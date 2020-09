Robaron un camión, que venía con destino a Brandsen, cuando transitaba por Autovía 6

Fuente: ElCivismo.com

Pasó el miércoles cuando amanecía. El camión pertenecía a un corralón de materiales de Pilar. Las víctimas fueron abandonadas en el interior de una quinta de verduras cercana al lugar del hecho

Una banda de “piratas del asfalto”, compuesta por 4 a 6 delincuentes que se movilizaban en dos automóviles, le cerró el paso a un camión, hicieron descender a sus ocupantes, los privaron de la libertad por algunos minutos y los abandonaron en el interior de una quinta de verduras de la zona.

Eran las 6.15 de este miércoles cuando un camión con una grúa de la firma Materiales 3F fue interceptada por hampones en cercanías del puente de la Autovía 6 con la vieja Ruta 7. Parte de la banda descendió de los vehículos y bajo amenaza con armas de fuego obligaron a salir del camión a dos hombres, quienes fueron subidos a uno de los autos de los malvivientes y se alejaron del lugar del hecho.

El camión había salido de Pilar. Tras circular por Ruta Provincial 34, tomó la Autovía Provincial 6 con destino a Brandsen. “Nos agarraron pasando la 7. Un auto se puso de frente y otro venía de atrás. Nos encerraron. A mí me agarraron dos, me decían: “Quédate quieto, agachá la cabeza y anda nomás. A mi compañero lo hicieron bajar primero”, relató el acompañante del chofer a EL CIVISMO.

En un auto pequeño y de color gris, las víctimas fueron llevadas a dar una vuelta mientras que tres delincuentes se alejaron con el camión. “Nos subieron en el auto y nos llevaron a ‘pasear’. No decían que no miremos. Nos trajeron para el mismo lado, nos metieron en una quinta de bolivianos y nos largaron ahí pero antes nos dijeron que no salgamos por 15 minutos y que no hagamos nada raro”, agregó. “Eran “Piratas del asfalto”, andaban en dos autos y para mí eran como seis”.

Antes de liberarlos, los delincuentes tomaron foto de los documentos de las víctimas a las que les dejaron las billeteras y los teléfonos celulares.

