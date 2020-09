Revista TC Biplaza N°5 – Entrevista a Marcelo Faccio

MARCELO FACCIO: TESTIMONIO DE UN GRAN CAMPEÓN

Campeón 2008 | 2014 | 2016

¿ARRANCASTE EN LOS COMIENZOS DEL TC BIPLAZA?

Yo arranqué en la categoría desde el comienzo, en el año 1998. en ese primer año la categoría todavía no estaba fiscalizada por la CDA, nos auto fiscalizábamos nosotros mismos. Para ese entones, yo que corría en los Fiat 600 era el único que tenía la licencia. Recién al año siguiente, en 1998 se oficializó la categoría y la comenzó a fiscalizar la CDA. Oscar Antonini había comprado una cafetera, que era la melliza de la que tenía Capparelli, eran iguales, las dos azules. Con esa cafetera de Antonini corría yo

¿EN ESA ÉPOCA SOLO SE CORRIA EN TIERRA?

Si. Solo se corría acá en el circuito de Brandsen en tierra. Después hubo un año que llovió mucho y el concesionario del autódromo local decidió no abrir más el circuito por el mal estado y ahí empezamos a correr en Estancia Chica, en el asfalto. Después de un tiempo con otra comisión en el autódromo, mejoró mucho y había muchos que querían volver a la tierra. Así es como se arma la categoría de Biplaza tierra y Biplaza asfalto con los que se quisieron quedar corriendo en el asfalto. Tiempo después cerró Estancia Chica y los de asfalto siguieron corriendo en el Mouras. En esa división le fue muy bien a la categoría. Fueron 3 años con 20 autos en cada una de las categorías (tierra y asfalto)

¿CUANDO SE DECIDE VOLVER A LA TIERRA VOS QUE DECISIÓN TOMASTE?

Yo volví a la tierra. Yo recuerdo que gané dos campeonatos con los Fiat 600, que también tuvieron que correr en Estancia Chica y yo corría en las dos categorías, me bajaba de un auto y subía al otro, después las dos categorías regresaron a la tierra

CONTAME DEL CAMPEONATO QUE GANASTE EN 2008

Fue acá en la tierra con la cafetera de Edgardo Álvarez. Primero Edgardo tenía la cafetera que es la que ahora tiene Santiago Pozo, yo empecé corriendo con esa. Veníamos ganando el campeonato y me corte el tendón de un dedo laburando. Terminé saliendo sub campeón. Esto fue el año anterior, en el 2007. Cuando yo termino de correr ese campeonato, que corrí con una mano sola y “Cantinflas” me pasaba los cambios, Edgardo le vende la cafetera a Santiago Pozo y me quedé medio en banda. Después Edgardo compra otra cafetera, que es la que ahora tiene Dario Petersen. La armamos y con esa cafetera salimos campeones en el 2008. Ese campeonato lo peleamos con Martín Lopez Seco, Santiago Pozo, Christian schilliaci, Diego Posse, Jorge Fatica, Fernando Davancens, Alejandro Irigoyen. Había unos cuantos monstruos

