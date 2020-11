Seguramente, por una cuestión generacional, muchos de los que están en este grupo se encuentran familiarizados con la figura de Martín “Principito” Coggi, con el boxeador, panelista, conductor, carismático, simpático, entrador. Sin embargo, es muy probable que hayan escuchado de parte de padres, tíos, abuelos, hermanos o incluso vivido de muy pequeños las hazañas de su padre, Juan Martín “Látigo” Coggi, extricampeón mundial de boxeo y una de las figuras más importantes en la historia de Brandsen.

Devenido en entrenador, el exdeportista hoy maneja su propio gimnasio, para brindarles a muchos jóvenes la posibilidad de entrenarse en esta ciudad y no tener que hacer el esfuerzo de viajar al Luna Park, como él lo hizo desde finales de los años ’70.A partir de las próximas semanas esa oportunidad también la tendrán, de manera gratuita, los efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires que presten servicio en las dependencias que forman parte de la Jefatura de Seguridad Comunal Brandsen, en base a una idea del titular de esta dependencia, Comisario Inspector Darío Rojas:- ¿Qué se van a encontrar los policías que acerque a entrenar con vos?- Les enseño todo lo que sé.

El trabajo es para todos por igual, pero, obvio, con diferente ritmo. Eso implica esfuerzo, pero se empieza de a poco. Les enseño a caminar como boxeador, a no cruzar las piernas, a contrarrestar un golpe, a esquivarlo, a dar uno certero pero sin lastimar a la persona, en el pecho o el hígado, por ejemplo. Son maniobras que en la vida uno naturalmente no las sabe hacer.- ¿Qué les puede brindar el boxeo?-

El boxeo te da velocidad en movimientos, te pone activo, te da un mejor estado físico, y algo muy importante: velocidad de reflejos. Hoy es tan fácil esquivar un golpe por la manera que lo tiran ahora (abierto y de arriba hacia abajo).

Eso te permite es un rápido movimiento tomar una mejor posición y reducir a la persona.- ¿Y qué le aporta a la salud?- Una mejor actividad del sistema cardiovascular, que trabajen mejor los pulmones. Además, a veces uno llega a entrenar con una tensión tremenda de todo lo que te pasa en el día, más los problemas que acarreás. Ahí te ponés a pegarle a la bolsa y descargás mucha energía. Eso te relaja mucho mentalmente.

Coggi sostiene que el entrenamiento boxístico le puede aportar a un policía una defensa más profesional: “Uno de las cuestiones muy importantes que se aprende en el boxeo es mirar a su rival, mirar cómo se para, cómo se mueve, pero aprende algo más importante: a leer la mirada. Ese se puede aplicar a la calle”.- ¿De qué manera?- Si una persona te mira de reojo es porque está tramando algo.

Es más peligrosa la persona que te esquiva que el que te mira a los ojos. A ése no hay que perderlo de vista nunca. No hay que perder los ojos de la persona porque son las ventanas de alma, te van a decir qué es lo que quiere.- ¿Qué le vas a pedir a aquellos que quieran entrenar en tu gimnasio?- Disciplina y responsabilidad. En mi caso salía molido de trabajar y hacía 70 kilómetros para ir a entrenar al Luna Park. No hay nada imposible. Las expresiones “no puedo”, “no me se sale”, “estoy cansado” no existen.

Todo se puede lograr si lo querés buscar. Además, cuando empezás a entrenar el cuerpo te llama para que vuelvas.A este ídolo brandseño –que cuando peleaba paralizaba a la ciudad de la misma manera que el seleccionado de fútbol en un Mundial, y tras ganar se realizaban largas caravanas como festejo- se le olvidó utilizar la palabra humildad en la nota.¿Será porque la lleva impresa en la sangre?

Tal vez, pero aquellos que se acerquen a entrenar con él la notaran apenas pisen su gimnasio y verán que este ídolo local, a pesar de haber tocado la gloria tres veces en su carrera, de haber peleado contra grandes boxeadores en Europa y Estados Unidos, sigue siendo ese muchacho sencillo que pidió permiso al entrar por primera vez en el mítico Luna Park.

Maxi Tondato – Fuente Prensa Seguridad Brandsen

