Se trata de la extensión del Centro Educativo en Las Mandarinas

Polémica en el Concejo por adjudicación directa de una obra por $3,3M para construir un comedor, cocina y sanitarios en el CEC 801 de Las Mandarinas. La oposición rechazó, no la obra, sino el camino elegido para adjudicarla. Había dos oferentes y uno quedó en el camino porque no tenía los papeles en regla.

En el recinto, el debate subió de temperatura. Y en ese clima aparecieron quejas y reproches. A la hora de votar, los dos bloques del PJ votaron por la negativa. El clima se pso espeso cuando Arias dijo “no podemos acompañar esto porque algo pasa con las licitaciones en la gestión de Cambiemos”.

El intercambio se recalentó. Y el tema tuvo una deriva inesperada cuando al parecer Ramiro Alcuaz el jueves a la noche, en el programa El Reloj, por el Video Cable, había dejado entrever la posibilidad de que esa adjudicación fuera revisada por el Intendente.

Pero Cappelletti ayer expresó que “de ninguna manera. Es una obra necesaria y esperada. Y no voy a demorar su ejecución. Sobre todo al saber que quien reclamó más transparencia en las adjudicaciones es un ex intendente corrupto que debe rendir cuentas ante la justicia por las obras”. Desde la oposición dejaron trascender que, más allá del chisporroteo, el Ejecutivo tenía que haberle dado tiempo a la empresa local para que pueda completar los papeles y pueda presentarse, teniendo en cuenta que había presupuestado 600 mil pesos menos el costo de esos trabajos. Esta vez, el tema sanitario se hizo a un lado y volvió la política al lugar donde tiene que estar.

Polémica en el Concejo por la adjudicación directa de obra en el CEC 801 de Las Mandarinas

$ 3,3 M para construir un comedor, cocina y sanitarios

El dictamen para adjudicar en forma directa a Servicios y Gestión S.A. la obra de construcción del comedor, cocina y sanitarios del CEC 801 (extensión), por un monto de $3.300.350,26, por considerar su precio conveniente a los intereses municipales y por ajustarse a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones generales y particulares que rigiera la licitación privada 7/20 fue aprobado por mayoría (7-6) con el voto negativo de la oposición. El edificio de la extensión del CEC se levantará en Sáenz Peña y Hansen, atrás del CAI, donde actualmente hay dos aulas modulares que cuentan con equipo de frío-calor.

Estos contenedores están sobre un playón de hormigón construido con presupuesto municipal -del Fondo de Financiamiento Educativo- dispuesto a tal fin. Desde Obras Públicas destacaron que, además, se “incluye la instalación de un pilar trifásico y la conexión independiente de la nueva construcción y de las aulas modulares a la red del suministro eléctrico”, sintetizó Álvaro Romero, secretario del área.

EL DEBATE

Ramiro Alcuaz: Estamos hablando de una obra de poco más de $ 3,3 M que va a permitir dotar de comedor, cocina y sanitarios al CEC 801 -extensión-; una obra necesaria, esperada.

Es sabido del déficit en materia de infraestructura que atraviesa el distrito de Brandsen y la Provincia ha atravesado diferentes gestiones. Entiendo que todos los concejales festejan esta obra.

En este caso puntual el D.E. cursó nueve invitaciones a nueve empresas y solo dos se presentaron”. Aclaró que se trata de una oferta única, pero no porque exista un solo oferente, sino porque queda uno solo en carrera debido a que el otro fue desestimado por las dificultades expuestas en la presentación de la documentación, y allí corresponde que el HCD dé tratamiento y autorice al D.E. a la contratación en forma directa, sintetizó.

Gastón Arias: Nuestro bloque no va a acompañar este dictamen, pero no porque consideremos que la obra no valga la pena, muy por el contrario. Pero este es un tema histórico que venimos observando durante estos cinco años de gestión de Cambiemos.

Es abrumadora la llegada de expedientes para autorizar adjudicar en forma directa con un único oferente. No solo ha sucedido en una licitación privada, también ha sucedido en licitaciones públicas.

Y no podemos acompañar esto porque algo pasa con las licitaciones en la gestión de Cambiemos. Evidentemente por el Concejo Deliberante debería pasar como excepción alguna obra, adjudicación o autorización, como sucede con esos grandes monopolios que hay: el oxígeno o la recolección de los residuos patogénicos que siempre aprobamos, porque realmente es muy difícil conseguir distintos oferentes.

También lo hemos hecho con distintas adjudicaciones: como el caso de Canteras Brandsen, porque es lógico siendo la única cantera autorizada en el Distrito. Eso debería ser la excepción y no la regla en estos años. Mucho menos con esta empresa que se llama Servicios y Gestión, que tiene adjudicadas varias obras: la 8/2017 renunciada el 26/11/18, la obra era la pavimentación de Venado Tuerto entre Coronel Suárez y Ramírez; calle Medalla Milagrosa entre Venado Tuerto y Federico Brandsen en la Ciudad; consta en los decretos, en el Boletín Oficial.

También renunció a una obra importantísima de pavimentación, Alberti entre Av. Belgrano y Víctor Manuel Licitación 10/2017, renunciada también el 26/11/18; y en Gómez, en la Diag. Piermartini, Licitación 11/2017 la ganó y esta obra ni siquiera se hizo, ni por esta ni por otra empresa, y la renunció también en esa fecha. Obra que también en su momento fue adjudicada a La Plata Montajes, que tuvo tres adjudicaciones por obras de pavimento y resulta que no hizo ninguna de esas tres, la tuvieron que hacer otras empresas.

No estamos diciendo que en algunos casos las obras no se hayan hecho, pero la tuvieron que hacer otras empresas. Y todas pasaron como único oferente por este Concejo Deliberante. Consideramos que se corre el riesgo que al Concejo Deliberante se lo utilice.

En los dictámenes se coloca siempre a la ligera el tema de la ‘conveniencia para los intereses del Municipio’. Pero no alcanza con la mera expresión de decir que es conveniente, por más que sea barata o por la calidad de la obra a ejecutar. Requiere la existencia de un dictamen técnico-contable que explicite los motivos, razones y respaldo probatorio; de dónde surge y cómo se configura esa evidente conveniencia.

No podemos seguir acompañando. No es algo nuevo, lo hemos dicho, lo han dicho las distintas composiciones de los bloques opositores y distintos concejales a lo largo de todas estas obras, por ejemplo Las Heras, donde se adjudicó a una empresa, Edico, que hizo alguna obra y otras no las terminó e iniciaron juicio contra el Municipio. Tiene juicio también contra la Municipalidad de Brandsen la empresa Lázaro por obras en el barrio La Dolly (…), y hay un juicio de JCM Ingeniería por la calle Pintos.

Evidentemente no se están haciendo bien los llamados a licitación. En esta época de escasez económica, de situación crítica, donde las empresas están necesitando realizar obras, es extraño que no se presenten a competir, a generar trabajo. En esta quedó afuera una empresa de Brandsen.

La empresa Esquivel quedó afuera por una formalidad y creo que había hecho una oferta mucho más baja. Creemos que se podría haber realizado alguna consulta al HTC. Lamentamos mucho desde nuestro bloque que no podamos a acompañar esto, la obra se va a hacer igual, esperemos, porque esta empresa fue muy renuente y ha renunciado a tres obras públicas de las que fue adjudicataria y en algunos casos pasó por acá como también pasó La Plata Montajes y algunas otras. No queremos que con nuestro voto se termine convalidando esta desprolijidad.

Héctor Gustavo Ríos: Que el Deliberativo tenga que aprobar una adjudicación en forma directa, dada las circunstancias, es una cuestión de excepción. Voy a hablar en primera persona, para no involucrar al bloque, no veo la urgencia para que un expediente tan voluminoso como este –alrededor de 200 fojas-, que ingresó la sesión anterior, ya en esta sesión necesite el tratamiento del dictamen. No he escuchado el fundamento, seguramente el oficialismo lo dará.

Estamos hablando de un presupuesto de más de $ 3,3 M, una licitación privada al borde de lo que marca la Resolución Nº 1.211 del Ministerio de Gobierno. Estamos con un margen mínimo y entiendo que no habrá ampliaciones de obra.

