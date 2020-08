Una vez concluido el mensaje de Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, como así también otros funcionarios que lo acompañaron en la conferencia de prensa, “La Tecla” realizó un pormenorizado trabajo destacando los puntos más salientes, tanto del Gobernador como de la Jefa del servicio de terapia intensiva del Hospital San Martín, Elisa Estenssoro, refiriéndose a la gravedad por la que está pasando el sistema y la saturación en los médicos terapistas y el resto del personal del sistema de salud.

Se incluye en este informe lo más destacado de los Intendentes oficialistas y de la oposición que acompañaron al primer mandatario Bonaerense. Y posteriormente se muestran una seria de gráficos que muestran la situación sanitaria en la provincia.

Con el cambio de metodología a la hora de anunciar la extensión de la cuarentena, el gobernador Axel Kicillof postergó su discurso para este lunes y desde Casa de Gobierno brindó detalles de la nueva etapa del Aislamiento y Distanciamiento en los 135 distritos de la Provincia.

No estuvo solo. Tal como adelantó LaTecla.Info, el mandatario estuvo acompañado por todo su Gabinete y, además, varios intendentes del AMBA, tanto oficialistas como opositores, quienes también tomaron la palabra.

Se trata de Néstor Grindetti de Lanús; Julio Garro de La Plata; Juan Zabaleta de Hurligham; Martín Insaurralde de Lomas de Zamora y Mayra Mendoza de Quilmes, quienes dijeron presente en calle 6 para escuchar y brindar apoyo al mandatario bonaerense.

En este contexto, Kicillof dijo: “Quiero enviar un mensaje de unidad en esta circunstancia tan complicada. Estos intendentes están en representación de los 135 de la Provincia”.

“El viernes tuvimos una reunión con Alberto y Horacio para analizar en detalle la situación sanitaria del AMBA, que es una zona sanitaria urbana, económica y arquitectónica única. Por eso, es necesario coordinar las acciones, articular y por eso lo vamos a seguir haciendo. El virus cruza la General Paz como lo cruza la gente”.

“La situación que se vive en el AMBA es de una estabilidad tremendamente frágil. En el fin de semana hubo el doble de casos, se consolidó una tendencia creciente. La situación no está mejor ni igual, sino peor. Dependen de la movilidad y los cuidados. Esto ha pasado en el país entero”.

“Hoy está empezando a golpear muy fuerte el interior de la Provincia, que hoy está arriba del 11% de todos los casos”.

“Pasamos agosto sin que el sistema sanitario colapsara, tenemos que poner en valor y dejar en claro quiénes hicieron el esfuerzo. Cuando asumimos había 883 camas de terapia públicas, hoy hay 1306 ocupadas. Hoy tendríamos esa imposibilidad de atención”.

“Logramos un aprendizaje que es un error abrir de más, prematuramente. Ha pasado en el país, en algunos lugares de la Provincia. En esta situación, no podemos acompañar más aperturas. Necesitamos estabilizar. No podemos perder en cinco días lo que logramos en cinco meses”.

“Parece que viviéramos en dos países diferentes, una con un sistema de salud que no da abasto y uno en donde se ha ampliado el sistema. Tenemos que volver a unir esos países. Hay una parte que no ve lo que está sucediendo. Todos estamos hartos. Llegó este virus y todavía nos está ganando. Eso genera impotencia e incertidumbre. La única manera de cuidarse es no hacer lo que antes hacíamos, pero no es una pérdida de libertad, es una ganancia de cuidado. Este es el mal menor. Si a este virus le das ventaja, se escapa. Un descuido, una irresponsabilidad puede terminar en muertes. El virus daña la economía, por cada uno que no cumple hay miles que lo hacen”.

“No es momento para hacer política con la enfermedad, necesitamos que nos ayuden. Hay una parte que incentiva que a gente salga, no es un año para politizar, hay que dedicarnos a cuidarnos. Me eligieron para gobernar, no lo voy a hacer con marketing político. Las encuestas miden la opinión, nosotros nos rodeamos de expertos”.

“Hay esperanza, pronto vamos a tener más precisiones de la vacuna. Mientras tanto, hay que seguir resistiendo. Ya tenemos las medidas para recuperar la economía, el tejido productivo y poner de pie a la Argentina y la Provincia. Entre todos. Falta menos”.

Luego tomó la palabra Elisa Estenssoro, jefa del servicio de terapia intensiva del Hospital San Martín, quien habló en parte de los trabajadores de la salud. “Se ha focalizado mal este tema, el problema es la pandemia. Aquí en la Argentina pareciera que el problema es la cuarentena. Esto nos permitió ampliar el sistema de salud. Nunca hubo una adquisición tan grande de respiradores, camas, equipos de salud. Permitió que todos los pacientes fueran correctamente atendidos”.

