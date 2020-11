Un recolector sufrió dos accidentes en 10 días y pide que la gente tome conciencia

Publicado en Semanario Tribuna (06/11/2020)

Dos cortes y un llamado de atención

El mismo día que había vuelto a las tareas de recolección de residuos luego de estar unos días parado por un corte en una mano, Guillermo Román, cuando estaba por terminar la jornada, sufrió otra desventura; un fierro de fundición que no llegó a ver que sobresalía de la bolsa, le hizo un importante tajo en una de sus piernas y ahora tendrá que volver a estar parado.

Fueron, en total, dos cortes en menos de 10 días, y esto es un llamado de alerta para los vecinos a la hora de tomar los cuidados respectivos al sacar los residuos.

“El primero de los cortes fue la semana pasada sobre la calle Beruti; fue un pedazo de vidrio que no llegué a ver y me cortó abajo del dedo pulgar”, contó Guillermo en diálogo con TRIBUNA; por ese accidente, recibió dos puntos de sutura.

Hace 3 años que Guillermo trabaja para la municipalidad, “y dos como recolector; este fue un año complicado porque tuvimos varias bajas y en lo personal empecé con un problema de cintura por la actividad”, agregó este vecino de 29 años, padre de tres hijos.

El mal rato de la mano pasó, volvió a hacer su recorrido y el primer día, otra vez el destino le tenía jugada una mala pasada; “me reintegré después de la carpeta, y al final del recorrido, sobre calle Alberti, agarré una tanda de bolsas y en una de ellas no vi que había pedazos de fierro y cuando la cargué sentí el corte y enseguida mi pierna con sangre”, detalló Guillermo, vecino del barrio República.

TODO PIEL

“Por suerte fue todo piel lo que cortó. Me hice estudio para ver si me había hecho algo en la rótula pero estaba todo bien afortunadamente, manifestó; el corte fue arriba de la rodilla.

“Las dos veces se trató de bolsas que no tenían cartel de advertencia por elementos cortantes, ni tampoco estaban puestos adentro de una caja para no lastimar”, se quejó Guillermo, quien hace siempre el mismo recorrido por el centro de la Ciudad.

“La verdad que la gente está tomando conciencia acerca de la separación de residuos y el reciclado; pero deberían poner carteles de aviso o al menos poner los elementos cortantes en cajas de cartón o envolverlos en papel”, dijo Guillermo, que recibió cuatro puntos por este último corte y está bajo la supervisión de la ART para ver cuándo le dan el alta.