Pero insisto con la urgencia, me parece que es algo muy importante y trascendente para darle un poco más de análisis y hago un mea culpa porque no pude asistir a la reunión de comisión el miércoles por una cuestión personal, y el miércoles anterior tuvimos la visita de la directora de Planeamiento que estuvo hablando del COUT y tampoco abordamos el tema. Ahora viene una crítica más política que técnica: para aprobar una comunicación pidiendo el traslado de un lugar, solicitando algo, no había tiempo para tratarlo en comisión, pero sí había tiempo para una adjudicación directa por más de $3,3 M y se puede sacar de una sesión para la otra.

Y después yo soy medio loco, tira bombas, me quejo pero, honestamente, cuando uno ve tanta disparidad de criterio para tratar un tema y otro (…) y cuando con tanto soslayo y desprecio se refieren a una comunicación, llama la atención.

Graciela Neira: Un dictamen no sale solo porque en la reunión de comisión se trabaje; el trabajo es cotidiano, los expedientes están en el Concejo Deliberante desde el día de ingreso y nosotros podemos venir y consultar e ir al Ejecutivo y evacuar dudas sobre alguna documentación. Nosotros leímos y consultamos sobre ese expediente durante varios días, y a partir de eso surge el dictamen, no en un minuto y a escondidas.

Tuvimos tiempo para leer y no se trata de trabajar solamente en la comisión. Todos los días podemos venir al Concejo a buscar información y a ponernos al día.

Marcos Erregue: La argumentación que escuchamos hace un rato no es la primera vez que se plantea acá. La ley prevé que ante determinadas situaciones debe existir un procedimiento donde intervenga el HCD.

La misma ley plantea que ante las contrataciones por parte del Estado, de acuerdo a las escalas económicas que se van actualizando por resolución a partir del proceso inflacionario, se efectúa la actualización periódica de los montos. Quiero dejar en claro que el procedimiento está justamente para garantizar esas cuestiones.

A mí también me hubiese encantado que en vez de convocarse a nueve empresas se hubiera convocado a un millón, tal vez la próxima que se invite podamos pedir el teléfono a alguno de los concejales aquí presentes que nos pase los datos y contacto de la empresa que hizo los cordones cuneta, que no aparecen por ningún lado.

Pero este expediente está disponible para la consulta de cualquier concejal. No podemos perder el eje de la visión. Muchas de las veces que se han producido renuncias a las obras adjudicadas tuvo que ver con las condiciones macroeconómicas del país.

Sabemos que la construcción es uno de los rubros que más rápidamente se ven afectados por los procesos de crisis económica y específicamente por los procesos inflacionarios. Por otro lado quiero hacer una observación, para cerrar, respecto a la idoneidad técnica tenemos la posibilidad de hacer las consultas que consideremos con gente que sabe más que nosotros. Todos los temas merecen estudio.

Sandra Gallardo: Me asombra muchísimo que se dicen y se desdicen de acuerdo a la conveniencia. Es admirable como cambian de posición según el arreglo que tengan para sacar algún dictamen o no.

En la última comisión me dijeron, ante dos proyectos que queríamos tratar este lunes, que no tenían tiempo, que había que impulsarlos y fue el primer tema que se abordó ni bien comenzaba la comisión.

Que no lo habían estudiado, que tenían que consultar, y recién la concejal Neira dijo que están de lunes a viernes los expedientes a disposición y que podemos hacer las consultas.

Pero dicen que no tuvieron tiempo de estudiar dos proyectos que tienen una carilla nada más. Y sobre este dictamen, que tiene muchísima plata en juego y está en duda –por lo que dice el concejal Arias- si la empresa se va a poder hacer cargo o no de este proyecto de construcción, me asombra muchísimo que se trate así y espero que para las próximas sesiones y comisiones empecemos a trabajar como corresponde.

Nosotros tenemos voluntad de investigar y trabajar. Este dictamen lo sacaron a último momento porque están con mayoría. Lo que más me avergüenza de los concejales del oficialismo es que dos dictámenes no se pudieron sacar porque no tuvieron tiempo para trabajar (…).

