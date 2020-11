Semanario Tribuna 21-11-2020

Nadie le saca la sensación de impotencia e indignación a Joaquín Biaggi, propietario de La Libre, la librería ubicada en Sáez Peña casi Belgrano que el domingo a la madrugada sufrió un importante robo; según las estimaciones del dueño del local, le llevaron cerca de 150 mil pesos en mercadería.

“Barretearon, rompieron las dos cerraduras, cortaron el candado y se llevaron todo lo que pudieron”, dijo a este medio Joaquín, que tiene el local hace cerca de un año y medio.

En La Libre “no tengo alarma ni cámaras y no creo que en el barrio alguien tenga. La gente de Brandsen no invierte en seguridad, pero al paso que vamos me parece que van a tener que empezar a hacerlo”, declaró el vecino.

150 MIL

En total, según detalló, se llevaron cerca de 150 mil pesos en mercadería; robaron mochilas, cartucheras llenas, carpetas, cuadernos y unos relojes que teníamos a la venta; nos mataron”, se sinceró Joaquín.

En local, decíamos, está abierto hace un año y medio “y es la primera vez que me pasa. Estas cosas antes no pasaban; pero ahora se están haciendo cada vez más habituales y eso me llena de impotencia”, declaró.

Al menos, como único consuelo, no rompieron nada, salvo lo necesario para ingresar; “se habrán llevado todo en bolsas, porque por la cantidad de mercadería que se llevaron, que era mucha, en dos bolsas de consorcio llenas entra todo”, advirtió Joaquín, que encontró el local todo desordenado cuando abrió el lunes.

HARTAZGO

“Uno quiere hacer las cosas bien y darle para adelante pero este país se encarga de sacarte las ganas de todo”, dijo, indignado, Joaquín, quien trabaja además en Ovobrand.

El y su esposa tienen una hija discapacitada “así que tenemos una internación las 24 horas, pero la verdad que con todo esto nos queremos ir del país porque así no se puede vivir más”, manifestó.

Es que su hermana vive en Dinamarca hace unos años “y esa es la vida que yo quiero. A veces se dice que allá no se vive tan bien o que también tienen crisis, pero no se puede comparar con lo que estamos viviendo acá”, afirmó, visiblemente harto de lo que está teniendo que vivir.



“En Argentina sino te roban los ladrones te roba el Estado y de esa forma no se puede progresar nunca por más que haga muchos años que trabaje y me rompa el lomo”, finalizó, furioso.