“El enfoque de la Argentina fue comentada favorablemente en el mundo. En las últimas semanas la cosa cambió, aumentó la circulación del virus, las internaciones y las muertes. Pero sin duda el aumento de la circulación fue una de las causales, por una propaganda incesante contra la cuarentena. Esta es una cuestión de salud pública. Nos pone en el riesgo real del colapso del sistema”.

“En el Hospital, las UTI hace tres semanas que estamos cerca del 100%. El personal de salud está trabajando al máximo. El terapista no es una especialidad muy requerida. Vivir de guardia es problemático y requiere un esfuerzo físico y psicológico. Estamos siempre en contacto con el sufrimiento humano y estamos impactados por dilemas éticos”.

“Este panorama se acentúa con la pandemia. Los pacientes de coronavirus son complejos. Los intensivitas estamos exhaustos y enojados. En vistas de un sacrificio personal, coexiste con una sociedad que intenta volver a la normalidad. No tenemos reemplazo. Apelamos a la sociedad en este momento, a la conciencia, a la solidaridad. Les rogamos que respeten las normas que empiezan con el simple uso del barbijo, respetar la distancia social, todas las reglas de higiene y exhortamos a que se queden en sus casas. Estamos en un momento muy crítico. Si seguimos así, vamos llegar al colapso del sistema”.

Cada uno de los intendentes tuvo la oportunidad de tomar la palabra y aportar su punto de vista sobre la situación epidemiológica, a la vez de remarcar el trabajo coordinado en la pandemia.

Julio Garro, fue el primero en hablar: “Es muy importante remarcar todo el trabajo que se lleva adelante desde el 20 de marzo. Nos hizo cambiar hábitos, costumbres y reeducarnos en muchas cosas. En este trabajo coordinado, nos obligo a aprender y debe ser el mismo que nos siga uniendo para trabajar en lo que viene. Entendemos la angustia, pero vamos a salir.

Es el momento de que nos encuentre igual de concentrados, no tenemos que perderle respeto al virus. No lo podemos ver. Hay que seguir cuidándonos. Los que salen a la calle, quiero invitarlos a reflexionar sobre el cuidado. Esa es la clave del camino que viene. No aflojemos”.

Por su parte, Juan Zabaleta destacó: “El gobierno nacional y provincial decidió cuidar a la gente. Esta cuarentena sirvió para tener más camas, mas hospitales y que los chicos sigan comiendo. Hubo cuadernillos para que los chicos siguieran estudiando. El trabajo es de todos, sirvieron estos 150 dias para que todos tuvieran camas. Hay un sistema muy solido. El plan detectar permitió cuidar y salvar vidas. Decidimos salvar la vida de la gente, a otros no les interesó. Lo que viene es pedir ayuda a los bonaerenses de que nos cuidemos. La responsabilidad la tenemos que compartir. Los 135 municipos tuvimos la misma asistencia financiera, sanitaria. Vamos a seguir trabajando”.

A su tiempo, Néstor Grindetti resaltó “la coordinación y el respeto por los protocolos. Estamos haciendo un seguimiento de los enfermos, destaco la coordinación y el respeto a los protocolos de Provincia y Nación. El comportamiento de los vecinos de Lanús ha sido ejemplar”.

“Entre una población que cumple con mucho esfuerzo las indicaciones y funcionarios que hacemos esfuerzo por comprendernos entre nosotros, vamos a poder salir adelante. Trabajando de esta forma vamos a garantizar que el daño sea el menor posible. Todas las inquietudes están siendo atendidas. Hoy la industria en Lanús está trabajando con la confección de protocolos con la ayuda de la provincia”.

En tanto, Martín Insaurralde: “Si no hubiésemos invertido en los hospitales, Lomas de Zamora estaría apilando enfermos en los pasillos del Hospital Gandulfo. Los habitantes le agradecen al gobernador por haber priorizado la vida”.

“Le digo al pueblo de la provincia y de Lomas de Zamora que se siga cuidando, entre todos pronto vamos a poner de pie a la Argentina pero ahora lo más importante es quedarse en casa”.

Por último, Mayra Mendoza dijo: “En Quilmes tenemos un número alto de casos confirmados, pero baja tasa de letalidad, del 1,88% y una ocupación de camas de terapia intensiva de más del 70%, por eso pedimos encarecidamente que nos sigamos cuidando”.

“Somos responsables de lo que planteaba la doctora, estamos en una situación crítica, aunque hayamos aumentado la estructura sanitaria podemos llegar a vivir un colapso en el sistema de salud”.

“Tenemos que ser más solidarios y comprensivas. Hoy Argentina tiene el camino que es el de la vacuna, el de trabajar para disminuir las desigualidades, es el proyecto de ley de aporte único a la riqueza, poder ayudar a que las familias excluidas puedan tener oportunidades”.

Fuente: La Tecla.info

Comunidad InfoBrandsen

WhatsApp: 2223508499 Unite a nuestro grupo

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram: InfoBrandsen

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen