sí creo que haría falta una mayor planificación de la provincia conjuntamente con los municipios.

Cecilio Salazar-San Pedro. Grupo de los 7 (Independientes)

Fue un año muy complicado. Gobernar en medio de la pandemia no fue fácil. También lo vivimos nosotros en los municipios por lo que la evaluación dentro de todo lo malo es buena. Destaco el trabajo arduo de salud de la Provincia y en infraestructura porque la Provincia se va a recuperar con la obra pública. Son muy importante las tareas que se están desarrollando y que nos escuchen siempre ante los proyectos que les presentamos. Tenemos mucha expectativa para lo que viene. Sabemos que la obra pública va a dinamizar el trabajo de toda la Provincia.

Diego Nanni-Exaltación de la Cruz. Frente de Todos

Claramente la realidad del 2020 nos sorprendió a todos, pero aun así destaco positivamente la capacidad de nuestro gobernador en el abordaje de la pandemia y la articulación de Nación, Provincia y Municipios. Por ejemplo, el trabajo de las fuerzas de Seguridad, en el cuidado de los accesos y haciendo una labor que les era atípica. O los docentes, que en cuestión de días debieron readaptarse para mantener funcionando el sistema educativo de manera virtual.

Eso es fruto de un muy buen trabajo de gestión, acompañado incluso con numerosas asistencias económicas, que permitieron que los municipios siguieran trabajando sin despedir gente.

Ahora falta ahora retomar el camino de la producción y volver a poner en marcha la rueda de la economía. Son tareas sobre las que el equipo del gobernador ya está trabajando, y cuyas novedades seguramente conoceremos en breve.

Carlos Puglielli-San Andrés de Giles. Frente de Todos

Le tocó un año muy difícil y llevó adelante muy bien todo lo que tuvo que resolver. Nos sentimos muy acompañados en un proceso que también fue muy difícil para nosotros. Estuvo encima de todas nuestras necesidades. El trabajo en lo social y en salud fue muy bueno. Nos dieron una mano a la hora de poder pagar los sueldos, y eso tuvo mucho valor. Para el futuro hay mucha proyección de trabajo y obra pública que se va a ir concretando a lo largo del próximo año por lo que entendemos que el 2021 va a ser un mejor año.

Javier Martínez-Pergamino. Juntos por el Cambio

La gestión fue muy difícil. Otra vez se mezcló eso de los nuestros y los que no son nuestros. Y de ahí el privilegio para el mismo signo político, como si los vecinos de las otras ciudades tuvieran alguna responsabilidad. Nos falta previsión y no tenemos presupuesto. En las rutas, no se corta ni el pasto de las banquinas, ni se tapan los pozos. Falta entender que los bonaerenses somos todos iguales. Tenemos que avanzar en descentralizar el tema de los recursos para que la gente tenga más rápido los resultados de lo que necesita.

Fabián Cagliardi-Berisso. Frente de Todos

El balance del primer año de gestión del gobernador Axel Kicillof es altamente positivo. A pesar de haber heredado una Provincia muy desordenada y los impactos que ha generado la pandemia a nivel socioeconómico vemos un Estado Provincial más presente que trabaja codo a codo con los intendentes. Nosotros nos hicimos cargo de un Municipio quebrado y el acompañamiento y la ayuda permanente de los Gobiernos Nacional y de la provincia de Buenos Aires fueron vitales en este primer año de gestión donde pudimos mejorar y sumar más servicios para nuestros vecinos y vecinas. Esta decisión política de Gobernador, de escuchar, estar cerca y tender una mano a distritos como el nuestro, se replica en el resto de los Municipios y eso es altamente destacable porque la gestión anterior le dio la espalda a los Intendentes y hoy tenemos un Gobernador que no sólo nos escucha sino que también nos brinda soluciones a nuestras demandas.

En esta situación difícil que nos toca atravesar, sin dudas destaco el rápido accionar del Gobierno Provincial para cuidar la salud de los y las bonaerenses. En poco tiempo gracias a la decisión política de Axel y la fuerte inversión realizada pasamos de tener un sistema sanitario público deficitario que heredamos de la gestión anterior a uno que ha sido fortalecido y que ha estado a la altura de las circunstancias para enfrentar esta situación sin precedentes. La pandemia ha generado la readecuación de partidas presupuestarias para fortalecer el sistema sanitario y la contención social y sostener la producción y empleo. Seguramente faltan desarrollar cosas producto de los impactos de la pandemia, pero confiamos en la gestión del Gobernador para seguir realizando acciones tendientes para dinamizar la economía y poner definitivamente la Provincia en marcha y eso lo demuestra el Presupuesto equilibrado y que tiene como eje central a la obra pública, que ha desarrollado el Gobierno de la Provincia para el año que viene

Miguel Fernández-Trenque Lauquen. Juntos por el Cambio

Fue un año difícil. Gestión nueva, equipo nuevo y pandemia. Mucha teoría y poca práctica territorial. En general se nota disposición a escuchar pero cuesta que la escucha se traduzca en hechos concretos. Parto de la buena fe de qué hay voluntad de articular pero debe haber más confianza en que más allá de diferencias lógicas hay intereses comunes y experiencias que podemos aportar.

Los funcionarios atienden y escuchan pero cuesta q se mueva la rueda y los hechos lleguen. Rescato que es bueno que Nación cuide a la Provincia y envíe fondos que le corresponden, pero queremos más territorio y ejecución. No voy a ser categórico en el análisis porque no fue un año fácil para nadie y las presiones y demandas son interminables.

Calixto Tellechea-Florentino Ameghino. Juntos por el Cambio

La evaluación es muy difícil porque es un año atípico. Sabemos que el gobernador recibió una crisis económica y financiera crónica y después el mazazo de la pandemia. Se manejó muy bien con los municipios con el tema de que podamos pagar los sueldos. Y en la pandemia nos dio una mano muy grande con el equipamiento del hospital que pusimos al servicio del Covid-19. Ahora hay que poner énfasis en hábitat, vivienda y en tierra. No sé si los planes de vivienda son costosos, pero hay que poner interés ahí.

Pablo Zurro-Pehuajó. Frente de Todos

El primer año de Kicillof ha sido muy bueno porque nos encontramos con la pandemia que fue algo inesperado. Lo evalúo a nivel provincial-global, y ni hablar a nivel local porque yo pasé cuatro años de pandemia vidalista, con un ataque irracional –con Ritondo espiándome, con Alex Campbell sin mandarme recursos— y la verdad es que tiro para adelante. Soy muy respetuoso, no le voy a recomendar al gobernador lo que tiene que hacer, pero él y su equipo de trabajo lo tienen muy claro porque son parte de un gobierno que es nacional y popular.

Gustavo Barreda-Villa Gesell. Frente de Todos

Para analizar el año de gestión de Axel, lo primero que hay que mencionar es que transcurrió en pandemia y eso no es algo menor. Dentro de ese escenario, la gestión fue muy buena, ya que se priorizó la vida y la salud de todos los bonaerenses. Se trabajó rápidamente para reforzar el sistema sanitario, aumentando la cantidad de camas y la cantidad de respiradores. Sin embargo, el Gobernador estuvo al frente de todo el sistema provincial y atendió las necesidades de los 135 municipios, con una labor activa con el equipo de la provincia y en conjunto con el presidente.

Si bien la pandemia fue una complicación para todos, tenemos un balance positivo porque se pudo llevar adelante la gestión de la mejor manera posible con las herramientas que teníamos. Una vez que estén la mayoría de los bonaerenses vacunados y se haya controlado la pandemia, nos queda el desafío de seguir generando empleo e impulsando la economía, que se vio afectada por esta pandemia, pero sabemos que Axel y su equipo están preparados y trabajan para lograrlo.

Sebastián Iannantuony-General Alvarado. Frente de Todos

La recepción y la empatía con los intendentes fue muy importante. Se entendió qué pasó en los municipios y nos acompañaron a la hora de pagar los sueldos. Hubo una gran ayuda en el tema sanitario ya que logramos buenos resultados por seguir a rajatabla todo lo que se planteó desde la Provincia. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo y el acompañamiento del gobernador y sus ministros Bianco, Gollan y García. Los sentimos muy cerca. Ante cada problemática planteada, encontramos las soluciones.

Javier Gastón-Chascomús. Frente de Todos

Año atravesado por la Pandemia, no hay que olvidar el contexto. Esto marca la acción del Estado, en todos los niveles, en un 100%. Marca porque la pandemia no pasó. El Estado apuntó y apunta las políticas públicas a atender la mayor crisis económica, social y sanitaria (simultáneas) que se tenga memoria. Obviamente esto hizo que la concreción de obras públicas se ralentizara o redireccionara hacia ese objetivo. Tanto el gobernador como sus colaboradores inmediatos siempre estuvieron y están atentos a las necesidades de los intendentes, existe un diálogo sincero, abierto y fluido. Siempre se los encuentra, dan la cara y le ponen el cuerpo a todas y cada una de las dificultades que aparecen. Se atendió la emergencia y también la concreción de las políticas públicas que sostengan el trabajo, la educación, la seguridad. Veo con muy buena expectativa el 2021 en la medida que podamos salir de la Pandemia. Para este próximo año, en la medida de las posibilidades, tanto el Gobernador como el Equipo de gobierno saldrán a recorrer más asiduamente la Provincia y podrán articular con los intendentes regionalmente las obras necesarias para mejorar la infraestructura de la Provincia (viales, hidráulicas, educativas, sanitarias).

Julio César Marini-Benito Juárez. Frente de Todos

La gestión fue más que buena a pesar de que encontró una Provincia endeudada y desatendida durante 4 años y con la pandemia en el medio. Se ocupó con sus ministros de estar informando a todos los intendentes y todo lo que dijo que iba a pasar, pasó. Kicillof habla de todos los temas con la información necesaria. Tiene muy claro el trabajo que vienen realizando. Uno se siente orgulloso de tener un gobernador tan comprometido.

Carlos Bevilacqua-Villarino. Grupo de los 7 (Acción por Villarino)

Es difícil valorar la gestión de un gobernador que tuvo que lidiar con la complejidad de una pandemia a las pocas semanas de asumir. Sin embargo, debo decir que pese a no ser del mismo partido político, siempre estuvo atento a nuestros pedidos. Tengo esperanza que el año que viene, superada la pandemia, podamos trabajar sin excusas para que la vida de todos los bonaerenses mejore. Creo que es muy lento el avance de la ejecución de obra pública en los distritos, esta es una observación que realizan la mayoría de los intendentes. Obras por convenio y consensuadas entre Provincia y Municipio, no se ven materializadas en el territorio, esperemos que este nuevo año eso se pueda subsanar y agilizar.

Javier Andrés-Adolfo Alsina. Juntos por el Cambio

Este primer año tan complejo de pandemia nos encontró trabajando juntos para cuidar a los vecinos. A pesar de las diferencias pudimos trabajar por el bien común y es un punto de partida interesante para la relación provincia-municipios. Destaco la predisposición al diálogo constante con los Intendentes, porque esa es la base para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Falta todavía desarrollar un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas sobre la manera en que se compone el Código Único de Distribución de recursos, que a nuestro entender ha cumplido un ciclo y no es justo para los municipios del interior.

Ricardo Moccero-Coronel Suárez. Frente de Todos

El año de gestión fue muy bueno. La peleó bien en una Provincia súper endeudada. Tuvo un desafío muy importante y logró superar los escollos. Para la pandemia no hay manual, pero fue excelente su resolución. Hicieron lo imposible para salvar muchas vidas. Después empezaron a gestionar y a salir las obras. Ahora le espera un buen año. Si le va bien a él, nos va ir bien a todos. Y va a quedar en claro que va a ser el mejor gobernador de la Provincia. Porque hay que destacar la firmeza para resolver los problemas. Recibió una provincia donde no se hicieron viviendas y en 9 meses ya inauguró varias. Tiene un ministro de economía brillante y manejan muy bien la economía de una Provincia muy difícil. Lo que queda por mejorar es el sistema de seguridad. Hay que corregir ese camino. Y una vez terminada la pandemia, retomar las reuniones con los intendentes para que el gobernador pueda estar más informado de primera mano. Asumí en un municipio en bancarrota tras el gobierno de Vidal y hoy podemos empezar a salir adelante gracias a la ayuda y la austeridad de la Provincia.

Julio Garro-La Plata. Juntos por el Cambio

Fue un año de aprendizaje distinto a todos. Cuando uno llega a cualquier gobierno siempre hay cosas para aprender y encima más aún con un pandemia. Siempre hay cosas para corregir, la perfección es muy difícil de lograr, casi imposible. Comenzamos con muy buen diálogo. Siempre intentando encontrar puntos de coincidencia. Lo que no nos puede pasar nunca es que pongamos a los partidos políticos por encima de las necesidades de la gente. Y eso es en lo que trabajamos las 24 horas del día.

