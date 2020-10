La Provincia avanza con habilitaciones, pero advierte a intendentes: “No sean irresponsables”

La Provincia avanzará a partir del lunes próximo con nuevas habilitaciones para los municipios del Conurbano, La Plata y Gran La Plata, donde se cumplieron dos meses de caída de casos de coronavirus, y en el interior, donde la curva de contagios tiende a amesetarse. Pero en el gobierno bonaerense lanzaron una advertencia a los intendentes de la oposición que abren actividades sin aval, a quienes calificaron de “irresponsables”.



“Que después no se quejen cuando se los califica como municipio de riesgo sanitario alto”, advirtió esta mañana el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en la conferencia de prensa que encabezó en el Salón Dorado de la Gobernación junto al ministro de Salud Daniel Gollan para actualizar la situación epidemiológica y anunciar el sistema de fases para los 135 distritos.

Bianco se refirió en particular, a la autorización para que alumnos puedan volver a las aulas en escuelas bonaerenses, que esta semana alcanzará a 15 municipios de bajo riesgo sanitario y la semana que viene se ampliará a otros diez.

“He visto a algunos intendentes que dice ‘la Provincia’ no quiere que en mi distrito se habilite que los alumnos se encuentren en estas actividades en espacios abiertos. Hay una metodología consensuada a nivel nacional que establece determinados indicadores sanitarios bajo los cuales se puede hacer y no se puede hacer”, dijo Bianco, en alusión a jefes comunales de la oposición, como Gustavo Posse, de San Isidro..

“A algunos de los intendentes que se están quejando de que ‘La Provincia’ no se los deja hacer, yo les quiero decir que desde que empezó la pandemia hasta acá no han respetado ninguna regla de aislamiento y que probablemente por eso estén en riesgo alto y no puedan ahora hacer esta actividad puntual”, agregó el Jefe de Gabinete. Y lanzó: “Hay intendentes de la oposición que estando prohibidos los teatros quieren abrir los teatros, que se les habilitan restaurantes al aire libre y ellos abren en espacios cerrados. Me parece una irresponsabilidad. Pero que después no se quejen cuando se los califica como de riesgo alto porque los indicadores de ocupación de camas dan cerca del 100 por ciento. Se tendrán que hacer cargo de las políticas que tomaron desde que empezó la pandemia”.

Bianco se refirió a las habilitaciones anunciadas para la semana próxima y reiteró que se permitirán shoppings y centros comerciales (solo los locales comerciales y no cines, patios de comida o lugares de entretenimiento); ensayos y asistencia de artistas a sus estudios; talleres de hasta diez personas en centros culturales; actividades deportivas colectivas hasta diez personas siempre que sean sin contacto (es decir, no partidos de fútbol, basquet, vóley) y obras de construcción de infraestructura y grandes obras.

En la conferencia de prensa de hoy, el primero en tomar la palabra fue Gollan, quien dio los detalles del avance del Covid-19 en territorio bonaerense, haciendo hincapié en la disminución de casos en el AMBA por octava semana consecutiva y un aumento en el interior de la Provincia.

Por su Parte, Bianco explicó los cambios de fases en los distintos municipios. Hay 50 comunas en fase 3 (donde se encuentran La Plata, Berisso y Ensenada), 71 en fase 4 y 14 en fase 5

Castelli, Olavarría y Roque Pérez pasan de fase 4 a fase 3 por el aumento de casos en los últimos días. En tanto, General Belgrano baja de fase 5 a fase 4, mientras que siguen de cerca a Patagones, General Arenales y Junín.

El jefe de Gabinete sostuvo que “no tenemos previstas aperturas en municipios en fase 3 para esta semana pero si todo sigue así a partir del 2 de noviembre en los distritos en los que siguen cayendo los casos avanzaremos con las aperturas controladas e intermitentes como shoppings (solo locales comerciales de ropa, carteras y zapatos, no para actividades recreativas ni patios de comidas); ensayos de artistas y apertura de talleres culturales de hasta 10 personas con protocolos aprobados, actividades deportivas colectivas hasta 10 personas al aire libre, siempre que sean sin contacto ya que no habilitamos partiditos de fútbol; y si todo va bien vamos a estar haciendo una ampliación de la actividad de construcción para obras de gran tamaño que ya estaban avanzadas y avanzaremos para pobras nuevas”.

En cuanto a la temporada de verano dijo que el ingreso a los municipios de la Costa arrancará con los no residentes y “bastará con mostrar el título de la propiedad”.

También se refirió a las clases y en ese sentido manifestó que ya arrancó la apertura de escuelas en distritos de riesgo bajo “de forma parcial y con protocolos. Son 3 días para los alumnos de los últimos años y uno para el resto”. Asimismo agregó que “la semana próxima se sumarán otros 10 distritos y aquellas comunas de riesgo medio van a empezar a realizar actividades socioeducativas, que no son clases, sino que se les da la posibilidad de que en grupos reducidos de alumnos se encuentren al aire libre como polideportivos, clubes o campos de deportes”. Bianco aclaró que se trata de algo “más afectivo y emotivo para los alumnos y las familias que lo requieran. Será por fuera de la escuela y tiene como objetivo la revinculación para tener actividades de carácter lúdico, cultural y artístico”.

FUENTE: EL DÍA