Cerró Ramiro Alcuaz: Durante más de 40 horas estuvo el expediente a disposición de todos los concejales. Lamento el malestar de la concejal Gallardo a quien respeto y estimo, pero no me voy a poner el saco de que en las comisiones no se trabaja. Distinto es que no se llegue a los acuerdos por consenso de lo que la concejal pretende, no hay arreglos, nosotros cumplimos con las normas.

En el transcurso del debate hablamos varios concejales (…) y la gente no puede quedarse con la sensación de la sospecha que quieren sembrar a la pasada los que ahora son profesores en transparencia en la obra pública, que deberían guardar un respetuoso silencio. Desde el 2015 hasta ahora quieren, que la obra pública no se haga.

También preguntaban cuál era la urgencia, alguno desconoce que hay un proceso inflacionario que hace que los valores en pocos meses sean exiguos y que la obra pública no se pueda llevar adelante.

Pero sacar esto no es un arreglo, es cumplir con las normas en un todo; de eso el vecino tiene que estar tranquilo y también tiene que saberlo la comunidad educativa, y la comunidad educativa del CEC 801, que acá hay 14 concejales –fueron 13 porque estuvo ausente Salerno- de los cuales ocho vamos a votar por la afirmativa, pero hay seis que tienen miedo, que no se la juegan, que se van a abstener o van a votar en contra.

Acá hay que poner lo que hay que poner, jugarse, y aprobar o no aprobar y decírselo en la cara a la gente, pero no sembrar sospechas sobre la transparencia de la gestión del Ejecutivo municipal. Dicen que llegan ‘expedientes en forma abrumadora’, y sí llegan porque hemos hecho muchas obras y vamos a seguir haciendo. Preguntan qué pasa que las empresas no se presentan, hay un registro de proveedores y se invitó a nueve empresas, y se presentaron dos, probablemente falte alguna empresa que en otro momento tenía negocios, ahora no los tiene más, y todavía tienen que rendir cuentas en la Justicia muchas de ellas.

Entonces, cuando los números son ajustados, cuando hay un proceso inflacionario, ahí es donde hay que poner lo que hay que poner, decir yo represento al pueblo, soy concejal y voy a apoyar para que esta obra se haga. El dinero está, pero la inflación nos corre, y la comunidad educativa del CEC 801 lo necesita.

Puesto a consideración se aprobó por mayoría, con 7 votos por la afirmativa (Juntos por el Cambio) y 6 por la negativa (PJ-UC y Frente de Todos-PJ).

LAS OFERTAS

El documento consigna que, a partir del Expediente 4015-26.633/20, por el cual la secretaria de Desarrollo Local y Acción Comunitaria gestiona un llamado a licitación privada para la mencionada obra, y que a fs. 624 se agrega el acta de apertura, el cual contó como oferentes a los proveedores Esquivel Jorge Luis y Servicios y Gestión S.A.; qué a fs. 625 el subsecretario Legal y Técnico dictamina, dirigido a la dirección de Despacho y Digesto: “Tal como surge del acta labrada en el momento de la apertura de los sobres respectivos, se presentaron dos proveedores de nueve invitaciones remitidas.

Abierto los sobres de las dos propuestas presentadas se advierte que el presentante Esquivel Jorge Luis omitió en el sobre N° 1 la presentación de la garantía de la oferta y de la manera exigida por el Art. 10.4 PEL en cualquiera de las opciones permitidas por dicha norma, acompañando un pagaré el cual no resulta a los fines de esta licitación una elección válida, tampoco acompañó los antecedentes de obras (Art. 7.2.) en el mismo sobre. Por los motivos indicados, entiendo que la única propuesta válida que puede ser considerada como oferta por cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos es la de Servicios y Gestión S.A. (…)”. Considerando que del análisis de la documentación solo quedó en pie una oferta válida, corresponde la intervención del HCD.

Acotan que la contratación queda comprendida dentro del límite establecido por el Art. 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, actualizado por Resolución 1.211/19 del ministerio de Gobierno de la Provincia para ese tipo de trámite en función del monto, toda vez que lo presupuestado no supera el tope de $3.508.635 previsto por la norma citada.

