Semanario Tribuna 21-11-2020

Considera que restringir las exposiciones “cercena la posibilidad de debatir en profundidad”

El Frente de Todos-PJ, con la firma de los concejales Fernando Raitelli, Sandra Gallardo y Gustavo Ríos, presentó un proyecto de modificación al reglamento interno del Honorable Concejo Deliberante. Los ediles consideraron, entre otras cuestiones, que se han introducido cambios en lo referente al uso de la palabra por parte de los integrantes del Cuerpo, y que tal limitación “cercena la posibilidad de debatir en profundidad”.

USO DE LA PALABRA

El bloque peronista cuestiona “la limitación al uso de la palabra a una única vez en cada tema”. Y en el momento de argumentar la cuestión expresan: “el Concejo es el órgano por excelencia donde deben desarrollarse los debates de las distintas fuerzas políticas representativas de la sociedad; y no resulta razonable que los representantes de tales fuerzas vean cercenada la posibilidad de expresar su pensamiento y opinión con la libertad que la democracia garantiza”.

Por último indican que en distintas oportunidades los debates han tenido lugar en los medios de comunicación, ante la imposibilidad de llevarlos a cabo en el lugar natural que deberían producirse.

MODIFICACIÓN

En el punto N° 7 del orden del día de la sesión del pasado lunes, el Frente de Todos-PJ propuso el tratamiento sobre tablas del proyecto de reforma del R.I. moción que no prosperó. La votación fue de 8 por la negativa -Juntos por el Cambio- y 6 por la afirmativa -FdT y Unidad Ciudadana-. De esta manera la modificación fue girada a la comisión de Reglamento para su estudio.

De prosperar la iniciativa el Art. 61 del Decreto 614, quedaría redactado de la siguiente manera: “El miembro informante de la comisión tendrá el derecho de hacer uso de la palabra para fundamentar el dictamen y a cerrar el debate para replicar los discursos u observaciones al dictamen si lo considera necesario. Cada concejal podrá hacer uso de la palabra las veces que lo solicite, sin limitación alguna”. Y la derogación de los artículos 73 y 73 del mismo decreto.

RÍOS SE SIENTE “SILENCIADO” POR ALGUNOS MEDIOS

El concejal Héctor Gustavo Ríos presentó el tema y aprovechó para manifestarse en contra de la postura de algunos medios de comunicación en el orden local, al decir que hay empresarios de medios que cercenan la posibilidad de expresión, asegurando que el Video Cable y la FM 90.7 le niegan la posibilidad de salir al aire a él y a otros políticos. Y desafió a este medio -que estaba presente cubriendo la sesión- a emitir lo que acababa de manifestar.

“Algunos medios de comunicación como el Cable y la radio 90,7, niegan la posibilidad de poder asistir y ser visibilizados por la sociedad, seguramente esto no lo van a pasar; en mi caso estoy silenciado desde hace dos meses”. Estima que esto no es una cuestión del peronismo, porque hay dirigentes políticos de todos los partidos en la misma situación. “Cuando no hacen, no piensan o no actúan de acuerdo sus conveniencias comerciales se ven imposibilitados de ser visibilizados en los medios de comunicación. Ahí es donde triunfa la empresa económica por encima de la libertad de expresión y del periodismo”.

Y en las redes sociales Ríos expresó: “Dije lo que es un secreto a voces, que algunos empresarios de medios periodísticos censuran a distintos protagonistas de la vida política local y de todos los partidos. Y no incluyo a todos los medios, y muchísimo menos a los periodistas, sólo me refiero a los empresarios, cuya avaricia e intereses muchas veces colisionan con los de la gente. Hoy lo padezco yo, pero antes lo sufrieron otros dirigentes y seguramente en el futuro lo padecerán otros”.

Y agregó que: “Por eso decidí hacerlo público. Seguramente seguiré sin aparecer en el canal local de cable y en la radio de los mismos propietarios. No me importa. No pienso permitir que la utilización de los medios de comunicación en favor de sus propios intereses quede silenciada por estos inescrupulosos”.

LA RESPUESTA DEL VIDEO CABLE

La gente del Video Cable prefirió no formular declaraciones sobre los dichos de Ríos, pero de alguna manera respondió con hechos a esas acusaciones: anoche iban a difundir precisamente las expresiones de Ríos que por su tono y su contenido sin duda agitaron el escenario mediático local.

Semanario Tribuna 21-11-2020

