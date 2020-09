Escriben nuestros lectores: secuestraron el auto de mi hijo

El jueves 3 secuestraron el auto de mi hijo, el cual manejaba mi marido llevando un perrito de APPA. Ayer fuimos a tratar de hablar con la jueza de faltas y no tuvimos respuesta alguna, yo necesito ir el lunes al hospital San Martin de La Plata donde me atiendo, y no tengo con que trasladarme y mucho menos pagar un remis.

Con todo respeto me sacaron mi medio de transporte. Necesito urgentemente que me lleven o hablen con la jueza que por favor nos devuelva nuestro vehiculo el cual no puedo esperar los tiempos que la ley dispone.

Usaron que hace casi 2 meses que mi marido era remisero para sacarle el auto por llevar a un perrito al veterinario, les agradeceria que me ayuden xq recien nos dieron turno para el jueves y pagar una multa de casi 7000 pesos de los cuales no tenemos por ser discapacitada y cobrar una pension

Desde ya gracias. Soy Laura 1137650467

Información enviada y compartida a la Comunidad InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen