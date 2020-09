Uatre Osprepara Brandsen informa:

ATENCIÓN!!!

Brandsen, 03 de septiembre de 2020

En este escenario que la sociedad argentina está atravesando debido a la pandemia generada por el nuevo COVID-19, el sector de trabajadores rurales, avícola y estibadores queremos que SEPAN nuestro pasar…hemos sido declarados trabajadores esenciales, claro está que la realidad en la que se encuentra el sector es alarmante.

Hoy que hay muchos intereses en juego queremos que nos demuestren cuanto valemos, queremos que nuestros representantes gremialistas hagan oír nuestro reclamo, queremos que no se vendan al mejor postor ya que cada día nosotros los trabajadores somos los que ponemos el alma en la patriada.

Estamos cansados de escuchar voces de señores… “importantes”, jactándose del trabajo que llevan adelante, diciendo del sacrificio al cual se someten y mientras tanto nosotros los trabajadores ESENCIALES hacemos mil malabares para llevar el pan a la mesa, exponiendo nuestra salud y la de nuestros familiares a fin de ¿qué?, a fin de obtener una remuneración acorde a nuestra labor, desempeño y sacrificio, en cambio obtenemos migajas de un gran imperio que no nos valora, no nos respeta y nos deja a merced de la ruina. Queremos que sepan que las condiciones de nuestro trabajo y de nosotros los trabajadores que somos esenciales para la economía de este país y para que la población pueda subsistir se vieron modificadas desde varios puntos, algunos de ellos son: el transporte para concurrir a los puestos de trabajo, el desarrollo de la jornada con menos personal cubriendo las funciones de distintos compañeros que por distintas circunstancias se vieron impedidos de prestar servicios, hasta la finalización de la jornada siendo de modo extendida y agotadora, estos cambios han demandado un mayor esfuerzo y mayores costos para los trabajadores, no obstante el salario de los trabajadores sufrió una muy fuerte devaluación siendo que la producción incrementó y las exportaciones mejoraron notablemente indicando que aún en el peor de los escenarios el sector sigue produciendo, sigue exportando y no es un detalle menor exponer que: exporta en dólares y paga salarios en pesos.

Como trabajadores vemos nuestros derechos pisoteados, pedimos la apertura de paritarias y no nos vamos a conformar con menos del 50%. Queremos que nuestra voz se escuche, que nuestro escrito se lea, que nuestras palabras recorran el país de punta a punta, queremos que nuestros derechos valgan, queremos un salario digno, queremos que sepan que no nos vamos a quedar de brazos cruzados y por ende queremos que ustedes a los que les corresponde responder por esta injusticia que estamos viviendo se hagan cargo de la situación. Atte. Los TRABAJADORES ESENCIALES.

